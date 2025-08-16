  • Megjelenítés
Itt vannak a részletek: ez Putyin követelése az ukrajnai háború befejezéséért cserébe
Globál

Itt vannak a részletek: ez Putyin követelése az ukrajnai háború befejezéséért cserébe

Portfolio
A Financial Times négy bennfentes forrásra hivatkozva részleteket közölt Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök közötti tegnapi találkozón elhangzottakról. A lap szerint Oroszország Ukrajna kivonulását követeli a donyecki régióból a háború befejezéséért cserébe, a terület megszerzését követően pedig a frontvonal többi részén hajlandó lenne befagyasztani a harcokat.

Az orosz elnök ezt a feltételt Alaszkában közölte Trumppal a tegnapi, amerikai-orosz csúcstalálkozón. A megbeszélésről négy, közvetlen információkkal rendelkező forrás számolt be.

Trump szombaton továbbította az üzenetet Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek és az európai vezetőknek,

miközben arra biztatta őket, hogy hagyjanak fel a tűzszüneti törekvésekkel, és inkább a koncentráljnak a békemegállapodásra.

A Putyin által felvázolt ajánlat szerint,

a donyecki régióért cserébe Oroszország befagyasztaná a frontvonalat a déli Herszon és Zaporizzsja régiókban, és nem indítana új támadásokat további területek elfoglalására.

Az orosz elnök ugyanakkor egyértelművé tette, hogy nem adta fel alapvető követeléseit a konfliktus "gyökeres okainak megoldására", ami lényegében Ukrajna jelenlegi államiságát fenyegetné, illetve visszafordítaná a a NATO keleti terjeszkedését.

Egy volt magas rangú Kreml-tisztviselő szerint Putyin kész kompromisszumot kötni más kérdésekben, beleértve a területi kérdéseket is, ha az "alapvető okok" kezelésével elégedett.

Az orosz erők jelenleg Donyeck mintegy 70 százalékát ellenőrzik, de a legnyugatibb városai továbbra is ukrán kézben vannak, és kritikus fontosságúak Ukrajna katonai műveletei és a keleti front védelme szempontjából. Ahogy azt a Trump-Putyin találkozót megelőző elemzésünkben is megírtuk, visszatérő felvetésnek számít, hogy Oroszország hajlandó lenne Szumi és Harkov megyei területekről kivonulni, Donyeck és Luhanszk megszerzéséért cserébe. A legnagyobb gond ezzel azonban az, hogy nagyon nem egyenlő a két rész mérete és jelentősége, Moszkva a Donbaszban százezres városokat kapna meg, cserébe falvakat adna vissza.

A Financial Times szerint Zelenszkij-t ismerő források arról számoltak be, hogy

az ukrán elnök nem egyezne bele Donyeck átadásába, de nyitott lenne a területi kérdések megvitatására Trumppal a hétfői, washingtoni találkozójukon.

Európai vezetők is ott lehetnek majd Trump és Zelenszkij hétfői találkozóján

Bejelentette Zelenszkij: ő is az Egyesült Államokba utazik

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

