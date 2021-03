Itt az új trónkövetelő, a bitcoin lehet az új arany

A bitcoin sokáig az Y generáció kedvelt spekulatív játékszere volt, és hiába volt a mögötte lévő blockchain technológia alapelve zseniális, a komoly befektetők elkerülték azt, eközben az arany szerepe megkerülhetetlen volt a befektetők portfóliójában az elmúlt évtizedekben. A helyzet azonban nagyon változott, komoly intézményi szereplők kezdtek el bitcoinba fektetni, világszerte egyre több nagyvállalat fogadja el fizetési eszközként is. A technikai elemzés képe alapján is egyre több jel utal arra, hogy az arany szerepét elkezdte átvenni a bitcoin. Még nem tudni, hogy ez a folyamat folytatódik-e, de az biztos, hogy a kriptodeviza egyre szélesebb körben kezd elfogadottá válni, és ez akár hosszútávú divergenciát is okozhat a két eszköz között.

Alig 200 millió évvel a Föld létrejötte után egy meteorzápor találta el bolygónkat. Mindaz az arany, amely ma megtalálható a felszín közelében belőlük származott, legalábbis brit tudósok, egészen pontosan a Bristoli Egyetem 2011-ben publikált bizonyítékai szerint. Szűk négy milliárd évvel később az első intelligens lény is létrejött a Földön, amely gyorsan fejlődött és hamarosan ipari szinten kezdte el szennyezni a környezetét. Amint megtalálta az aranyat, azonnal bányászni is kezdte, komplett hegyoldalakat is feltúrva érte. Bár az aranynak volt és van valódi gyakorlati felhasználása, ezt elsősorban magáért a nemesfémért, annak vélt szépségéért tette. Az arany mind a mai napig fontos tartalékeszköz a jegybankok kezében, és mind magán-, mind intézményi befektetők a portfóliójukban kockázatcsökkentési célokkal tartják. Az arany kultúrális beágyazottságára jellemző, hogy a valaha készült 24 összes James Bond film közül háromban is szerepel a ‘gold’ szó. Mind Sean Connery, mind Roger Moore, és még Pierce Brosnan is szerepelt egy-egy ilyen filmben. Intő jel lehet ugyanakkor, hogy a Daniel Craig nevével fémjelzett érában még egyetlen filmcímben sem szerepel az arany. Vannak azonban ennél azért jóval komolyabban vehető jelek, amik az arany fénykorának végét jelezhetik. Ezeket a kriptodevizák területén érdemes keresni.

A bitcoin sokáig az Y generáció kedvelt spekulatív játékszere volt, és hiába volt a mögötte lévő blockchain technológia alapelve zseniális, a komoly befektetők elkerülték azt. Az eszköz egyik legismertebb ellenlábasa a 2008-as válság hőse, Nouriel Roubini, aki szerint a kriptodevizák élükön az első és legnagyobbal egyszerű spekulatív buborékok, amiket egy jól körülhatárolható demográfiai csoport vásárol, és ami mögött nincsenek valós fundamentumok. Abban Roubini-nek igaza van, hogy a bitcoin mögött nincs semmilyen belső tartalom és érték. Ráadásul ez valamennyi széles körben ismert kriptodevizára igaz: annyit érnek, amennyit éppen a piac gondol róluk és aligha van ismert kapaszkodó az értékelés során. Roubini gondolatmenete azonban azt nem veszi figyelembe, hogy ugyanez nagyrészt az aranyra is igaz, a Bretton Woods utáni, fiat devizák által fémjelzett korszakban mindenképpen. Akárcsak az arany, a bitcoin és jó pár további kriptodeviza annyit ér, amennyit a piac gondol róla, és ugyanez igaz az aranyra évszázadok óta. Fontos hasonlóság még, hogy az elméleti maximuma a meglévő aranynak és bitcoin mennyiségének viszonylag jól, vagy akár tökéletesen kiszámítható, ami a jegybankok által nyomtatott és elinflálható devizákról nem mondható el. Nem véletlen hogy az arany mindig is egy erős kockázatkezelő eszköz volt a vagyonkezelők kezében, ezzel védekezve az infláció veszélye ellen. Fontos, hogy annak itt nincs relevanciája, hogy az arany belső értéke mennyire alacsony, hiszen az eszközbe vetett hit, a mohóság és a pénzromlás miatti félelem irányítja az árfolyamot. Hogy ennek a kockázatnak a mértéke mekkora az a piac ítéletére van bízva, ami a technikai elemzés jelentőségét igencsak kiemeli. Nagyon hasonló a helyzet a bitcoin esetén is, és ez az amit egyre több intézményi befektető is elfogad. Nem kis részben ma már ez a folyamat táplálja bőkezűen a nagyobb kriptodevizák növekvő értékét.

Divergencia az arany és a bitcoin között

Érdemes megnézni, hogy az elmúlt hónapokban miként alakult az arany és a bitcoin dollárban számított árfolyama. Az ábrán látszik, hogy 2020 októberéig a két eszköz nagyon hasonló teljesítményt mutatott fel. A chart felső részén a bitcoin és az arany százalékban kifejezett felfutásának aránya látható. Az ősz közepén, amikor az első igazán megnyugtató hírek érkeztek a vakcinafejlesztések alakulásáról, a gazdaság kilábalása és a temérdek monetáris, valamint fiskális stimulus miatt felerősödtek az inflációs félelmek. Ezt idővel a kötvényhozamok is elkezdték tükrözni, de addigra már számos Hedge Fund és nagyobb mozgástérrel rendelkező befektetési alap felismerte. Az arany helyett azonban sokan közülük találtak egy sokkal inkább megfelelő eszközt.

A grafikon alsó két részén a bitcoin illetve az arany teljesítménye látható. Jól látszik, hogy októbertől kinyílt az olló, és a két eszköz útja elvált. Ennek köszönhető, hogy a amíg a tavalyi év eleje óta az arany csak 12%-ot emelkedett, a bitcoin majdnem hatszorosára emelkedett. Ha az elmúlt öt hónapot nézzük, akkor a kriptodeviza 347%-os lehengerlő emelkedése áll szemben az arany 9%-ot kissé meghaladó csökkenésével. Becsült piaci kapitalizációt tekintve a bitcoin 631 milliárd dollárra növekedett, amíg az arany 1090 milliárdot veszített az értékéből. Ha az összes kriptodevizát nézzük, akkor ezek értéke ugyanezen időszak alatt 1122 milliárd dollárral nőtt, ami nagyon közel van az arany kapitalizációjának csökkenéséhez.

Itt azért nem arról van szó, hogy az aranyba menekített tőke egy az egyben átáramlott bitcoin-ba, de tekintve azt a tényt, hogy a két teljesítmény arányosan egymásnak szinte tükörképei, az árfolyamalakulást részben ez is indokolja. A technikai elemzésben pedig két pénzügyi eszköz közötti relatív erő (amely nem tévesztendő össze az Relative Strength Index-szel) az egyik legfontosabb indikáció a jövőbeli alakulás előrejelzésére. Márpedig a divergencia a bitcoin és az arany között egyértelművé vált az elmúlt hónapokban, ami felettébb szokatlan két olyan eszköz között, amelyik korábban inkább együtt mozgott és amelyeket egyébként hasonló faktorok befolyásolnak. Így nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy konkrét tőkeáramlás történt, történik a két eszköz között, és annak is nagy az esélye, hogy mindez intézményi szinten zajlik. Ez persze nem azt jelenti, hogy az arany eltűnik a süllyesztőben, mély kulturális beágyazottsága okán sokan fogják tartani évtizedek múlva is, de a civilizáció történetében talán először egy nagyon komoly vetélytársat kapott. A technikai kép rövidebb távokon sem rózsás, hiszen az árfolyam augusztus óta egy stabil csökkenő trendcsatornában van. Ráadásul nemrég megtörtént a ‘death cross’ azaz a középtávú mozgóátlag fentről keresztezte a hosszútávú mozgóátlagot. Mindezek tetejében a piros gyertyás, nagyot eső, és alacsonyan záró napokon volt jellemző a magas forgalom is, ami szintén intézményi eladásokra utal. Az aranyban lévő pénz egy része új eszközt keres magának, ezt szintén megerősíti a forgalom alapú CMF csökkenése is.

Mit jelent mindez a bitcoin árfolyamára nézve?

A vezető kriptodeviza egyértelmű emelkedő trendben van, mind közép-, mind hosszútávon. Az elmúlt hónapokban ennek megerősítése számos alkalommal megtörtént. A tavalyi utolsó negyedéves felfutást követően a január a korrekcióról szólt, amely egy csökkenő háromszög alakzatban testesült meg. Itt a 30 000 dolláros lélektani szint egy nagyon erős támasznak bizonyult, egyetlen hónap alatt öt olyan eset is volt, amikor ennek közeléből a vevők napon belül nyomták vissza az árfolyamot, ami a japángyertákon a nagy alsó árnyékokan nagyon szépen látszik. Ráadásul általában ezeken a napokon a bitcoin-ban igen nagy forgalom is volt tapasztalható, “darabszámok” tekintetében a két legerősebb nap az elmúlt fél évből ezekhez kötődik. Mindezek mellett az árfolyam rá is simult a középtávú mozgóátlagra. Ha az egyik irányban a piac folyamatosan falba ütközik, akkor előbb-utóbb megfordul és az ellenkező irányba indul. Itt is ez történt az árfolyam először óvatosan, majd felgyorsulva emelkedni kezdett, februárban ismét abszolút csúcsot döntve. Az újabb menetrendszerinti korrekció során ismét megjelentek a hosszú alsó árnyékok kiemelkedő forgalom mellett, ami jelzi, hogy a friss vevők továbbra is ugrásra készen érkeznek a partvonalra. A középtávú mozgóátlag megközelítése után egy közepesen erős forgalmú, klasszikus fehér gyertyás napon ismét jelentős mértékben emelkedett az árfolyam.

Összességében a bitcoin esetén erős közép- és hosszútávú trendet láthatunk, ami rendre megerősítésre is kerül. A lassan beszűkülő Bollinger-szalag ha nem is feltétlenül azonnal, de 4-5 héten belül újabb kitörést valószínűsítenek, ami valószínűbb, hogy felfelé fog megtörténni. A szalag alsó része majdnem megegyezik a középtávú mozgóátlaggal, így a 42 000 dolláros szinte közepesen erős támaszt jelent, ez alatt történő nagy forgalmú zárás (még ha itt klasszikus záróárfolyamról nem is beszélhetünk) komoly eladási jelzés lehet, ha valaki nem hosszútávon gondolkozik. A szalag felső része és a mindenkori csúcs zónája, tehát az 57 000 dollár környéki szint lehet enyhe ellenállás a hónap elején-közepén.

Mindemellett továbbra is erősen javasolt a bitcoin és az arany közti divergenciát figyelni, ahol egyelőre semmi jele annak, hogy a folyamat megállt volna, de ha ez mégis megtörténne, az sok szelet kifoghat a kriptodeviza vitorlájából. Mivel mindkét eszköz bányászata sajnos jelentős környezetterheléssel jár (még ha egészen más formában is), ezért érdemi ESG kockázat is társul az értékükhöz, de ennek a technikai képben egyelőre nem látni nyomát, ugyanakkor hosszútávú befektetőknek érdemes vele kalkulálni.

Címlapkép: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images