Diófa: Új történelmi csúcs után korrekció

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő írását olvashatják:

"A szeptember első napjaiban felállított új történelmi csúcsról lefordultak az amerikai részvénypiaci indexek, és az első néhány nap kivételével tulajdonképpen a korrekció és a volatilitás jegyében telt a kereskedés. A hangulatváltásnak több oka is lehetett, azon túlmenően, hogy a szeptember jellemzően a leggyengébb részvénypiaci teljesítményeket produkáló hónapok egyike. Ennél lényegesebb, hogy egyre közelebb kerülünk az amerikai elnökválasztáshoz, így az ezzel kapcsolatos retorikának egyre inkább hatása van a befektetői hangulatra. Az USA-ban az újabb költségvetési ösztönzőcsomaggal kapcsolatos egyeztetések is zátonyra futottak, és a tárgyalások átmeneti elakadása csak egy újabb ürügy volt a befektetők számára, hogy profitot realizáljanak a márciusban még elképzelhetetlennek tűnő szeptemberi historikus csúcsok közelében. Az európai járványhelyzet alakulását övező aggodalmak is felerősödtek némileg, miután emelkedésbe kezdett a fertőződések száma, bár jó hír, hogy messze nem a tavaszihoz hasonló aggasztó kimenetellel.

A makrogazdasági adatok közben továbbra is bizalomra adhatnak okot. A lakossági és fogyasztói hangulatindexek, a feldolgozóipari és szolgáltató szektor konjunktúramutatók azt jelzik, hogy folytatódik a kilábalás a márciusi kényszerleállítás okozta sokkból. A visszazárkózás a koronavírus járvány előtti szintekre természetesen egy hosszabb folyamat lesz, de az irány mindenképpen bizalomra adhat okot. Leginkább a munkaerőpiacon lehet tetten érni a negatív gazdasági hatásokat, ugyanis a foglalkoztatási-munkanélküliségi számokban lassabb a javulás, és a korlátozások újbóli bevezetésével az erőteljesebben érintett ágazatok – légiforgalom, szabadidőtevékenységek, vendéglátóipar – nyomás alatt maradhatnak.

A jegybanki pénzcsapok viszont nyitva maradnak, a jegybankelnökök biztosították a piacokat a laza monetáris kondíciók, a kötvényvásárlás hosszú távú fenntartásáról. Az emelkedő költségvetési hiányokkal szembeni elsősorban az EU-ban megfogalmazott korábbi szigorú retorika sokat enyhült, a monetáris intézmények finanszírozzák a segélycsomagok nyomán megnövekvő költségvetési igényt/hiányt. A nulla körüli kamatkörnyezet és likviditásbőség továbbra is a kockázatosabb eszközök felé tereli a befektetőket.

A régiós és a hazai piacok lemaradással ugyan, de követik a nemzetközi részvénypiaci trendet. A fejlődő piacokon belül egyelőre vonzóbbnak tűnnek a járványhelyzet lehetséges második köre által jelenleg kevésbé érintettnek tűnő nagyobb régiók, bár a közép-kelet-európai piacon is adódnak egyedi attraktív sztorik és az értékeltségek is nyomottnak tekinthetők.

Portfóliónkban a fejlődő részvénypiacokon belül óvatosan emeljük az előző hónapban levágott magyar és régiós részvénysúlyt. Az amerikai elnökválasztás közeledtével megnövekedhet a piacok volatilitása, de a jegybankok biztosította likviditásbőségben jó beszállókat jelenthetnek a korrekciók. A hazai ingatlanbefektetések továbbra is vonzó megtérülést biztosítanak, tartjuk magasabb arányukat a portfólióban."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.