Érik a tőzsdei esés, érdemes szárazon tartani a puskaport?

Annak ellenére, hogy a Dow március eleje óta a legjobb napját produkálta a tegnapi, 1,76 százalékos emelkedésével, Kristina Hooper, az Invesco befektetési cég munkatársa szerint még állhatnak előttünk kifejezetten rossz napok. A CNBC "Trading Nation" című műsorában arra figyelmeztetett Hooper, hogy szerinte a szélesebb piacokon akár 10-15 százalékos korrekció is jöhet - a visszaesés azonban remek vételi pozíciókat jelenthet a szakember szerint.

Eléggé bizonytalan időszakban vagyunk... kimondottan régóta nem volt semmilyen jelentős eladási hullám a részvénypiacon. Ráadásul azt is láthatjuk, hogy a Fed éppen megpróbál egy egészen más pozícióba manőverezni

- fogalmazott Hooper, arra utalva, hogy az amerikai jegybank a múlt szerdai kamatdöntő ülésén a korábbiakhoz képest szigorúbb hangnemben beszélt az inflációs kockázatokról és a monetáris szigorításról. A Fed 2023-ra kamatemelést prognosztizált, majd pénteken a St. Louis Fed elnöke arról beszélt, hogy akár már 2022 végén is jöhet a kamatemelés.

Figyelmeztetése ellenére Hooper továbbra is bizakodó a részvénypiacok jövőjét illetően, és azt tervezi, hogy kihasználja majd az átmeneti visszaeséseket. Ha a részvények meredeken beesnének, a gazdasági fellendülés ereje miatt gyors visszapattanásra számít a tőzsdéken is a szakértő.

Venném a részvényeket, amint 8-10 százalékos esést látunk. Ez egy komoly lehetőség lehet, amire már régóta vártak a befektetők

- mondta Hooper.

A szakember arra számít, hogy a gazdasági fellendüléshez szorosan kapcsolódó vállalatok részvényei az év második felében felülmúlhatják a növekedési potenciáljuk alapján árazott részvények teljesítményét.

Ne feledjük, hogy ez egy erős gazdasági fellendülés. Ez a helyzet a ciklikus és a kisebb kapitalizációjú részvényeknek fog kedvezni

- mondta.

Hoover azonban a növekedési részvények, különösen a Big Tech papírok birtoklásának előnyeit is látja, amelyekre rövid távon komoly nyomás nehezedhet, a Fed fokozatos irányváltását látva. Mindenesetre hosszabb távon továbbra is jónak látja Hoover ezeket a cégeket, a szakember érvelése szerint ugyanis az amerikai vállalatok döntő többsége a világjárvány után is megtarthatja a hibrid munkarendet és a távmunkát.

Hosszabb távon nagyon izgatott vagyok a technológiai szektorral kapcsolatban

- tette hozzá.

Rengeteg erős katalizátor van, és úgy gondolom, hogy egy-három év távlatában ez a szektor tényleg kiemelkedő teljesítményt fog nyújtani

Ami a tech-túlsúlyos Nasdaq index elmúlt hónapokban nyújtott teljesítményét illeti, a tavaly márciusi pánikeladások után kimondottan meredek visszapattanást láthattunk a börzénél, újabb és újabb csúcsokat döntve tudott feljebb kerülni az index, a koronavírus-válságnak egyértelmű nyertesei voltak az otthoni munkavégzést és tanulást elősegítő kommunikációs tech cégek.

Címlapkép: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images