Begyorsul-e az esés a magyar tőzsdén?

A magyar tőzsde most már hetek óta ismét lemaradók közé tartozik, együtt a nagy európai részvénypiacokkal. Azonban gyengélkedése még ezeket is felülmúlja. Itt csapódik ki a hazai piac extra kockázata: a jó teljesítmény a BUX-ban legjobb esetben is három részvényen múlik. Ha ebből egy vagy kettő is nyomás alá kerül, akkor a nagy index is süllyedni kezd. Emiatt érdemes megnézni az itteni mérettel nézve közepes kapitalizációba tartozó papírokat is, még akkor is, ha ez a forgalom és likviditás szempontjából általában nem egyszerű feladat. Emiatt a BUX mellett a három legfontosabb blue chip mellett egy kisebb, sztárpapírnak a technikai képét is megvizsgáljuk.

BUX

Továbbra sem tudott magához térni a BÉT indexe és a mostani csökkenő csatorna egyre inkább egy eső rövidtávú trendre emlékeztet, mintsem egy zászló alakzatra. A csatorna aljáról három alkalommal is viszonylag nagy erővel jött vissza az index értéke, és a tegnapi napon is egy kisebb fordulós alakzat jött létre egy doji formájában, amiből

akár még egy morning doji star is létrejöhet, ha ma egy erős vételi nap jönne létre.