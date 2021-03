Hogyan lesz zöldebb Magyarország? Több százmilliárd forint sorsáról döntöttek

Tavaly összesen több mint 500 milliárd forint értékben bocsátott ki zöld kötvényt Magyarország euróban és japán jenben. Most ennek az összegnek a felhasználásáról számolt be éves jelentésében az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). A befolyt pénzt a 2018-as és 2019-es költségvetés egyes energiahatékonysági kiadásaira számolták el, a legtöbbet a közösségi közlekedés beruházásainak finanszírozására.

Először jelent meg zöld kötvénnyel a piacon Magyarország

2020-ban a magyar adósságkezelés egyik újdonsága az volt, hogy először bocsátottunk ki zöld kötvényeket devizában. Június elején 1,5 milliárd eurónyi forrást vont be az ÁKK 15 évre, majd szeptember közepén hét- és tízéves kötvényeket dobott piacra japán jenben.

A kibocsátásokból összesen 573,7 milliárd forint bevétele származott Magyarországnak.

A zöld kötvényprogram nemzetközi szabályai alapján ezt az összeget energiahatékonysággal kapcsolatos költségvetési kiadásokra fordítja a kormány. A befektetők ugyanis jogosan várják el, hogy ha megveszik a zöldnek hirdetett papírt, akkor az valóban környezetvédelmi célokat szolgáljon. Ahogy az is jogos elvárás, hogy a forrás felhasználásáról évente egyszer külön jelentésben számoljon be a magyar adósságkezelő, az első ilyen éves jelentést a múlt héten tették közzé.

Az ábrán a kormányzat zöld kiadásai és a kötvényekből befolyó összeg szerepel milliárd forintban. Az első oszlop a 2018-20 között elszámolható környezetvédelmi kiadásokat mutatja, a második a kibocsátott zöld kötvényeket. A harmadik alapján a teljes befolyó összeget lekötötték már a célokra, míg a negyedik oszlopban látszik, hogy akár a dupláját is el tudta volna számolni Magyarország, ha lett volna annyi forrás. (Forrás: ÁKK)

Az aktuális kormányzati célok 2050-re teljes klímasemlegességről szólnak, ennek eléréséhez használja fel az állam a zöld kötvényekből befolyó összeget. Adósságkezelési szempontból pedig a befektetői bázis szélesítése a cél, hiszen egyre több olyan befektető van, akik kifejezetten ilyen jellegű termékbe fektetnének. Nem elsősorban társadalmi felelősségvállalás miatt, manapság az úgynevezett ESG-alapok a piac talán leggyorsabban növekvő szegmense.

A magyar államnak további tervei vannak az ilyen jellegű forrásbevonásra, a tavaly év végén megjelent 2021-es finanszírozási terv szerint

idén 30 éves forintban denominált zöld kötvénnyel is a piacra lépnének a hazai intézményi befektetőknek.

Mire fordítható a zöld kötvényből befolyó pénz?

Említettük, hogy a zöld kötvényekből befolyó összeg finanszírozása valamennyire meg van kötve. A pénzt legfeljebb az utolsó két év költségvetésében lehet utólag elszámolni, vagyis jelen esetben a 2018-as és 2019-es büdzsé kiadásait lehet számba venni. Korábban a keretprogramban hat területet jelölt meg az adósságkezelő, ahol ezt az összeget el lehet költeni:

Megújuló energiaforrások

Energiahatékonyság

Területfejlesztés

Hulladék- és vízkezelés

Környezetbarát közlekedés

Alkalmazás a klímaváltozáshoz

A most megjelent éves beszámoló szerint 2018-19-ben összesen 763,2 milliárd forintnyi olyan költségvetési forrást azonosítottak, mely besorolható valamelyik halmazba, majd a tavalyi büdzsében még 441,3 milliárd forint szerepelt tervként.

A zöld kötvényprogramban elszámolható költségvetési kiadások (milliárd Ft) 2018 2019 Összesen Arány (%) 2020-as terv Megújuló energiaforrások 4,86 0,84 5,70 0,7 2,05 Energiahatékonyság 2,24 4,48 6,72 0,9 15,26 Területfejlesztés 32,58 35,32 67,90 8,9 35,64 Hulladék- és vízkezelés 4,36 2,66 7,02 0,9 2,80 Közlekedés 327,36 340,23 667,59 87,5 372,63 Alkalmazkozás 0,67 7,60 8,27 1,1 12,94 Összesen 372,07 391,13 763,20 100,00 441,32 Forrás: ÁKK, Portfolio

Messze a legtöbb környezetvédelemehez kapcsolódó kiadást a közlekedés terén számolta el az állam, az összes elköltött pénz 87,5%-a ment erre. Ez nem véletlen, tavaly nyáron a magyar zöld kötvényprogramot értékelő Cicero szakemberei is azt becsülték, hogy a befolyó pénz 90 százaléka erre mehet el.

A közlekedés jelenleg a magyar energiafelhasználás 24%-át teszi ki, ez az arány több mint a duplája, mint harminc éve, ezért gondolják a szakértők, hogy itt kellene a leginkább előrelépni. Ide sorolható a vasúti közlekedés minél nagyobb részének villamosítása, a városi közösségi közlekedésben a környezettudatosság erősítése, illetve a környezetbarát elektromos meghajtású autók vásárlásának állami támogatása.

Az éves jelentés szerint a közlekedésre fordított energiahatékonysági kiadások legnagyobb része a vasút árkiegészítésére megy el, emellett a vasútvonalak fenntartása visz el sok pénzt. Csak ez a két tétel több mint 250 milliárd forint volt 2019-ben az összesen 340 milliárd forintnyi ide sorolt kiadásból.

Ebből is látszik, hogy nem csak klasszikusan vett környezetvédelmi beruházásokról van szó, hiszen a vasútvonalak fenntartásába például beletartozik a közel 20 ezer vasúti dolgozó bére is. Közvetve persze ez is hozzájárul a környezetbarát elektromos vasút fenntartásához és fejlesztéséhez. A vasútvonalak modernizációja mellett ebbe a körbe sorolható a városi közösségi közlekedés fejlesztése, energiahatékonyabbá tétele is.

Vagyis a zöld kötvények eladásából befolyt pénz nagy része a közlekedés fejlesztésére és működtetésére mehet el, és ez várhatóan a következő években is így lesz, hiszen ez a legnagyobb tétel a költségvetés környezetvédelemmel kapcsolatos kiadásaiban.

A jelenlegi formájában a zöld kötvényprogramnak adósságkezelési szempontból van jelentősége, hiszen egy "divatos", növekvő piacra lépett be Magyarország. Ahogy a listából látszik, ettől azonban nem indultak új környezetvédelmi beruházások, csak a korábbi kiadásokat számolták el a felhasználásánál. Kérdés, hogy a következő években-évtizedekben ha lesznek újabb hasonló kibocsátások, akkor azok felhasználása hasonló elv alapján megy-e majd, vagy akár új beruházások is elindulhatnak a forrásból.

Címlapkép: Getty Images