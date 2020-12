A koronavírus miatt rengeteg idős meghal, de továbbra is nagy bajban a nyugdíjrendszer

Különösen a nyugdíjpénztárakban és egyéb nyugdíjprogramokban lévő megtakarítások sínylették meg a tavasszal kirobbant koronavírus-válságot, az OECD friss elemzése szerint számos országban visszaesett a tagi hozzájárulás mértéke, és több olyan döntés született, amelyeknek a nyugdíjas években lesz meg a böjtje. Az állami nyugdíjrendszerek többnyire nagyobb sokkok nélkül átvészelték az utóbbi hónapokat, a munkahely-támogató intézkedések egyelőre megmentették a nagyobb hiányoktól az állami nyugdíjkasszákat. Átmenetileg, de enyhülést hozott az állami nyugdíjak tekintetében az idősek többlethalálozása is, ennek azonban nem lesz olyan nagy és sokáig tartó pozitív hatása a nyugdíjrendszerre, ahogyan azt sokan gondolták.

Visszaesett a nyugdíjmegtakarítások értéke

Jelentős sokkot szenvedtek el a nyugdíjmegtakarítások és időskori nyugdíjak a koronavírus miatt. A vállalkozásokat érintő törések, a gazdasági aktivitásban látott visszaesés, az emelkedő munkanélküliség, a monetáris és fiskális politikák okozta növekvő adósságállomány mind negatív kihatással voltak az állami nyugdíjrendszerekre és egyéb nyugdíjmegtakarítási pillérekre.

A számok azt mutatják, hogy az idei első negyedévben a nyugdíjmegtakarítások értéke jelentősen visszaesett a tőkepiacon bekövetkező mélyrepülés miatt, az előrejelzések szerint az OECD-országokban mintegy 10%-kal, ugyanakkor ez szeptember végére, a piacok fellendülésével már meghaladhatta a tavaly év végi szintet:

A jelentés szerint néhány országban valóban visszaesett a tagi befizetések mértéke a második negyedévben, összehasonlítva a tavalyi év hasonló időszakával. Ugyanakkor Magyarországon, Csehországban és Hollandiában nőtt a tagi hozzájárulás, vélhetően ez összefüggésben áll azzal, hogy sokaknak sikerült a koronavírus-időszakban nagyobb megtakarításokat felhalmozni.

Az OECD jelentése szerint a koronavírus miatt az alábbi főbb kihívások jelentek meg a nyugdíjrendszerekben:

A tavaszi válság és piaci lejtmenet miatt a nyugdíjmegtakarítások értéke is visszaesett.

A továbbra is csökkenő hozamok miatt megemelkedett a járadékfizetésen alapuló nyugdíjprogramok (defined benefit, DB) és az életjáradékon alapú programok nyugdíjfizetési kötelezettsége.

A munkavállalók és munkaadók oldaláról is csökkent a tagdíj-hozzájárulások mértéke a koronavírus okozta nehéz munkaerő-piaci és gazdasági helyzetben.

Az egyének, felügyeleti szervek és nyugdíjszolgáltatók felé megnőtt a kibertámadások, csalások száma.

Az emberek hajlamosak az azonnali igényeiket előtérbe helyezni a hosszú távú érdekekkel szemben.

Az, hogy egyre több nyugdíjszolgáltató a saját országának piacára és vállalataiba fektet, megnöveli a nyugdíjportfóliók kockázatát a koncentrált kitettség miatt.

A koronavírus-válság előtérbe hozta tehát a nyugdíjprogramok és nyugdíjpénztárak szolvencia-problémáit is több országban: az alábbi ábra jól mutatja, hogy különösen azon országok nyugdíjprogramjai kerülhetnek bajba, amelyeknél már 2020 előtt is alulfinanszírozott volt a rendszer:

A fenti kihívásokat tovább fűzve a jelentés felhívja arra is a figyelmet, hogy néhány intézkedés veszélybe sodorhatja a jövőbeni nyugdíjbevételeket, ugyanis sok szolgáltató lehetővé tette tagjai számára, hogy szüneteltessék befizetéseiket vagy hamarabb hozzájussanak

Az alábbi ábra hat fő intézkedés mentén mutatja be, hogyan reagáltak az egyes országok. Ahogy azt látni lehet, a világon több országban is lehetővé vált a nyugdíjra gyűjtők számára, hogy idő előtt hozzáférjenek a megtakarításaikhoz, illetve, hogy szüneteltessék a befizetéseiket, aminek majd a nyugdíjas évek felé közeledve lesz meg a böjtje.

A számok azt mutatják, hogy nagyobb volt a nyugdíjmegtakarításokból való pénzkivonás azokban az országokban, ahol a koronavírus előtt nem volt lehetőség ehhez a megtakarításhoz hozzányúlni szemben azokkal az országokkal, ahol eddig is engedélyezett volt a hamarabbi hozzáférés bizonyos körülmények teljesülése esetén. Mexikóban és Új-Zélandon például eddig is lehetőség volt a nyugdíjmegtakarításokhoz való hamarabb hozzáférésre, és láthatóan nem is rohanták meg ott a nyugdíjmegtakarításaikat az emberek úgy, mint ahogy azt Peruban, Chilében vagy Izlandot tették, ahol idén feltétel nélkül hozzá lehetett férni ezekhez a pénzekhez:

Mi legyen az alapértelmezett portfólió?



A jelentés kitér arra is, hogyan lehetne a járulékfizetésen alapuló nyugdíjprogramok (defined contribution, DC) esetén a legjobban meghatározni azt az alapportfóliót, amelyet az ügyfeleknek ajánlaniuk kellene a szolgáltatóknak. Általában ezek a nyugdíjprogramok több portfólió közötti választási lehetőséget is nyújtanak, ilyenek az óvatos, konzervatív, kiegyensúlyozott, dinamikus, növekedési vagy agresszív portfóliók. Csakhogy sok pénztári tag nem tud dönteni a lehetséges portfóliók között, így az OECD szerint számukra meg kell tudni határozni egy alapértelmezett portfóliót. Jelenleg több ország életciklus modell alapján határozza meg az egyes tagok alapértelmezett portfólióját, de vannak olyan országok, ahol a konzervatív vagy diverzifikált alapok jelentik az alapértelmezett választást.



A jelentés szerint az alapértelmezett portfólió meghatározásánál olyan faktorokat kell figyelembe venni, mint milyen hosszú ideig gyűjtenek az emberek nyugdíjra, milyen kockázatok merülhetnek fel, milyen eszközökbe fektethet az adott alap vagy éppen milyen a makrogazdasági környezet.

Az OECD friss, Pension Outlookja szerint az állami nyugdíjrendszer oldaláról viszont pozitív hír, hogy az eddigi recessziókhoz viszonyítva most a munkahely-megőrzési programok és munkanélküliségi biztosítások általánosságban csökkentették a munkaerő-piaci visszaesés hatását a nyugdíjjogosultságokra, mindez pedig összességében enyhíti a mostani koronavírus-sokk hatását a jövőbeli nyugdíjakra. Ugyanakkor ott vannak az újonnan felhalmozott adósságok, amelyek nyomást helyeznek az állami nyugdíj finanszírozhatóságára, amely már így is az öregedő társadalom súlya alatt roskad.

Mindemellett ott van az is, hogy az állami nyugdíjak gazdasági visszaesések idején vesztenek értékükből, ugyanis az alacsony gazdasági növekedés általában jobban csökkenti az állami nyugdíjrendszerek bevételeit, mint a kiadásait.

A jelentés több javaslatot is tesz arra, hogy lehetne megőrizni az emberek nyugdíját még ilyen, koronavírushoz hasonló nehéz időkben is:

Meg kell óvni az emberek nyugdíjmegtakarításait, ennek érdekében akár maguk az államok is hozzájárulhatnának a nyugdíjbefizetések fenntartásához azokban az esetekben, ahol egyébként is bérjellegű támogatásokat alkalmaznak a munkahelyek fenntartása érdekében.

A nyugdíjmegtakarításokhoz való idő előtti hozzáférést csak a legvégső esetben szabad engedni, amennyiben azt az adott megtakarító életkörülményei valóban alátámasztják.

Többlethalálozás – fellélegzés a nyugdíjrendszernek?

Nem lehet elmenni a mellett sem, amit a koronavírus okozott a többlethalálozás oldalán és ezáltal a nyugdíjfinanszírozásban. A jelentés kitér arra, hogy a koronavírus következtében elhunyt emberek száma már igazoltan meghaladta az egymillió főt (a Johns Hopkins Egyetem adatai szerint ez december elején már az 1,5 millió főt is meghaladja – a szerk.), és miután ezek a halálesetek főként az idősebb korosztályban fordulnak elő, a nyugdíjkifizetések időtartama sok esetben lecsökkent ahhoz képest, ahogyan azt a koronavírus elterjedése előtt becsülni lehetett.

A többlethalálozások az EuroMOMO által vizsgált 24 európai országban január és szeptember között idén közel 220 ezer főt jelentettek, szemben a tavalyi ugyanezen időszaki 69 ezer fővel.

Ezzel együtt is a várható nyugdíjfizetési kötelezettségek csak kis mértékben csökkentek a többlethalálozások következtében, emiatt hosszú távon sem lesz érdemi hatása a nyugdíjkiadásokra.

Egy 6%-kal magasabb halálozási szám például mintegy 0,2%-kal csökkentené a 65 év vagy annál idősebb emberek számát idén év végéig és hasonló mértékben a nyugdíjkiadásokat. Feltételezve, hogy az állami nyugdíjkiadások a GDP 8%-át teszik ki, egy 0,2%-os kiadáscsökkenés a GDP 0,016%-ának felelne meg.

Az OECD elemzése szerint ez a hatás a nyugdíjkiadásokra gyorsan eltűnik majd a legtöbb országban, mivel az idei többlethalálozások főként azokat érintették, akiknek már a koronavírus megjelenése előtt is vélhetően alacsonyabb volt a várható élettartamuk, mint a velük megegyező korú és csoportú társaiké. Mindemellett további bizonytalanságot jelent, hogy nem tudni, hosszú távon milyen hatása lesz majd a koronavírusnak azok egészségére, akik átestek a fertőzésen, ugyanis több tanulmány szerint is jelentős károkat tud okozni az emberek különböző szerveiben a vírus (szív, tüdő, agy).

Itthon egyébként épp a napokban jött ki friss adat arról, hogy november 2. és 8. között 3356-an haltak meg Magyarországon, ami 40%-os növekedést jelent az előző évek azonos időszakaihoz képest. Ez azt jelenti, hogy a koronavírus-járvány egyre nagyobb hatással van a halálozásra:

