Brazil zászló alakzat - tombol a szamba a részvénypiacon

Brazília a koronavírus válság egyik nagy vesztese volt, mind társadalmi, mind tőzsdei értelemben. A dél-amerikai országban volt a világon a harmadik legtöbb fertőzés és a második legtöbb haláleset a COVID-19 miatt. A borzasztó számokat Brazília mérete sem igazolja, hiszen népességarányosan a tizedik legrosszabb adattal rendelkezik a szamba hazája (ugyanezen szomorú listán volt sokáig első és még most is második hazánk). A vírus hatásai a részvénypiacokat sem kímélték. Az országgal kapcsolatban leginkább figyelt index, a Bovespa tavaly év elején szinte még a 120 000 pontot is megérintette, de február végén és márciusban néhány hét leforgása alatt majdnem az értékének a felét is elveszítette. Azóta itt is megtörtént a gyors visszakapaszkodás, de a nagy zuhanás miatt a brazil piac sokáig lemaradónak számított. A mostani helyzete azonban a technikai elemzés szempontjából minden egyéb probléma ellenére ígéretesnek tűnik.