Többszáz százalékos profit különbségek nagyon hasonló eszközök között

Gyakran jelenik meg befektetői körökben az a vélekedés, hogy az eltérő eszközök között nem érdemes válogatni, ha azok egyébként együtt mozognak. A korrelációs együttható azonban nagyon rossz mutatónak bizonyul, ha két eszköz közötti teljesítmény eltérést, vagy akár kockázat különbséget vizsgálunk. Hogyan kezeli a technikai elemzés a kérdést?

Fektessünk be a Nasdaq részvényekbe! - Ez egy igencsak jó ötlet volt az elmúlt 15 évben, hiszen a technológiai túlsúllyal rendelkező tőzsde szépen teljesített, még ha egy igen gyors hullámvasútra is kellett felülniük a piaci szereplőknek. Ehhez még csak nem is kellett egyedi részvényeket válogatni az ETF forradalom óta. Nem mindegy azonban, hogy melyik indexet követő alapból vásárolunk. A Nasdaq-ba való pozíciófelvétel sokak számára a Nasdaq 100 indexet jelenti, amely a legnagyobb értékkel bíró vállalatokból válogat 100 komponenst a tőzsdéről. Ezen a piacon azonban közel 3100 részvény található, és a Nasdaq Composite ennek nagy részét, mintegy 2500 papírt igyekszik lekövetni.

A nagy kapitalizációs index ETF-e az elhíresült QQQ kódnévre hallgat, amíg a szélesebb merítésű mutatóhoz tartozó ETF a kevésbé ismert ONEQ. A két alap expense ratio-ja (teljes költségmutatója) szinte pontosan megegyezik: 0,2%-nál van, így ha van közöttük teljesítmény eltérés, az nem az alap és az alapkezelő ide vonatkozó kiadásai miatt van. Márpedig az eltérés hosszútávon hatalmas:

2003 óta, ha 100 000 dollárt fektetünk beléjük a QQQ esetén 1 074 460 dollár lenne a számlánk értéke, szemben a ONEQ-el, amelyen 798 230 dollárnyi vagyont tudtunk volna felhalmozni.

A majdnem 300 ezer dollárnyi különbség hatalmas, hiszen ebből az összegből meg tudnánk venni egy tipikus értékű házat az Egyesült Államokban.

Az igazán nagy meglepetés azonban nem is az a tény, hogy a nagy technológiai cégek konzisztens módon, folyamatosan felülmúlták a teljes piacot, hanem az, hogy a két index és ETF között szinte tökéletes volt az együttmozgás. Ezt a korrelációs együtthatóból lehet leszűrni, ami a lenti grafikon alsó részén látható. Ha ennek az értéke 1, akkor teljes mértékben együtt mozgott a két eszköz árfolyama, ha -1 lenne, akkor pedig teljes mértékben ellentétesen mozognának. Látható, hogy a korreláció az egyhez tapad és nagyon-nagyon ritka amikor pár napra elszakad ettől.

A befektetési szakirodalomban és a portfolió menedzsment területén gyakran hangoztatott szabály, hogy igyekezni kell kerülni az erősen együttmozgó eszközöket, mondván többlethozamot nem kaphatunk általuk, de a kockázat azonos lesz, és maximum a piaci kockázat szintjéig tudunk lemenni (amennyiben a részvények eszközosztályában maradunk). Ebből felületes szemlélő azt a következtetést is levonhatja, hogy felesleges lenne válogatni az egyes részvények vagy azokat követő ETF-ek között. Azonban a korreláció és a teljesítmények közötti különbség hatalmas is lehet, ami a hozamokban is tetten érhető.

Mindez abszolút hozamú stratégiákhoz is alkalmazható. A QQQ megvételével és a ONEQ egyidejű shortolásával önmagában is 34,6%-os nyereség lett volna elérhető. Ez persze sokkal kisebb, mint amit magukkal az ETF-ekkel el lehetett volna érni, de a kockázat is sokkal kisebb, hiszen ennek a stratégiának a legrosszabb drawdown-ja 12,4%, szemben a QQQ 49%-os, vagy a ONEQ 48%-os értékével. Négyszeres elméleti tőkeáttétel mellett pedig ezzel a market neutral, azaz piacsemleges pozíciónak is négyszeres hozama lett volna. A korrelációt mutató kiegészítő grafikonon látszik is, hogy a szélesebb merítésű ETF mozgásához tendenciájában nem sok köze volt a pozíciónak.

Ez a teljesítmény különbség a két eszköz közötti nagyon-nagyon erős együttmozgás ellenére tehát olyan nagy volt, ami már önálló pozíció felhasználására is lehetőséget adott. A különbség hátterében az áll, hogy a korreláció csak (napi adatsor esetén) a napi mozgások irányának egybeesését vizsgálja, a mozgások nagyságát nem. Azonban ha a két árfolyam szinte minden nap egybeeső irányba is mozdul el a nap végi záróárfolyamot tekintve, legyen az piaci hangulattól függően felfelé vagy lefelé, az egyik tendeciózusan nagyobbakat lépkedhet, akár csak egyetlen irányban. Hiába mozgott a QQQ és a ONEQ minden nap együtt, a QQQ erősebben reagált a jó hírekre. Amennyiben kockázatosabb eszköz lett volna, akkor pedig a drawdown-ja sokkal magasabb lenne, de mint láttuk nem ez a helyzet. Itt zárójelben érdemes megjegyezni, hogy a drawdown sokaknál nem is a legfontosabb mérőszáma a kockázatnak, de befektetői oldalról - gyakran akár csak intuitív módon is - ebben lehet keresni a félelem fő forrását.

A fenti eltérés pedig még csak két azonos tőzsde különböző szélességű indexei között áll fent, egyedi részvényekben ennél sokkal durvább különbségeket is találni. Ez megtörténhet tartósan magas korreláció során, de úgy is, hogy ez az mutató hirtelen leszakad a nagy együttmozgást jelentő szintekről. Mindkettőre jó példa a Google keresőóriásról ismert Alphabet (GOOG) és a Microsoft (MSFT) árfolyamának idei alakulása. A két technológiai bálnacég általában egy irányban megy, és az erős fókuszt alkalmazó befektetők kivételével a többség számára azonos megítélésű vállalatokról van szó, még akkor is ha rengeteg fontos különbség van a tevékenységben és a fundamentumokban.

Januártól a két részvény között nagyon erős volt a korreláció (miután 20 napos beállítás van, a korábbi időszak eltérő mozgásának az első napokban még volt némi kifutása), mégis a GOOG 10-15%-os többletnyereséget tudott hozni a befektetőknek, elsősorban a február elejei felfutásának köszönhetően. Eközben a MSFT viszonylag csak lassan lépdelt előre, még ha ugyanabba az irányba is. Április végén az utóbbi egy korrekción esett át, miközben az előbbi még tartotta magát, ez idő alatt az olló 20% körülire nyílt. A korreláció viszonylag gyorsan rendeződött, de a különbség mégis tovább nőtt és mostanra már közelíti a 30%-ot. Ne felejtsük el, hogy mindez kevesebb, mint hat hónap teljesítménye. Akármi is történt,

a korrelációs magas vagy alacsony szintjének sem volt igazi jelentősége.

Ugyanezek a folyamatok eső részvényeknél is megtörténhetnek, hiába próbálnak meg gyakran pánikszerűen szabadulni tőlük a befektetők párhuzamosan. Ez ágazaton belül, hasonló tevékenységgel rendelkező cégek részvényeire is igaz lehet. A Fisker (FSR) és az XL Fleet (XL) két olyan vállalat, ami az elektromos autó piac fellendülésében érdekelt, még ha nem is pontosan ugyanonnan közelítik meg a kérdést.

Alig két hónap leforgása alatt a részvényesek hatalmas veszteségeket voltak kénytelenek elkönyvelni. Mindkét papír az értékének több mint a felét elveszítette ennyire rövid idő alatt. Minimális relatív erő azonban a Fisker esetén szinte végig fennmaradt, ami az eső trend korrekciójában meg is mutatkozott. Az XL nemcsak többet esett, hanem kevesebbet is tudott visszaemelkedni az utóbbi hetekben és összességében még ezek után is 39%-os mínuszban van a három hónappal ezelőtti értékéhez. A Fisker ugyanakkor 15%-kal képest volt ezt felülmúlni, bár vélhetően ez aligha vigasztalja a részvényeseket. Az igazán érdekes azonban az, hogy ez idő alatt a korrelációs együttható szinte végig tökéletes együttmozgást mutatott, jelenleg is 0,97 az értéke.

A példákat a végtelenségig lehetne sorolni, de a lényeg, hogy a technikai elemzésben

a korreláció elsősorban csak a hasonlóan megítélt eszközök beazonosítására való, az egyes eszközök közötti kockázatok és teljesítmény megítélésében nem ad megfelelő segítséget.

Egy olyan piacon, mint a mostani, ahol a trendről egyre több részvény és ágazat vagy akár szektor szakad és szakadhat le, ennek tudatosítása nagy szolgálatot tehet.

Címlapkép: Getty Images