A járvány kitörése óta nem volt ekkora felfordulás a magyar piacon, ezért kellett lépnie az MNB-nek

Lassan egy éve nem volt olyan magas a magyar tízéves kötvények referenciahozama, mint most, tavaly a járvány kitörésekor látott piaci turbulenciában láttunk hasonlót. Most elsősorban globális tényezők hajtják felfelé a hozamot, az utóbbi hetek amerikai hozamemelkedése alól mi sem tudjuk kivonni magunkat. A folyamatra már a jegybanknak is reagálnia kellett kedden az eszközvásárlási program módosításával.

A magyar piacot is elérte az amerikai hozamemelkedés

Az elmúlt hetekben intenzív hozamemelkedés látszott az amerikai hosszú kötvények piacán, a tízéves referenciaérték 1,5% fölé emelkedett, amire egy éve nem volt példa. Ennek két fő oka van:

A világban egyre erősebbek az inflációs félelmek, ami rossz hatással van a kötvényekre, hiszen változatlan kamatszint mellett a magasabb infláció alacsonyabb reálhozamot jelent, így csökken ezeknek az eszközöknek vonzereje.

Másrészt a szakértők szerint akár jelentős különbség is lehet a gazdaság kilábalásában, az USA jó eséllyel hamarabb túl lesz a jelenlegi válságon, mint Európa. Legutóbb az OECD friss előrejelzése emelte ki ezt kedden. A gyorsabb kilábalás pedig azt jelentheti, hogy a Fed várhatóan hamarabb fog kamatot emelni, mint az EKB, bár ezek a várakozások elsősorban a hozamgörbe rövid végét befolyásolják.

Az egyértelműen látszik, hogy a globális hozamemelkedés alól Magyarország sem tudja kivonni magát, a magyar tízéves referenciahozam 2,8% környékére emelkedett, amire közel egy éve nem volt példa. Tavaly a járvány kitörésekor tapasztalt piaci turbulencia idején 3% fölé is emelkedett a magyar hosszú hozam, most az akkori csúcstól még messze vagyunk, de érezhető a tendencia.

A helyzet egyelőre nem drámai, de az látszik, hogy az utóbbi időben a magyar kötvények alulteljesítők voltak kicsit a régióban. Az év eleje óta a magyar tízéves 76 bázisponttal emelkedett, miközben a lengyel hozam 37, a cseh pedig 56 bázisponttal került feljebb. Ennek köszönhetően a spreadek is tágultak kicsit.

Az MNB is elérkezettnek látta az időt, hogy lépjen

A hozamemelkedést látva az volt a kérdés, akar-e reagálni a jegybank arra a folyamatra, amit elsősorban globális, tőle független tényezők befolyásolnak. Kedden aztán kiderült, hogy akarnak: az MNB bejelentette, hogy eltörli az egyes sorozatokra vonatkozó 50%-os korlátot az eszközvásárlási program (QE) esetében, így ismét vehetnek hosszabb papírokat. A jegybank közleményében is azt emelte ki, hogy az elmúlt hetek piaci folyamatai és a hozamemelkedés miatt érezték úgy, hogy szükséges támogatni az állampapírpiac stabilitását és likviditását.

Az eszközvásárlási programot tavaly májusban indította az MNB azzal a céllal, hogy a hosszú hozamok csökkenését elősegítse, először 33%-os limit mellett vásároltak tíz évnél hosszabb futamidejű állampapírokat. Ősszel aztán módosítani kellett a korláton, akkor felemelték 50%-ra, majd az év végén néhány sorozat esetében azt is elérték, ezért úgy döntöttek, hogy rövidebb kötvényeket is vásárolnak. A program elindulása óta közel 1500 milliárd forinttal nőtt a jegybank mérlegében lévő állampapírok állománya.

A korlát elérése az év végén a 15 és a 20 éves futamidőket érintette, emiatt

az elmúlt hetek hozamemelkedésében volt egy magyar faktor is, hiszen a leghosszabb papírok esetében jelentősen lecsökkent az MNB mankója.

December óta ugyanis a 2038/A és 2041/A papírok esetében legfeljebb az előző heti kibocsátás felét vehette meg a jegybank, ami mindössze néhány milliárd forintos tétel volt. Emiatt a 15 és 20 éves referenciahozamaink még nagyobb mértékben emelkedtek, mint a 10 éves.

Látszik, hogy a két leghosszabb papírban 100 bázispont feletti hozamemelkedés volt az év eleje óta, mivel a jegybanki vásárlások jelentős lelassulása mellett megjelentek a globális folyamatok. Ezért érezhette úgy az MNB, hogy lépnie kell és 50% felett is vásárol majd a kérdéses sorozatokból. Most ez a 2031/A és a 2038/A sorozatok esetében volt sürgető, de a 2041/A-ban is 40 százalék felett van a jegybank.

Az MNB keddi közleményében igyekezett gyorsan leszögezni, hogy a változástól nem emelkedik majd az eszközvásárlás heti keretösszege, vagyis várhatóan fenntartják az eddig látott 60 milliárd forint körüli vásárlást, csak szükség esetén újra vesznek majd a 15 és 20 éves papírokból is. Ez azonban egyben azt is jelenti, hogy

így kevesebbet vásárolhatnak a rövidebb kötvényekből, ami a hozamgörbe közepén, az 5-10 éves futamidőn csökkentheti a jegybanki támogatást.

A hosszú hozamok mellett az utóbbi hetekben a görbe rövid oldalán is látszott némi emelkedés, azt azonban elsősorban az emelkedő inflációs várakozások és az azokból következő esetleges kamatemelési spekulációk mozgatják. Az elemzők szerint március-áprilisban részben a bázishatások miatt akár a 4%-ot is meghaladhatja az éves infláció, majd nyáron a gazdaság esetleges nyitásakor derülhetnek ki a hosszabb távú hatások. Ha tartósan a jegybanki cél felett lesz az áremelkedés, akkor pedig a második negyedévben akár az egyhetes betéti kamat megemelésére is kényszerülhet az MNB.

A következő hetekben továbbra is az amerikai hosszú hozamokat lesz érdemes figyelni, azok mozgathatják a magyar kötvényeket is. Áprilistól az ÁKK új aukciós rendszerre áll át, a mostani heti kötvényaukciók és kétheti csereaukciók aránya megfordul, vagyis várhatóan kevesebb új papírt bocsát majd ki az adósságkezelő. Ez elvileg a hozamok csökkenését eredményezhetné, azonban várhatóan éppen akkor élesedik majd az inflációs helyzet, így nem biztos, hogy jelentős esésre van kilátás.

Ráharaptak a külföldiek a magyar piacra

A hozamok emelkedése mellett egy másik tendencia rajzolódott ki a magyar kötvénypiacon az év elején: jelentősen nőtt a külföldi befektetők forintkötvény-állománya. Ezt megelőzően nagyjából két évig 4000-4500 milliárd forint körül ingadozott ez az állomány, majd most hirtelen 10%-kal megugrott 5000 milliárd közelébe.

Ez némileg ellentmond a hozamok emelkedésének, hiszen a külföldi befektetők érdeklődése elvileg extra keresletet jelent, ami logikusan csökkentené a hozamokat. A Portfolionak nyilatkozó piaci szereplők szerint annak is van logikus magyarázata, hogy a magyar kötvények hirtelen vonzók lettek a külföldi szereplőnek: egyrészt tavaly év végén az inflációs félelmek erősödésével felértékelődtek a helyi devizás papírok, másrészt korábban jelentős volt a magyar kötvények alulsúlyozása a legtöbb szereplőnél. A fordulatot az indíthatta be, hogy tavaly év végén előbb a 2038/A, majd idén februárban a 2029/A kötvényünk is bekerült a JP Morgan feltörekvő piaci benchmarkjába, emiatt sok külföldi befektető megvette őket.

A következő időszak fő kérdése tehát a globális és magyar infláció alakulása lehet. A szakemberek szerint a válságból való kilábalással extra kereslet jelenhet meg, illetve vannak arra utaló jelek, hogy átmeneti vagy tartós kínálati korlátok is jöhetnek. Itthon a tavaszi megugrás után az lesz a kulcs, hogy nyártól hogyan alakulnak majd a hosszútávú hatások. Az infláció egyébként nem csak a kötvénypiacokon, hanem a részvényeknél is felkavarhatja az állóvizet az elemzők szerint.

