Ukrajna hatalmas rizikót vállalt be és ennek nagyon súlyos következményei lehetnek

2025 augusztusának első felében az orosz-ukrán háborúban a frontvonalon egyértelműen a Pokrovszk körüli helyzet jelentette a legnagyobb izgalmat. A támadók váratlanul nagy területen törtek előre, amire Kijev a legjobb csapatait küldte ellentámadásra. Az elmúlt pár napban már kevesebb figyelmet kap a térség, de ez egyáltalán nem biztos, hogy jó hírt jelent Ukrajnának.

Augusztus 11-én kezdtek arról posztolgatni az oroszbarát milbloggerek a közösségi médiában, hogy az orosz DRG-k (diverziós-felderítő alakulatok) eredményesen törték az ukrán védelmi állásokat, és több kilométeres mélységben behatoltak az úgynevezett „erődítmény-öv” mögé. A kezdeti pletykákat aztán megerősítés követte, az ukránok is kénytelenek voltak elismerni, hogy mintegy 7-10 kilométeres ékben alakult ki az új arcvonal, a rohamcsapatok pedig sorra foglalták el a kisebb településeket. A beszámolók kiemelték, hogy az egész nyomulás mennyire szervezett volt, a DRG-ket szinte azonnal követték a hagyományos csaptok, ezzel megerősítve a területszerzést.

Russian forces have broken through Ukrainian defense lines north of Pokrovsk. The Dobropillya-Kramatorsk highway has been physically cut.60 sq km. pic.twitter.com/YjD0mTioT1 https://t.co/YjD0mTioT1 — KalibratedMaps (@Kalibrated_Maps) August 11, 2025

Kijev próbálta kisebbíteni az ellenséges siker mértékét, és kijelentették, hogy mindössze szabotőrcsoportok szivárogtak be, valamint néhány felderítőről van szó, akik kisebb rajokban valóban átjutottak a védelmen, de ez nem jelent komoly sikert az oroszok számára. A hivatalos kommunikációs panelek hátterében viszont érezhető volt a zavarodottság és a növekvő pánik, Pokrovszktól északra ugyanis könnyen nagyon súlyossá válhatott volna a helyzet:

A jelentések szerint lényegében bekerítették Rodinszkét, ezzel a z utolsó „hídfőállás” került végveszélybe Pokrovszk felé északi irányból.

Pokrovszk felé északi irányból. Elvágták a Pokrovszkot Dobropillával összekötő főutat, ezzel mindkét város ellátását megnehezítették.

A legfőbb problémát az jelentette, hogy az északi frontvonalnál lényegében teljesen áttörték az összes védelmi vonalat, így az fenyegetett, hogy Donyeck megy két központját, Kramatorszkot és Szlavjanszkot nyugat felől tudják bekeríteni. Itt ráadásul a modern követelményeknek megfelelően kialakított „Új Donbasz-vonal” is elesett, ez az árokrendszer orosz felügyelet alá kerülése teljes ukrán összeomlást jelentett volna.

Más források szerint a benyomulás 16 kilométeres volt és azt vetítette előre, hogy teljesen kettévágják a Donbasz ukrán kézen maradt részeit.

Az oroszok nagy győzelmet ünnepeltek, Kijev pedig érezhetően igyekezett gyorsan cselekedni.

Főleg akkor vált különösen égetővé a helyzet, amikor egy újabb áttörésről is beszámoltak, méghozzá Rodinszkétól nyugatra eljutva egészen Novoolekszandrivka és Hrisinye településekig. Ez már közvetlenül azzal fenyegette az ukránokat, hogy körülzárják Mirnohrád és Pokrovszk városokat, hatalmas veszteségekkel nézhettek volna szembe élőerő és hadifelszerelés tekintetében is. A helyzetet fokozta, hogy Moszkva más területeken is fokozta a nyomást: Kupjanszk, Sziverszk és Kosztyantynivka is állandó támadás alatt volt/van.

Alig pár nappal a nagy orosz áttörést követően az elitdandárokkal megerősített ukránok ellentámadásba lendültek, és gyorsan sikerekről is számoltak be. Kijev a 93. gépesített, a 82. deszantos dandár, valamint az Azov-hadtest részvételével több falut is visszaszerzett észak felől, valamint a beszámolók egy része arról írt, hogy több orosz katona csapdába esett Kucseriv Jarban. A műveletek azonban nem sokkal később megálltak, és

a nagy betörés jelentős részét Moszkva máig birtokolja.

A különböző térképek szerint továbbra is van egy jelentős északi irányú területszerzés, az ukrán ellentámadás az áttörés legészakibb részét szorította vissza. Érdekesség, hogy a DeepState már napok óta egy teljesen körülzárt orosz irányítású területet jelez Kucseriv Jarban, nagyjából bizonyos, hogy ez a település jelenti most a harcok középpontját. A Liveuamap szerint ettől délre húzódik most az ukrán területek határa, míg a MilitarySummary és a Divgen szerint északabbra.

POKROVSK STRIKES BACKUkrainian troops repelled a Russian offensive near Dobropillya and launched a counterattack — thousands of Russian occupiers may be surrounded, according to the BBC. pic.twitter.com/FsQkOFNLYj https://t.co/FsQkOFNLYj — Slava (@Heroiam_Slava) August 20, 2025

Az egymásnak ellentmondó jelentések jól mutatják, hogy még mindig nem teljesen világos a helyzet a Pokrovszknál, ez pedig ukrán részről aggodalmakra ad okot:

Több napja a térségben vannak a legfontosabb egységek, ennek ellenére – még az ukránpárti beszámolók szerint is – minimális eredményeket értek el.

Az orosz fölény továbbra is fennmaradt, a csekély eredmények pedig újfent azzal fenyegetnek, hogy újabb áttörés következhet.

Nyugati és északi irányból sikerült valamelyest stabilizálni a területet, keleti oldalról viszont kevésbé, az elmúlt napokban az oroszok itt több falut megszereztek.

A helyzet még mindig azzal fenyeget, hogy Pokrovszkot körülzárják a támadók, ezzel lényegében Kijev elveszítheti Donyeck megye középső részének legfontosabb központját.

A fő gondot az jelenti, hogy

Kijev a legerősebb dandárok átvezénylésével stratégiai döntést hozott, és más területek védelmét gyengítette meg.

Ugyanis a csapatok a frontvonalak más részén láttak el eddig védelmi feladatokat, így azok most a korábbiaknál védtelenebbül néznek szembe a túlerőben lévő oroszokkal. A lépés nem is maradt megtorlatlanul: szinte abban a pillanatban, ahogy Pokrovszknál sikerekről számoltak be az ukránok, a Harkiv megyei Kupjanszknál az oroszok jelentettek jelentős területszerzést. A város közel három éve masszív ostrom alatt áll, ám eddig minden próbálkozás ellenére sem sikerült bekeríteni, vagy akár a városhatárig eljutni. Az elmúlt napokban ehhez viszont közel kerültek, bár a helyzet zavarossága miatt itt sem lehet tisztán látni.

A 93. gépesített dandár korábban Csasziv Jar védelmét látta el, az elmúlt napokban ott is nyugati irányba tolták a támadók a védelmi vonalakat, egyre közelebb jutottak Kosztyantynivka városához. Egyes jelentések arról szólnak, hogy délkeleti irányból sikerült az első külvárosi utcákat el is foglalniuk. Hasonlóan nehéz a helyzet a Donyeck megye északi részén lévő Sziverszknél és Limannál is, ahol kis területek megszerzésével folyamatosan haladnak az oroszok. A most Pokrovszkhoz küldött ukrán védelem egy része tartalékban lehetett, de ez is rontja a gyorsreagálási lehetőségeket a frontvonal más szakaszain.

In order, these gains are in:• Kupyansk, Kharkov Oblast• Andreevka-Klevtsove, bordering Dnipropetrovsk Oblast• Torske, Donetsk• Toretsk, DonetskYou have to zoom out quite far to capture these on a single map. Even this view cuts off some advances to the south. Map:… https://t.co/MF0ialFcHz pic.twitter.com/E6PPlN8RKi https://t.co/MF0ialFcHz — Amerikanets (@ripplebrain) August 15, 2025

A fő problémát az jelenti Kijevnek, hogy az átcsoportosítás nem oldotta meg Ukrajna legnagyobb nehézségét, vagyis a súlyos emberhiányt a frontvonalon. Azt az első pillanattól kezdve ukránpárti elemzők is hangsúlyozták, hogy a térség védelme rendkívül hiányosan lett megoldva, és brigádok helyett zászlóaljakat kellene a területre irányítani ahhoz, hogy érdemi védelmet tudjanak gyakorolni. Andrew Perpetua amerikai elemző becslése szerint az ukránoknak 100 000 fős kiképzett gyalogosállományuk hiányzik. Ebből fakad az a probléma is, hogy az ukrán parancsnokok visszatérően arra panaszkodnak, hogy a katonák rendkívül fáradtak, sok esetben hosszú hónapok óta nem váltották le az embereket. A kimerültség a morálra is rossz hatást gyakorol, ez pedig a jelentős létszámfölényben lévő oroszok javát szolgálja. Harmadikként azt szokták felemlegetni a frontvonalon harcolók, hogy az információáramlás nem megfelelő, szerintük a feletteseik fontos dolgokat titkolnak el előlük, ez pedig rontja a harctéri lehetőségeiket.

Ukrajna megpróbálja technológiai és taktikai fölénnyel kiegyenlíteni a hátrányt, de érezhetően ez egyre nagyobb kihívást jelent. Az átcsoportosításokkal ráadásul

a kijevi hadvezetés most komoly rizikót vállalt be: a sokkal nagyobb katasztrófa elkerülése érdekében több terület védelmét is meggyengítette.

Kérdés, hogy ez hosszabb távon mennyire fog visszacsapni, néhány negatív következmény már látható. Kijev ezzel a húzással viszont azt is alátámasztotta, hogy ténylegesen nagyon súlyos volt a helyzet Pokrovszknál, mivel a legharcedzettebb elitdandárokat küldte, valamint ezért hajlandó volt áldozatokat is bevállalni. A helyzet most stabilnak tűnik, de a problémák ezzel egyáltalán nem oldódtak meg, ráadásul a frontvonal több szakasza súlyos nyomásnak van kitéve.

