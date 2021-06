Egyre furcsább a tőzsdei rali, de mi hajtja?

Bár az S&P 500, a Nasdaq Composite és a Nasdaq 100, illetve még a Wilshire 5000 is új mindenkori csúcsra kúszott fel a tegnapi nap folyamán is, a szektorok többségének befektetői nem osztják a lelkesedést. A tizenegy S&P szektor ETF közül csak hat tudott pozitív teljesítményt felmutatni az elmúlt 30 kereskedési napban és csak három tudott a nagy index teljesítményével párhuzamosan új maximumra ugrani. Ez azt jelzi, hogy a két-három héttel ezelőtti tendenciához képest ismét koncentráltabb, kevésbé szélessé vált a tengerentúli részvénypiac emelkedő trendje. Megint csak egyre kevesebb részvény, ágazat és szektor viszi a hátán az amerikai tőzsdéket, ami ingatagabbá teszi a folytatás lehetőségét.

Az alábbi grafikon egy piaci szőnyeget (market carpet) ábrázol, ami áttekintést nyújt az egyes szektorok, pontosabban az ezek mögött álló ETF-ek teljesítményéről. A piros szín a csökkenést, a zöld az emelkedést jelzi. Minél sötétebb az adott mező, annál nagyobb volt az elmozdulás az elmúlt 30 nap során. Látható, hogy a legnagyobb (legtöbb komponenssel rendelkező) szektor: az ipari cégek teljesítménye negatív ezen időszak alatt.

Az is kivehető, hogy kb. a szektorok fele volt képes emelkedésre és ezekből is csak kettő volt igazán erős. Ez nem lenne meglepő, ha a vezető indexek nem éppen az új csúcsaikat ostromolnák szinte minden héten. Az ábra jobb oldalán a teljesítményeknél is látható, hogy az S&P-t csak három szektor viszi előre: a Technológia, az Ingatlan és az Egészségügy. Ráadásul ebből csak kettő ment új csúcsra (kivétel az Ingatlan szektor ETF-e), mellettük a Telekommunikációs cégek voltak képesek még ha jóval kisebb momentummal is, de maximumra felkúszni a napokban.

Egy igazán széles alapokon nyugvó emelkedéshez legalább 6-7 szektorra lenne szükség, de ezek csatlakozása még megtörténhet a következő két hét során.