Kifulladt a magyar tőzsdei csoda?

Az elmúlt két nap során ha nem is zuhantak a hazai tőzsde főbb részvényei, de jelentős mértékben gyengültek. Ennek során több papír is beesett az első fontos támasz szintje alá. Gyors technikai elemzésünkben megvizsgáljuk, hogy mely részvények törtek le a kulcsszintekről, ennek milyen következményei lehetnek, hol található a következő várható megálló és vajon mindez a végét jelenti-e a május elején történt kitörésnek.

BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a májusban történt kitörés óta bő 10%-ot emelkedett. A túlvettség miatt egy kisebb konszolidáció alakult ki, ami egy természetes folyamat. Ennek során egy viszonylag erős támasz alakult ki 48 000 pontnál, ahonnan kétszer is napközben jött vissza a BUX. Múlt héten egy doji, majd egy kisebb hullócsillag alakzat mutatott elbizonytalanodást. A támasz innentől csak egyetlen napig volt képes megtartani az indexet, és kedden kis mértékben, tegnap pedig egyértelműen alá esett.

Ez még nem jelent trendfordulót, de innentől valószínű a középtávú mozgóátlag, vagy akár a következő, egyébként meglehetősen messze lévő támasz tesztelése is. Mivel mind a volatilitás, mind az RSI semleges zónában van, még van tér akár hetekig is a nagyobb elmozdulás folytatódására. Ez egyelőre csak rövidtávú folyamatot jelent, de mostantól kevésbé biztos a középtávú trend is.

Támaszok: 45 000, 42 900, 42 300

Ellenállás: 48 000, 51 000

Kockázat: 54,9 (átlagos)

Értékelés: 58,3 (semleges)

OTP

A bankpapír vitte a hátán a magyar piacot, és a kitörés óta is számos japángyertya alakzattal erősítette meg a vezető szerepét. A túlvettség itt is egy konszolidációba torkollott. Az utóbbi három kereskedési nap azonban egy three black crows japán gyertya alakzatot hozott magával, inverz tükröt tartva a korábbi időszak elé.

Az árfolyam most egy dupla támasz szinthez, vagy ha úgy tetszik egy igen erős támasz zónához közelít, aminek megtartása már feltétele a középtávú trend megtartásának. Ez már csak azért is így lehet, mert az 50 napos mozgóátlag is vészesen közelít szemből az eső árfolyamhoz. Az is aggasztó, hogy tegnap már komoly forgalom volt a papír piacán és napközben tolták vissza a kurzust az eladók. Így még a nyári szezon dereka előtt eldőlhet, hogy maradhat-e a középtávú bizakodás az OTP kapcsán.

Támaszok: 15 750, 15 500, 13 350, 13 000

Ellenállás: 16 500, 17 000

Kockázat: 56,5 (átlagos)

Értékelés: 63,4 (enyhén pozitív)

MOL

Az olajpapír sem az utóbbi évek, sem az utóbbi hónapok, de még az utóbbi hetek vezetőjének sem volt tekinthető. Ennek ellenére az eső csökkenő középtávú csatornát egy sokkal szűkebb emelkedés valósult meg, ami egy zászlószerű alakzatba torkollott. Bár az esés itt is megtörtént a napokban, és a kurzus a támasz alá is becsúszott, de még így sem került a lokális mélypont szintje alá.

A relatív erőt rövidtávon megerősíti, hogy az esésben nem volt igazi forgalom. A piacon nem érezhető túlvett vagy túladott állapot sem. Mindezek miatt egyelőre a középtávú és a hosszútávú emelkedő trend is viszonylag stabilnak tűnik, persze a MOL sem lesz képes szembemenni az árral, ha az esés begyorsulna a magyar piacon.

Támaszok: 2 250, 2 040,

Ellenállás: 2 380, 2 450

Kockázat: 52,7 (átlagos)

Értékelés: 64,1 (enyhén pozitív)

Richter

A tavasz folyamán folyamatosan romlottak a Richter részvényének kilátásai. Nemcsak esett a piaccal szemben, de mintha még egy fej-és-vállak alakzat is kialakult benne, ami a hosszútávon sem utal rózsás képre. Ráadásul az elmúlt két napban a gyógyszerrészvény is beesett a támasz szint alá, még ha csak egy hajszállal is. A következő támasz igen messze van, de ennek elérése esetén már egyértelműen negatív lenne a kép a piacon.

Támaszok: 7 800, 7 250

Ellenállás: 8 250, 8 800, 9 100

Kockázat: 55,3 (átlagos)

Értékelés: 46,1 (semleges)

