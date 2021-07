Most megmentették, de még mindig benne van a pakliban a zuhanás a bitcoin piacán

Bár tegnap történt visszapattanás a kriptoeszközök piacán, a technikai kép összességében tovább romlott az utóbbi hetek során. Továbbra is a bitcoin-ban lévő befektetők, vagy még inkább spekulánsok irányítják nemcsak a zászlóshajó, de szinte az összes altcoin árfolyamát. A relatív erő és az egyedi kockázatok miatt ugyan van értelme külön-külön vizsgálni ezeket, de a főbb középtávú folyamatok miatt a bitcoin első és nagyon jelentőségteljes támasza kulcsfontosságú szint lehet, amit minden kriptoeszközben érdekelt piaci szereplőnek érdemes figyelnie.

BTC

Sokan úgy gondolják, hogy a bitcoin egy buborék és az árfolyamok elszálltak, a tavasztól bekövetkező zuhanás a lufi kipukkanásának a része. Mások szerint egy természetes hosszútávú korrekcióban vagyunk, és nem ez az első eset, amikor a kriptodeviza elveszíti az értékének mintegy felét, vagy akár többet is. Akármelyik tábornak is van igaza, az biztos, hogy már nemcsak a támaszok elvesztése miatt aktiválódó stoppok, vagy a remegő kezűek pánikhangulata, hanem az idő és a türelmetlenség növekedése is veszélyezteti a BTC árfolyamát. Ahogy telnek a napok, egyre több spekuláns látja azt, hogy a részvénypiacokon, vagy egyéb eszközökben mekkora nyereségről maradt le, és egyre inkább foglalkoztatni fogja a kiszállás gondolata.

Ezért a bitcoin esésének megakadályozásához nemcsak a támasz megtartása, hanem viszonylag hamar bekövetkező, friss tőkére és nagy vételi erő újbóli megjelenésére lenne szükség.