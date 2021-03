Még nem drámai a helyzet a kötvénypiacon, de az MNB válaszúthoz érhet 370 feletti eurónál

Az amerikai gazdaság idén várható nominális növekedése alapján a jelenlegi 1,6 százalékos tízéves hozamszint egyáltalán nem drámai – mondta a Portfolionak Móricz Dániel, a Hold Alapkezelő befektetési igazgatója az elmúlt hetek piaci folyamataival kapcsolatban. A szakember szerint a jegybankok megpróbálják majd kihúzni a mostani helyzetet szigorítás nélkül, itthon viszont az MNB-nek problémát okozhat az, hogy a forint történelmi mélypontja körül jár, 370 felett fontos válaszúthoz érhetnek.

Az utóbbi hetekben rég nem látott hozamemelkedést láttunk az USA-ban. Mennyire drámai a helyzet?

Ahhoz képest, hogy idén 7-8% fölött lehet az amerikai gazdaság nominális bővülése,

az 1,6 százalékos 10 éves nominális kötvényhozam egyáltalán nem drámai.

A reálgazdaság tekintetében tehát nem igazán kell aggódni a valamivel magasabb, de még mindig nagyon nyomott hozamok miatt. Probléma a hozamemelkedésből a pénzügyi eszközök piacán lehet, amely súlya a reálgazdaságra vetítve minden eddiginél nagyobb és talán minden korábbinál érzékenyebben reagálnak az eszközök a hozamszint változására. De azt kell látni, hogy kevésbé a nominális, sokkal inkább a reálhozamok számítanak. Amióta ez utóbbiak is emelkednek, azóta idegesebb a részvénypiac is. Leginkább nyilván a hozamemelkedésre érzékenyebb, 2020 során szárnyaló szegmense.

A hozamokat elsősorban az emelkedő inflációs és kamatemelési várakozások fűtik. Mire számít ebből a szempontból a következő hónapokban?

A következő hónapokban a bázishatás, a beszerzési láncok akadozása, a gazdaság újranyitása, a sok megtakarítás és hatalmas visszatartott kereslet együttes eredőjeként az infláció jelentős, akár 4%-ot is elérő megugrására számítok. Ebből még nem fogjuk látni, hogy ez egy átmeneti jelenség vagy egy tartósabb inflációs trend kezdete.

A Fed szerintem folyamatosan azt fogja kommunikálni, hogy az előbbi és próbálja majd az emelkedő kamatemelési várakozásokat hűteni, lenyomni.

Hosszútávon milyen hatással lehet az USA és az eurózóna válságból való kilábalása közti különbség a kötvénypiacokra?

Hosszútávon ez a két régió együtt mozog, idővel mindig konvergál egymáshoz. Hasonló pályán mozognak, csak az USA rugalmasabb gazdaság, gazdaságpolitikai döntéshozói is gyorsabban és bátrabban reagálnak, ezért egy kicsit mindig előrébb tart a ciklusban. De a tőkepiacok globálisak, az emelkedő amerikai hozamszint idővel az európait is magával húzza, az öreg kontinensen is meredekebbé válnak majd a hozamgörbék.

Az eddig látott hozamemelkedésre nem reagáltak a nagy jegybankok, a Fed továbbra is azt hangsúlyozza, hogy rugalmasabban kezeli majd az inflációt. Mikor jöhet el annak az ideje, hogy az amerikai jegybank reagáljon a piaci fejleményekre? Milyen lépésekkel próbálhatják tompítani ezeket a hatásokat?

Számomra egyértelmű, hogy amíg csak lehet, a jegybankok próbálják majd nyomott szinten tartani a kötvényhozamokat. A cél az adósság elinflálása és miután az elmúlt évtizedekben folyamatosan kisebb lett az infláció az általuk jelzettnél, nagyon tartanak a túl korai szigorítás negatív hatásaitól.

Idén még verbálisan sem számítok semmi szigorításra utaló akcióra, sőt inkább az ellenkezőjére.

A piaci várakozások tompítására a verbális intervenció, a mennyiségi lazítás (QE) fenntartása, esetleg fokozása, végül pedig a hozamok maximálása (yield curve controll, YCC) is szóba jöhet. A reálhozamok a fontosabbak, de nem lennék meglepődve, ha 2% környéki USA 10 éves nominális hozamnál a Fed bevetné a hozamgörbe-kontroll gondolatát.

Az EKB esetében milyen reakció jöhet az emelkedő hozamokat látva? Tovább bővíthetik a QE-programot?

Az elmúlt évek válságkezelési gyakorlata azt bizonyítja, hogy Európában nehezen születik meg egy új, a korábbi keretektől eltérő döntés, de ha az elfogadottá válik, akkor annak a hosszabbítása és bővítése már nem ütközik akadályokba. Így a QE rugalmas alkalmazásával, úgy vélem, az EKB idén fogja tudni kezelni, kordában tartani a hozamemelkedést.

Amerikában az a furcsa helyzet állt elő, hogy az emelkedő hozamok miatt a Fednek reagálnia kellene, miközben lassan a piac a 2013-as taperinghez hasonló folyamatot vár a gazdaság vártnál erősebb kilábalása miatt. Hogy tud ebben a helyzetben megfelelően lavírozni a jegybank?

Szerintem a hasonlóságok ellenére sok különbség van a 2013-as tapering környezetéhez képest. Most sokkal eltökéltebb a Fed, hogy kitartson a laza monetáris politikával, az átlagos inflációs cél is erre utal. A hatalmas költségvetési hiányt finanszírozni kell, a kamatokat lent kell tartani, így a Fed-nek és a pénzügyminisztériumnak együtt kell működnie. A mennyiségi lazítás ütemének csökkentésére így szerintem csak abban az esetben kerül majd sor, ha az nem jár a hozamok emelkedésével.

Sokkal érdekesebb a helyzet a tekintetben, hogy az elmúlt évtizeddel ellentétben lehet, hogy most először lesz majd szükség a QE növelésére egy olyan helyzetben, amikor azt nem a lassuló gazdaság indokolja, hanem épp ellenkezőleg, a gyorsuló hozamemelkedés. Eddig a QE-kat a Fed mindig csökkenő hozamkörnyezetben vetette be, aminek hatására indultak el felfelé a hozamok. Most talán egy olyan helyzettel szembesülünk, amikor ezt a túl magas hozamszint indokolja. Az arra való piaci reakció véleményem szerint most a legfontosabb kérdés.

Vajon a befektetők megijednek majd attól, hogy hiába emelkednek az inflációs várakozások, a Fed ezt nemhogy nem hűti, hanem további likviditást pumpál a piacra?

Az MNB a napokban már reagált a 15-20 éves hozamok jelentős emelkedésére azzal, hogy eltörölte az 50%-os limitet eszközvásárlási programjában. Ezzel sikerülhet kezelni a helyzetet és kordában tartani a hosszú hozamokat?

Ez szerintem elég lehet, de a globális környezettől is függ. Minden olyan lépés, amit jelenleg az MNB csinál már elfogadott nemzetközileg is, hiszen a tavalyi válságkezelés során nagyon sok – köztük fejlődő piaci – jegybank alkalmazta azokat.

Tíz évvel ezelőtt ez vélhetően óriási befektetői pánikreakciót váltott volna ki, ha csak az MNB lép erre az útra. Mára ezzel nincs gond.

Azonban, ha a fejlett piaci hozamgörbék meredekebbé válnak és/vagy ezzel párhuzamosan a reálhozamok is emelkednek, akkor az MNB-nek is jelentősen fokoznia kell majd az állampapírvásárlásait. A magasabb külső reálkamatkörnyezetre azonban vélhetően csak a kamatemelés ad majd megnyugtató választ.

Van kockázat abban, hogy az MNB 50% fölé megy az egyes sorozatokban, illetve a mérlegfőösszege igen jelentősen bővül a vásárlások nyomán, továbbá a vállalati kötvények frontján is nagyon jelentős szereplővé válik?

Csak ismételni tudom: ha minden más jegybank is hasonló gyakorlatot folytat, akkor ebből nincs gond. Hosszútávon inkább az a probléma, hogy

a kötvénypiacok mesterségessé váltak, megszűntek igazi piacként funkcionálni.

A pénz és benne a kockázat árát a jegybankok határozzák meg. Ebből nem megtérülő beruházások, túl kockázatos hitelek és rossz befektetések születnek majd végeredményben. Nem mind lesz ilyen, de egy normálisan funkcionáló piachoz képest sokkal több. Ráadásul ez egy egyirányú utca, minél több helyen torzítják a jegybankok az árinformációt, annál több helyen lesz ennek káros hatása és annál erőteljesebben kell reagálni minden mozgásra, ez esetben kamat- és vagy hozamszintváltozásra.

Számít további lépésekre az MNB-től?

Igen, abban az esetben, ha a magyar hozamok emelkedése nagyobb/gyorsabb lenne a globális hozamok által indokoltnál.

A forint is nyomás alá került az utóbbi napokban a hozamemelkedés és az inflációs várakozások miatt. Mire számít a magyar devizától? Lesz új történelmi mélypont 370 felett?

A forint olcsó deviza, amely mellett a magyar gazdaság versenyképes, ráadásul a magyar gazdaság külső egyensúlyi pozíciója sem indokolná a forint gyengülését, különösképpen a következő két évben várható jelentős EU-s újjáépítési alapos pénzek fényében. Mindazonáltal egy emelkedő globális kamatkörnyezetben Magyarországnak is vélhetően magasabb reálkamatokat kell ígérnie a külföldi befektetőknek, ha velük is szeretné finanszíroztatni az adósságát.

Az euró-forint árfolyam technikai képe a forint gyengülésének irányába mutat, amit természetesen kamatemeléssel a jegybank meg tud változtatni.

Kérdés, hogy a gyenge forint és a magasabb rövid oldali kamatszint közül az MNB melyiket választja. Nem látok a kulisszák mögé, de véleményem szerint, ha a forint gyengülésének üteme nem gyorsul, akkor az még nem zavarja a jegybankot.

Az esetleges további forintgyengülés hatására elképzelhető, hogy az MNB kénytelen lesz megemelni az irányadó egyhetes betét kamatát a közeljövőben?

370-es szint fölött új, „légüres” térbe kerül az árfolyam. Ott még nem járt, ezért nagyobb a kiszámíthatatlanság a mozgásával kapcsolatban.

Amennyiben abban a tartományban gyorsulna a forint gyengülése, akkor minden bizonnyal emeli majd az MNB az effektív rövid oldali kamatszintet.