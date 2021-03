Itt a koronavírus harmadik hulláma - Mit ajánlanak a profi befektetők?

Egy verseny kezd kibontakozni a vakcinaprogramok és a vírusmutációk között, miközben egyre több országot elért már a világon a koronavírus harmadik hulláma. Februárban az inflációs félelmek mellett a kötvénypiaci hozamemelkedés okozott kisebb ijedséget a befektetők körében, ez némileg óvatosságra bírta a hazai portfóliómenedzsereket is. A részvényekben azonban továbbra is hisznek a profik, különösen a feltörekvő piacokban látnak fantáziát.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a februári helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben most kilenc alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, CIB Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Hold Alapkezelő, KBC Asset Management, MKB-Pannónia Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.

Pörög a vakcinagyártás, közben az infláció okoz aggodalmat

A sikeres védekezés után a pozitív eredmények lassan beérnek a fejlett világ társadalmaiban, ami a tömeges oltások megkezdésével komolyan fűti a tőzsdei optimizmust a részvénypiacokon – írják legfrissebb ajánlóikban a portfóliómenedzserek.

Kockázatot itt továbbra is a vakcinák új variánsokkal szembeni hatékonysága, illetve az esetleges termelési és disztribúciós problémák felbukkanása jelenti. Ahogy a magyar szakemberek fogalmaznak: lényegében egy verseny kezd kibontakozni a vakcinaprogramok és a vírusmutációk között. Bár egymás után érkeznek meg a jóváhagyások az újabb vakcinákra, a gyártás és a disztribúció nem halad a legideálisabb ütemben, sem Európában, sem a feltörekvő országok jelentős részében.

A koronavírus kockázatai mellett egyre inkább előtérbe kerülnek az inflációs kockázatok. A kötvénypiacokon ezzel párhuzamosan jelentős hozamemelkedés indult be. A hozamok folytatódó emelkedése nem csak a kötvénypiacoktól várható teljesítményt árnyékolná be, hanem a részvénypiacok kilátásainak sem tenne jót, hiszen a részvények tavalyi szárnyalása részben az alacsony hozamkörnyezettel volt magyarázható – magyarázzák.

Az inflációs kockázat mellett a piacok sérülékenységét más tényezők is megnövelték: a lakossági befektetőktől több esetben szélsőséges, a fundamentumoktól alaposan elrugaszkodó kereskedési stratégiák (mániák) jelentek meg, amelyek rendszerszinten az intézményi befektetők pozícióit is befolyásolják.

Ettől függetlenül februárban a javuló járványhelyzet mellett a növekedési várakozásokba vetett hit és az esedékes amerikai költségvetési mentőcsomag táplálták a részvénypiacok emelkedését. Ez az időszak a hagyományos ciklikus papíroknak kedvezett, melyek a piaccal szemben jelentősen felülteljesítettek.

Íme a mintaportfóliók

A hazai portfóliómenedzserek által összeállított fiktív befektetési portfóliókban egyértelmű elmozdulás látszik a deffenzívebb eszközök felé, a pénzpiaci és kötvénybefektetések aránya megugrott februárban, míg a részvények és alternatív befektetéseket inkább alulsúlyozták.

A mintaportfóliókon belül a legnagyobb fiktív kitettséget immár a pénzpiaci eszközökben tartják a befektetők, ezután a fejlett piaci részvényekben látnak most nagyobb fantáziát a válaszadók, amit a hazai kötvények követnek.

Az elmúlt hónapokhoz képest továbbra is alacsony a pénzpiaci eszközök és a kötvények súlya, annak ellenére, hogy most a szakértők felülsúlyozták kissé ezeket a kategóriákat a modellportfóliókon belül. A részvények portfólión belüli aránya pedig változatlanul magas, még a februárban látott kisebb tőzsdei korrekciók ellenére is

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

