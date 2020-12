Nyugdíjra gyűjtesz? Jó hírünk van, elképesztőt hajráztak idén a pénztárak!

A novemberi elnökválasztást követő piaci felívelésben nagyot hajráztak a magyar nyugdíjpénztárak is, ennek köszönhetően a koronavírus miatti tavaszi veszteségeket év végére szinte mindegyik pénztári portfólió le tudta dolgozni, sőt, egész szép hozamokkal zárul 2020.

Szeptember végén még nem úgy tűnt, hogy az önkéntes- és magánnyugdíjpénztáraknak sikerül teljesen lerázniuk magukról a tavaszi koronavírus-sokkot, még akkor se, ha az utóbbi hónapokban szépen dolgozták le hátrányukat a pénztári portfóliók.

A harmadik negyedévben az önkéntes pénztárak befektetési tevékenységükön kisebb mínuszt könyveltek el, ezzel pedig a negyedéves hozam is kicsivel ugyan, de nulla alá bukott. Ezzel együtt az év első kilenc hónapjában az önkéntes nyugdíjpénztárak kicsivel több mint 2%-os veszteséget szenvedtek el befektetéseiken.

A magánnyugdíjpénztárak harmadik negyedéves befektetési tevékenysége is veszteséges lett, mellyel a negyedéves hozam -0,3% lett. A magánkasszák esetében az első kilenc hónapban közel 4%-os volt a kezelt vagyonra vetített befektetési veszteség.

A fentieket alátámasztja, hogy szeptember végén a nagyobb önkéntes pénztárak 35 portfóliójából mindössze 3 volt pluszban, a 32 mínuszban lévő portfólió közül pedig 3 volt még 5%-nál is nagyobb mínuszban. Év végére azonban fordult a kocka.

Nagyot mentek az önkéntes pénztárak az utolsó hónapokban

Sokat segített a pénztári portfólió teljesítményén a novemberi elnökválasztást követő piaci felívelés, amit csak tovább javítottak a kedvező vakcinahírek. Olyannyira, hogy decemberre a nagyobb önkéntes pénztárak portfólióiból mindössze három maradt mínuszban, de azok is csak csekély veszteségben (a cikk megírásakor).

A portfóliók közül

a nagyobb kockázatot vállaló növekedési és lendület portfóliók hozama a legkiemelkedőbb, többségükben 3-5% közötti nyereséggel , miközben pár hónapja ugyanezeknél még 4-6% körüli mínuszokat láthattunk.

, miközben pár hónapja ugyanezeknél még 4-6% körüli mínuszokat láthattunk. az alacsonyabb kockázati szinten mozgó portfóliók többségének teljesítménye is pluszba váltott év végére, ez esetben 0-2% közötti hozamokkal találkozhatunk.

Külön érdemes kiemelni az Aegon MegaTrend portfólióját, amely mostanra közel 22%-os hozamot ért el tagjainak, miközben március végén még ez a portfólió is 10%-ot meghaladó mínuszban volt.

A lenti számok alapján

már csupán három portfólió van mínuszban az év végéhez közeledve , de ezek is kevesebb, mint fél százalékpontos mínuszok, miközben szeptember végén pont fordítva voltak a számok: három olyan portfólió volt, amely pozitív hozamot tudott felmutatni.

, de ezek is kevesebb, mint fél százalékpontos mínuszok, miközben szeptember végén pont fordítva voltak a számok: három olyan portfólió volt, amely pozitív hozamot tudott felmutatni. Egyértelműen nagy kilengés jellemezte idén a kockázatosabb portfóliókat, amelyek jelentős veszteségeket dolgoztak le tavasz óta.

Annak, akit nemcsak a hozamok, de a költségek is érdeklik, amikor pénztárat választ, érdemes észben tartania, hogy az MNB idén tette közzé az önkéntes nyugdíjpénztárakra vonatkozóan is a megtakarítási célú életbiztosításoknál már évek óta elérhető Teljes Költségmutatókat (TKM), ezzel nemcsak egymással, hanem fő riválisukkal, a nyugdíjbiztosításokkal is összehasonlíthatóvá váltak a nyugdíjkasszák. A TKM-számokból kiderül: a nyugdíjpénztárak 10 éves időtávon 0,33-2,55%-os éves költséget vonnak el, ami jellemzően alacsonyabb, mint a nyugdíjbiztosítások terhelése.

A magánkasszák is magukra találtak

Az önkéntes pénztárakhoz hasonlóan a magán-nyugdíjpénztári portfóliók is jelentős ütést szenvedtek el tavasszal a koronavírus berobbanásakor. Miután a magánnyugdíjpénztárak portfóliói lényegesen több részvényt tartanak, mint az önkéntes kasszák, a tőkepiac lejtmenet hatása is jobban érződött a négy megmaradt pénztár portfólióinál.

A számok azt mutatják, hogy mindegyik magán-nyugdíjpénztári portfóliónak sikerült talpraállnia év végére, itt azonban a legjobb hozamok 2,5%-ig mennek el. A legjobban a Szövetség Növekedési portfóliója teljesített 2,54%-kal, és 2% felett van még a kiegyensúlyozott portfóliója a szolgáltatónak, valamint a Horizont növekedési portfóliója.

