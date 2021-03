Kijöttek a friss adatok: ennyit gombolnak le rólad a nyugdíjkasszák

Frissültek az MNB oldalán az önkéntes nyugdíjpénztárakra vonatkozóan a Teljes Költségmutatók (TKM). A számokból kiderül: a nyugdíjpénztárak 10 éves időtávon 0,33-2,55%-os éves költséget vonnak el, ami jellemzően alacsonyabb, mint a nyugdíjbiztosítások 1,08-5,39%-os terhelése. Az idei eddigi hozamokból az is látszik, hogy a kockázatkereső portfóliókkal lehetett a legtöbb pénzt zsebre tenni.

Itt vannak a TKM-értékek

2019 októberében jelentette be az MNB, hogy kiterjeszti a megtakarítási célú életbiztosításoknál már régóta használt Teljes Költségmutatókat (TKM) az önkéntes nyugdíjpénztárakra is, így azok többé-kevésbé összehasonlíthatók az egyik főbb versenytársukkal, a nyugdíjbiztosításokkal. Az MNB ajánlása 2020. január 1-jétől él, a pénztáraknak legkésőbb február 28-ig kellett leadniuk a TKM-számaikat, melyeket a felügyelet honlapján közzé is tett.

A TKMnyp abban újdonság a pénztárak esetén elérhető korábbi mutatószámokhoz képest, hogy előretekintő költségeket próbál megjósolni ahelyett, hogy múltbéli költségeket vesz alapul. A TKMnyp egy pénztártag feltételezett, hosszú távú megtakarításának, modellezett költségét mutatja be.

A biztosítói TKM-hez képest eltérés, hogy 10, 15 és 20 év helyett a TKMnyp 10, 20 és 30 évre kerül kiszámításra.