Mutatjuk, mivel kereshetted idén a legtöbb pénzt a tőzsdén

Eltelt az év első fele és júniusban is egyértelműen tovább dübörgött a globális tőkepiaci rali, és általánosságban elmondható, hogy a tavaly év végén megnyitott részvény-, nyersanyag- és kriptovaluta-pozíciókon szépen lehetett keresni. Összességében az látszik, hogy kevés olyan fontosabb tőzsdei instrumentum van, amelynek esett volna idén az árfolyama, közéjük tartozik néhány mezőgazdasági nyersanyag, az arany, és a hosszú amerikai állampapírok.

Bár a globális koronavírus-járványt még nem sikerült legyőzni, biztató jelek azért vannak még bőven: a fejlett országokban jól halad az oltás, számtalan országban az új fertőzöttek és az elhunytak számának folyamatos csökkenéséről számolnak be, ezzel párhuzamosan pedig fokozatosan nyitnak a gazdaságok. Mindeközben persze a kockázatokról sem szabad megfeledkezni, az eredeti koronavírusnál jóval fertőzőbb delta-variáns egyre több országban jelenik meg és az infláció a másik fontos faktor, ami az elmúlt időszakban befolyásolta a tőzsdei hangulatot.

Ahogy egyre több helyen újraindult a gazdaság, elszállt a nyersanyagok ára, a sertés, a kukorica, vagy a repce ára is két számjegyű mértékben emelkedett idén, de az olaj is jelentős mértékben drágult, amelyet már itthon is a bőrünkön érezhetünk, hiszen az üzemanyagárak történelmi csúcsaik közelében járnak.

A vesztesek között ott látjuk az amerikai állampapírokat és néhány mezőgazdasági nyersanyagot, köztük a narancslevet és a hízómarhát, de az arany is kifejezetten gyengén teljesített idén.