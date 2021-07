Alulértékelt részvények, kirobbanó hozamlehetőségek

Az elmúlt másfél évben megduplázta magát az S&P500 tőzsdeindex, és a fejlett világ indexei úgy általában történelmi csúcsokon táncolnak. Az amerikai részvénypiac értékeltsége a 2001-es internetlufi időszakához mérhető. A befektetők által jónak értékelt, stabil versenyelőnnyel rendelkező, erősnek gondolt növekedési lehetőségekkel bíró cégek árfolyama, mint például az Apple, Nvidia, Amazon, Facebook az egekben.

Több olyan részvényt is találhatunk azonban, amelyek technikai képe napos vagy hetes grafikonon szépnek nevezhető, emelkedő trendben vannak, támaszzónához estek vissza, miközben a klasszikus értékeltségi mutatók alapján sem drágák.

Hogyan lehetséges ez, a befektetők vakok voltak és elmenetek pár bomba befektetési lehetőség mellett?

Nem, messze nem erről van szó. Azok a részvények, amelyekről a következőkben beszélünk mind kihívásokkal küzdenek. A múltjuk szép, de a jövőjüket illetően erős kérdőjelek jelentek meg, márpedig az árfolyamok nem a jelenről, hanem a jövőről alkotott képünkről szólnak.

Wallgreens Boots Alliance, WBA

Az amerikai és európai gyógyszertárhálózatot üzemeltető Walgreens régóta szenved az online gyógyszertárak térnyerésétől, amelyeket Amerikában az Amazon és a Wallmart testesítenek meg. A cég orvosi szolgáltatások nyújtásával próbálja a gyógyszertár áruházaiba csalogatni a vevőket, de a jövőbeni növekedést illetően a piac továbbra is óvatos. Ami az árazást illeti, mint az alábbi ábra is mutatja, a klasszikus P/E, vagy a sötétzöld üzemi tevékenységhez mért árfolyam attraktívnak nevezhető, amihez még egy 4%-os osztalékhozam is társul.

Forrás: Fastgraphs.com

A WBA napos grafikonon a trend már inkább emelkedő, bár kétségtelen, hogy sok ennél szebb grafikont találni, de most éppen korábbi csúcsokat, valamint az 50%-os Fibonacci szintet teszteli vissza az árfolyam, vagyis egy támaszzónához esett vissza.

Intel, INTC

Elvétette a ritmust a chipgyártás korábbi koronázatlan királya az Intel az AMD, Nvidia párossal szemben. Hiába hasít most az AMD, az Intel még mindig egy óriás mellette, aki a pofonok ellenére éves szinten kétszámjegyű növekedést produkál, tele van készpénzzel, alig van hitele, ami azért tág mozgásteret biztosít a cégnek a kilábalásra.

A hosszú távú technikai kép a hetes grafikonon továbbra is szép, az emelkedő trend egyelőre töretlen. Most éppen a 61,8%-os Fibonacci szint és a korábbi csúcsok által képzett támaszhoz esett vissza az árfolyam.

IBM

Charlie Munger befektetési guru szerint sokkal könnyebb egy alapvetően jól működő, de megbicsaklott céget visszaterelni a helyes ösvényre, mint egy hosszú évek óta problémákkal küzdő vállalatot megfordítani. Előbbire jó példa az Intel, míg utóbbira az IBM.

Mint sok cég, az IBM is akvizíciók hátán akar előbbre jutni, ezt szolgálta a Red Hat felvásárlás, idén pedig a klasszik tanácsadói, infrastruktúra bizniszt külön cégbe szervezik ki. Az új IBM a mostanában varázsszavaknak számító felhő alapú szolgáltatásokra és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos megoldásokra fog fókuszálni.

Forrás: Fastgraphs.com

Az IBM is egy osztalékveterán, 4,6%-os osztalékhozammal. Amennyiben az ezen az ábrán világosabb színnel jelölt, várt jövőbeni eredmények realizálódnak, akkor a részvény fundamentálisan semmiképen nem tekinthető túlértékeltnek.

Ami a technikai képet illeti, sorakoznak a trendváltásra utaló jelek az árfolyamgörbén. Emelkedő csúcsok és völgyek követik egymást, van megtört hosszú távú csökkenő trendvonalunk, és itt is támaszzónához esett vissza az árfolyam, amit a korábbi csúcsok jelölnek.

A cikk a Learn&Trade Kft-vel való együttműködésben készült.