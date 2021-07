Négy új papír, amiből mánia részvény lehet

A magas árfolyamok úgy vonzzák a friss részvénykibocsátásokat a piacra, mint ahogy darazsakat a kertben tartott családi dinnyézések. Nem csoda, ha rengeteg elsődleges kibocsátás (IPO) és friss tőzsdei debütálás zajlott az elmúlt hónapokban az amerikai piacokon. Az a tény azonban, hogy a bennfentesek a mostani hullámot magas értékű részvényeladásokra használják fel, még nem jelenti azt, hogy ezek között ne lennének olyanok, amikben komoly felértékelődési potenciál van. Akár azért, mert magasak a növekedési lehetőségek, akár azért, mert a fiatal, kevésbé tapasztalt befektetői réteg nyakra-főre vásárolni kezdi ezeket, elsősorban érzelmi alapon. Cikkünkben négy olyan részvényt mutatunk be, amelyeknek az utóbbira jó esélye van, és az utóbbi napokban, hetekben mutatkoztak be a tőzsdéken.

1. Duolingo

A népszerű nyelvtanító app részvényeivel szerda óta lehet kereskedni a Nasdaq-on. Aki nem ismerné: a Duolingo egy játékos, könnyed oktató jellegű alkalmazás, amit elsősorban mobiltelefonra szántak az alkotók. Jómagam is kipróbáltam évekkel ezelőtt, több külföldi út előtt tanultam vele olyan nyelveket, amiket nem ismertem és szükség lehetett rájuk, például Brazíliában a nagyvárosok kivételével senkin nem beszél egy szót sem a portugál kivételével, és Franciaország nagy részén továbbra is lutri, hogy ki hajlandó átmenetileg levetni nemzeti büszkeségét, és az anyanyelvén kívül más nyelven is megszólalni. Néhány hét használat után azonban szép lassan meguntam, és mivel nem volt rá szükségem, nem használtam tovább. Az app mégis kiváló volt abban, hogy lekössön és a nyelvtanulás többé ne kínkeserves kényszerűség, hanem egy egészen izgalmas játék lehessen. A rajzfilmszerű felhasználói felület, a nagyon jól átgondolt ügyfélélmény és a cuki kis bagoly kabalaállatka sokakat érzelmileg is az app-hoz láncolt.

A már-már gyerekesen könnyed app mögött azonban nagy profizmus és magasan képzett csapat volt és van is a mai napig. A Pittsburghben található Carnegie Mellon Egyetem az Egyesült Államok legnagyobb presztizsű felsőoktatási intézményei közé tartozik. A falak között 20 olyan diák is tanult, akik később Nobel-díjat kaptak. Itt találkozott két PhD-s, egy professzor Luis von Ahn és tanítványa a tréfás nevű Severin Hacker, akik 2009-ben még csak egy egyetemi projektként kezdték megvalósítani az ötletet. Az inspirációt az adta, hogy egyikük Guatemala-ban látta, hogy a helyi lakosság számára milyen nehézséget jelent a nyelvtanulás.

Az alkalmazás freemium modellben működik, vagyis bárki díjmentesen letöltheti és használhatja, de az extra funkciókért, és persze a reklámmentességért már fizetni kell.