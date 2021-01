Őrült kötvényralit hozott a koronavírus, a kanyarban sem volt a szuperállampapír

Márciusban még talán senki nem gondolta volna, hogy egy őrült kötvénypiaci ralit hoz magával a koronavírus-pánikot követő mennyiségi lazítási hullám. Pedig ez történt, és aki azt hitte, hogy ennél lejjebb már nem mehetnek a kötvényhozamok, az tévedett. Mindez persze nagyon jól jött a hazai kötvényalapoknak, az árfolyamemelkedésből főként azok a befektetők profitáltak, akik mertek a hazai piacon túlra tekinteni. A legjobban teljesítő stratégiák bőven meghaladták a szuperállampapír 4,95%-os hozamát.

1 2 ›

Őrült kötvénypiaci ralit hozott 2020

A koronavírus világszintű terjedése a részvénypiacok mellett a kötvénypiacokat sem hagyta érintetlenül. Tavaly márciusban nagyot estek a részvények a vírussal kapcsolatos aggodalmak miatt, ez, illetve a likviditás átmeneti eltűnése a piacokról a kötvényhozamokat is az egekbe repítette. Mindeközben sorra jelentették be az országok a nagy gazdasági és likviditásösztönző programokat, a fejlett piacokon megvalósult a limit nélküli mennyiségi lazítás, ami a feltörekvő piacokra is átterjedt, így őrült nagy kötvénypiaci ralinak lehettünk szemtanúi tavaly (a kötvényvásárlási kedv felhúzta a kötvények árfolyamát, ami a hozamok további csökkenését eredményezte).

A befektetési alapokról készült eddigi összefoglalók:

A hazai kötvényalapok kisebb vagyonvesztéssel átvészelték a márciusi koronavírus-válságot, ezt követően pedig növekedésnek indult a kezelt vagyon, amely november végére meghaladta az 1480 milliárd forintot, ami 2019 végéhez képest 127 milliárd forintos gyarapodás.

A megmaradt pénzpiaci alapok vagyona tovább csökkent, november végén már kevesebb mint 53 milliárd forintot kezeltek.

A tőkeáramlások alapján a kötvényalapokból márciusban, a pénzpiaci alapokból pedig áprilisban áramlott ki nagyobb tőke. A pénzpiaci alapokból az év hátralévő részében is folyamatosan csordogált ki a pénz, a kötvényalapokba azonban minden hónapban több tízmilliárdnyi friss tőke érkezett. A kötvényalapok végül közel 77 milliárdos pozitív nettó tranzakcióval zárták az évet, a pénzpiaci alapokból pedig nettó 24 milliárd forint távozott.

A tavaly januári nagy tőke ki-, illetve beáramlás hátterében az akkor életbe lépő EU-s pénzpiaci rendelet állt, amely szigorúbb előírásokat fogalmazott meg a pénzpiaci alapokkal szemben, így sok szolgáltató inkább a kötvényalappá válás mellett tette le a voksát.

Megdobta a kötvénypiaci rali a legnagyobb alapok vagyonát

A legnagyobb kötvényalapok vagyonát nem nagyon viselték meg a tavaszi hónapok megpróbáltatásai, a 10 legnagyobb alap által kezelt vagyon fél év alatt 18%-kal, egy év alatt pedig közel 23%-kal bővült.

A legnagyobb kötvényalap továbbra is az OTP Optima rövid kötvényalap, amely december végével bezárólag 219 milliárd forintos vagyont kezelt.

rövid kötvényalap, amely december végével bezárólag 219 milliárd forintos vagyont kezelt. A második helyen a CIB Start Tőkevédett Alap áll 192 milliárd forinttal,

áll 192 milliárd forinttal, a harmadik helyre pedig a K&H Kötvény alap fért fel 145,2 milliárd forinttal.

A legnagyobb kötvényalapok közül egy év alatt csupán 2 alap vesztett vagyonából, a legtöbbet százalékos mértékben az OTP Tőkegarantált Rövid Kötvényalap 16%-kal. Ettől függetlenül a 10 legnagyobb alap által kezelt vagyon megközelíti a 960 milliárd forintot, amely a kategória teljes kezelt vagyonának mintegy 65%-át adja.

A megmaradt pénzpiaci alapok közül az elmúlt egy évben csak az OTP Prémium és a K&H dollár pénzpiaci alap vesztett vagyonából (az MPT pénzpiaci alap időközben megszűnt), a kategória kezelt vagyona egy év alatt több mint 10%-kal csökkent. A legtöbb pénzt a megmaradók között a K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci alap kezeli közel 28 milliárddal, ezt az Aegon Lengyel Pénzpiaci Alap követi közel 11 milliárddal, majd az Aegon Pénzpiaci alap több mint 9 milliárddal.

A magyar piacon túl lehetett több pénzt keresni

Azok a befektetők, akik kitekintettek a hazai kötvénypiacról és mertek nemzetközibb vizekre evezni, egy év alatt magasabb hozamot tehettek zsebre, mint a szuperállampapírral.

A hozamadatok szerint

a legjobban teljesítő kötvényalap egy éves időtávon a Diófa Optimus II. Alap A sorozata lett 9,1%-os hozammal .

. A második helyezett Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok alapjának befektetői sem panaszkodhatnak a 8,3%-os hozamra ,

Alapok alapjának befektetői sem panaszkodhatnak a , a harmadik helyre pedig megint az Aegon Nemzetközi Kötvény fért fel 8%-os hozammal a forintos, lakossági sorozatok között.

A legjobb 10 hozamot felmutató alapok többsége jól láthatóan nem a magyar, sokkal inkább a régiós és nemzetközi piacra fókuszál:

Amennyiben a legnagyobb forintos, lakossági kötvénysorozatok teljesítményét nézzük, vegyes képet kapunk: bár mindegyik sorozat pozitív hozamot hozott befektetőinek, a legjobban teljesítő MKB Adaptív Kötvény kiemelkedik a listán közel 6%-os hozamával ezt az OTP Maxima A sorozata követi közel 3%-kal, majd a K&H Aranykosár 1,54%-kal.

A lakossági, forintos pénzpiaci alapok közül csupán két sorozat maradt bent a listában, ezek közül az OTP Prémium Pénzpiaci Alap teljesített a legjobban 0,23%-os hozammal, az Aegon Pénzpiaci Alap -0,03%-ot hozott.

A szórásadatokat is vizsgálva elmondható, hogy a kötvényalapok és pénzpiaci alapok többségének szórása 0 és 6% közé esik, de akad kilenc olyan alap is, amely ennél is volatilisebb. A legnagyobb árfolyam-ingadozást produkáló kötvényalap a Budapest Alapkezelő BF Money feltörekvő piaci devizakötvény alapja.

A kötvényalapok és pénzpiaci alapok teljesítményét a Sharpe-mutató szerint is összehasonlítottuk, amely azt mutatja meg, hogy egységnyi szórásra vetítve mekkora többlethozamot tudott felmutatni az alap egy adott időtávon.

Három éves időtávon a forintos, lakossági sorozatok közül a legjobb Sharpe-mutatót az Erste Abszolút Hozamú Kötvény D sorozata produkálta, ezt követte az Aegon lengyel Kötvény A sorozata, majd az Erste DPM Nemzetközi Kötvény.

A vizsgált lakossági 59 sorozatból 46 alapnak lett pozitív a Sharpe-mutatója.

Ez a cikk folytatódik