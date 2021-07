Miért nem emelkedett a Tesla árfolyama a rekorderedményre?

Hiába tett közzé szinte minden soron lenyűgöző gyorsjelentést az elektromos autógyártás, sőt a karbonmentes világ elleni küzdelem zászlóshajója, a Tesla, a piaci reakciók mégis hűvösek maradtak. Sőt, az első nap után a részvényesek egyenesen veszteséget voltak kénytelenek elkönyvelni. A befektetők fantáziáját nem mozgatja meg Musk cége mostanában. Mi lehet az oka a visszafogott reakcióknak és a nyomott hangulatnak?

Néhány hónapja írtam egy elemzést az elektromos autógyártókról, amiben jeleztem, hogy a Tesla képes ezen a területen úgy növekedni nagy ütemben, hogy közben nyereséget is termel. Egy kollégám jelezte, hogy az állítás igaz, de érdemes hozzátenni: a környezetvédelmi kreditek jelentik a vízválasztót, vagyis ez lendíti át Musk cégének a mérlegét pozitívba. Ez valóban egy nagyon fontos különbség, hiszen nem mindegy, hogy egy vállalat a piacról képes elérni a nettó profitot, vagy ehhez állami forrásra is szüksége van (még akkor is, ha ez az externáliákat igyekszik ellensúlyozni). Ettől a héttől kezdve azonban ezt a kiegészítést sem kell megtenni, a Tesla ugyanis ezek nélkül is számottevő nyereséget hozott össze. Ez egy rekord negyedévnek köszönhető, amelynek főbb részleteiről itt írtunk részletesebben.

A piaci reakció azonban sokak számára kijózanító lehetett. A Tesla papírja hétfő délután, a gyorsjelentés közzététele előtt a hivatalos kereskedési órákat 657 dollár felett zárta, majd az after-hours kereskedés relatíve mérsékelt emelkedését lekövetve 663 dollárnál nyitott, de napközben esni kezdett és végül nem sokkal 644 dollár felett zárt csupán, igaz: napközben ennél még jóval lejjebb is járt. Történt ez annak ellenére, hogy nemcsak a rekord árbevétel és nyereség látszik, de még az elemzői várakozásokat is jócskán felülmúlták a számok. Az EPS kapcsán az elemzői konszenzus 0,98 dollár volt, a negyedév adata viszont 1,45 dollár.

Mi lehet az oka annak, hogy a piac ennyire higgadtan, sőt negatívan reagált?

Közhely, hogy a részvényárfolyamokban a piac nem az aktuális helyzet, hanem a várakozások alapján értékeli az új információkat. Olimpiai példával élve, ha Hosszú Katinkától érmet, sőt aranyat vár a közvélemény, akkor tőle egy negyedik hely is csalódást jelent nekik, nemhogy egy hetedik. Ugyanakkor ha egy alig ismert 19 éves lány, Vas Kata Blanka negyedikként fut be a hegyikerékpárosok versenyén, az elképesztő pozitív meglepetésnek minősül. Mindkét teljesítmény nagy tiszteletet érdemel, de az előbbi esetben negatív, az utóbbiban pedig pozitív érzelmek társulnak hozzá.

A Tesla esetén hatalmasak a várakozások. A vállalat, üzleti modellje, termékei és szolgáltatásai kétségkívül forradalmiak és nagyszerűek, de ezt a részvénypiac is tudja évek óta, és a várakozásokat már beépítette az árfolyamokba. A piaci várakozás pedig nem egyezik meg az elemzői várakozásokkal.

Nem mindegy, hogy valójában kik azok, akik a piaci döntéseket meghozzák, főleg ha szemmel láthatóan (és számos aspektusból nézve érthető módon) sokkal optimistábbak az elemzőknél. A Tesla esetén a közkézhányad meghaladja a 80%-ot és ennek alig több mint fele intézményi befektető, így rengeteg a kisbefektető, spekuláns, hedge fund a vállalat tulajdonosai között. Ők sokkal kevésbé támaszkodnak az elemzői véleményekre, és saját álláspontot alakítanak ki, vagy adott esetben nincsenek is jól körülhatárolt elképzelései, és az intuíciójára hallgat a befektetési döntései esetén.

Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a befektetőknek korábban már számos alkalommal igaza lett a túlzottan óvatos elemzőkkel szemben, ezért az ő várakozásaikat már eleve egy komoly prémium mellett veszik figyelembe. Ha ez a prémium 50%, ami egy ilyen mánia részvénynél nem számít soknak, akkor a 0,98-as EPS várakozás az utolsó negyedévre valójában 1,47 dollár volt a piaci szereplők részéről, ez pedig még egy kicsit magasabb is, mint a gyorsjelentésben szereplő kulcsadat.

A kisbefektetőkre és hedge fund-okra sokkal inkább jellemző, hogy gyorsan döntenek, és akár perceken belül reagálnak egy-egy hírre, mint például a mostani gyorsjelentés. Az intézményi befektetők azonban mind méretüknél, mind működési mechanizmusuknál fogva sokkal lassabban reagálnak. A méretnek itt talán kisebb a jelentősége, hiszen a Tesla részvényének átlagos forgalma mostanában is 20 milliárd dollár környékén van.

Viszont egy nyugdíjalap, befektetési alap, biztosító és egyéb nagy pénzügyi óriásnál szigorú limitek, kockázati szintek vannak, így még jó hír esetén sem biztos, hogy tudnak venni a papírokból. Más esetben viszont egyenesen kötelező vásárolniuk, mint amikor a részvény bekerült tavaly év végefelé az S&P 500-ba, amelynek meg is volt az eredménye az árfolyamban. Ami azonban még ennél is fontosabb: a limiteken túl nagy tételben új részvényeket vásárolni jellemzően csak havi-kétheti befektetési bizottsági, vagy heti porfólió menedzseri értekezleteken hozott közös döntések alapján lehet. Így az ő reakciójuk csak később fog igazán látszani. Bár ahogy feljebb már szerepelt, a Tesla esetén az intézmények szerepe nem is olyan nagy, mint sok más nagyvállalat esetén, az ő hatásokat csak jó pár nap vagy hét leforgása után fogjuk látni.

Mindezeken túl a legfontosabb tényező a piaci hangulatban keresendő, aminek bemutatásához a technikai elemzés segíthet a legtöbbet. A Tesla piacán egész egyszerűen nincs olyan általános hangulat jelenleg, ami kedvezne a nagy emelkedésnek. Sok rövidebb távú spekuláns megégette magát az idei évben, és sok új vevő megijedt az alulteljesítéstől. Ha lesz folytatása az emelkedő trendnek, akkor alapvető, hogy a piac kitisztuljon, vagyis azok, akik nem akarnak hosszútávon várni, vagy valójában nem hisznek a - kétségkívül nagyon ambiciózus - piaci várakozásokban, pláne azok további erős javulásában, azok elveszítsék türelmüket, és kiszálljanak, ezzel új vevőknek utat nyitva.

Az alábbi ábrán a Tesla elmúlt 9 hónapja látható. Fekete vonallal jelöltük a fordulópontot, amikor a drasztikus szintű pénzbeáramlás megtorpant, majd a profitrealizálások, és idővel a veszteségek korlátozása miatt elkezdték kivonni a pénzt a papírból. Alul három különböző elven működő forgalom alapú indikátor látható. Ebből egyébként kettő már a csúcs előtt jelezte, hogy elkezdték kivonni a tőkét a vállalat piacáról. Egy ideig mind csökkent, majd (indikátortól függően) inkább negatív tartományban mozgott, ami további lassabb pénzkivonásra utalt. Azonban mostanra szinte mindegyik ellaposodott, vagyis, akik le akarták zárni közép- vagy hosszútávú spekulatív pozícióikat, már jórészt megtették. Egy hosszútávú csökkenő és középtávú szimmetrikus háromszög is kialakult a Testa chartján. Ezért a hangulat most még mindig kicsit nyomott, pozitívnak semmiképpen sem mondható, és ez a trendek miatt ritkán változik meg az egyik pillanatról a másikra. Így nem volt meg a megfelelő táptalaj és fogadókészség a jó gyorsjelentés adatokra építhető további előremutató optimizmus megerősítésére. Azonban a grafikonon azt is látszik, hogy mostanra kialakultak a feltételei egy nagyobb elmozdulásnak, és a Tesla részvényesek izgalmas ősz elé nézhetnek.

