„All in”-t mondhat decemberben az EKB

Akár az összes rendelkezésre álló eszközét bevetheti decemberben az Európai Központi bank, hogy a válság tüneteit enyhítse – vélik elemzők a jegybank csütörtöki bejelentése után. A CNBC-nek nyilatkozó szakértők arra számítanak, hogy egy átfogó csomaggal rukkol majd elő az eurózóna jegybankja a jövő hónapban, aminek része lehet akár a kamat további csökkentése, illetve az eszközvásárlások felpörgetése.

Csütörtöki kamatdöntése után jelentette be az EKB kormányzótanácsa, hogy egyelőre nem változtat monetáris politikáján, de decemberben jó lehetőség adódhat felülvizsgálni eszközeit, hiszen akkor jelenik meg a stáb friss gazdasági előrejelzése is. A jegybank közleményéből egyértelműen azt lehetett kiolvasni, hogy a koronavírus-járvány második hullámának kockázatait értékelhetik az év végén az addig beérkező adatok fényében.

Az elemzők úgy értékelik, hogy a jegybank egyértelmű üzenetet küldött: további lazítás jön decemberben, és egy egész intézkedéscsomagra lehet számítani. A legvalószínűbbnek a tavasszal elindított eszközvásárlási program (PEPP) jelenleg 1350 milliárd eurós keretösszegének növelése és futamidejének kitolása látszik, emellett tovább javíthatják a bankok forráshoz jutását a TLTRO-program feltételeinek lazításával. Marco Valli, az Unicredit szakértője úgy véli, ezek szinte már most borítékolhatók.

A csomag legérdekesebb eleme a kamat lehet, hiszen az EKB az eurózóna adósságválsága óta alacsony kamatra van berendezkedve. Az irányadónak számító betéti ráta 2014 óta negatív tartományban van, jelenleg mínusz 0,5%. Korábban az EKB több döntéshozója is utalt arra, hogy ezzel elérték a „nulla kamatkorlátot”, vagyis a további kamatcsökkentések már nem lennének hatékonyak. Az elemzők többsége még most is kételkedik abban, hogy innen tovább csökkentik majd a kamatot, de akár ehhez is hozzányúlhatnak decemberben.

