Zászlók a magyar részvények grafikonján - folytatódik az emelkedés?

Bár az elmúlt napokban megtorpanni látszik a hazai tőzsde blue chip-jeinél megfigyelhető emelkedő trend, egy fontos alakzat két nagy részvénynél is megjelent. A zászló formáció jellemzően arra utal, hogy a vevők csak lassítanak, de nem állnak le, és nincs komoly szándék az eladói oldalon. Az OTP és a MOL esetén ez mind ad mérsékelt optimizmusra okot, hogy az intézményi vevők tovább fogják venni ezeket a részvényeket, és ez a két részvény már elegendő a BUX stabil emelkedéséhez is. A nemzetközi helyzet egyelőre nem fokozódik, így egyelőre megvannak a feltételek a további középtávú emelkedéshez. Technikai (gyors)elemzés.

BUX

A Budapesti Értéktőzsde vezető indexe minden kétkedő hangra rácáfolt. Először a relatív gyengeséget győzte le, majd kitört a sávból, de még a túlvettség és kalapács fordulós alakzat sem tudta megfordítani. Bár egy kicsit még az elmúlt napok emelkedése ellenére is csökkent a túlvettség, de azért továbbra is magas szinten van a BUX értéke a felső Bollinger szalaghoz képest. Mivel a volatilitás közepes szintű, ennek lehet jelentősége, már csak azért is mert egy elnyelő alakzat is megjelent a tegnapi és mai árfolyamok alapján a grafikonon. Az első, valószínű lépés a 48 000 pontos támasz visszatesztelése (ami a mai napon el is kezdődött), de még ennek sérülése esetén is

bőven van mozgástér a májusban megnyitott középtávú trend megtartásához. A következő hónapokra ezért továbbra is inkább a bizakodásé lehet a főszerep.

Támaszok: 48 000, 45 000, 42 900, 42 300

Ellenállás: 51 000

Kockázat: 53,4 (átlagos)

Értékelés: 66,2 (enyhén pozitív)

OTP

Mivel a magyar piac emelkedésének a motorja a bankpapír, így itt is pozitív meglepetést okozott az amúgy is erősnek kinéző OTP, hiszen a széles volatilitás és az egyértelmű túlvettség ellenére sem kezdett bele egy érdemi korrekcióba, sőt még egy komolyabb konszolidációs sávba sem rendeződött be, legalábbis az elmúlt pár napig. Előtte ráadásul még egy újabb, egy hónapon belül második three white soldiers alakzattal örvendeztette meg a befektetőket.

Ez mind-mind nagyon egyértelmű jele a papír piacán lévő erős momentumnak.

Az utóbbi időben egy zászló alakzat bukkant fel, vagyis egy középtávú trendben egy egyelőre rövid, szűk sávban történő oldalazás, ami ránézve a grafikonra is erre a közismert tárgyra hasonlít. A nagykönyv szerint ez egy eléggé erős, folytatódást jelző formáció középtávon. Idejét tekintve a megelőző trend harmadáig illene tartania, vagyis még ezen a héten valószínűleg a 15 750 és 17 000 pont közötti zóna jelenti a játéktér nagy részét. Utána viszont újabb akkumulációk megjelenése esetén bőven mehet még felfelé a kurzus.

Támaszok: 15 750, 15 500 13 350, 13 000

Ellenállás: 17 000

Kockázat: 57,9 (átlagos)

Értékelés: 71,8 (pozitív)

MOL

A szavakban és reméljük egyre nagyobb tettekben tisztulni vágyó olajpapír nagyon hasonlóan mozog, mint az OTP, ami megtisztelő a kisebbik regionális multi számára. Itt is túlélte a trend a túlvett állapotot, amit lassan kivezetett.

Szintén megjelent a zászló alakzat, még ha egy kicsit szabálytalanabb formában is, mint a másik vállalatnál,

ahol Csányi Sándor nemcsak az igazgatóság tagja.

Fontos különbség ugyanakkor, hogy a MOL esetén a volatilitás jelentős mértékben lecsökkent, ami még inkább lehetőséget ad egy újabb hullám elindulására, erre szintén a jövő hét tűnik a leginkább alkalmasnak. Ha a piaci hangulat nem romlik el, akkor itt is a felfelé kitörésnek van nagyobb esélye.

Támaszok: 2 380, 2 250, 2 040,

Ellenállás: 2 450

Kockázat: 54,7 (átlagos)

Értékelés: 66,7 (enyhén pozitív)

