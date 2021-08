Még mindig csak töltenek az elektromos autó részvények

Az ősz és a tél, illetve részben a tavasz sztár részvényei közé tartoztak az elektromos autó részvények. Az élen természetesen a Tesla járt, amely nemcsak a brand ismertségben, és az eladásokban, de kapitalizációban is nagyságrendekkel előrébb járt és jár ma is az ágazatban. Ám a a zászlóshajón kívül is volt és van is néhány izgalmas papír a piacon. Ezek elsősorban kínai cégek és értékesítésüket is egyelőre elsősorban ide fókuszálják. Az elmúlt hónapok már inkább a csalódásé volt ezeknél a részvényeknél, amelyektől úgy tűnik, hogy a befektetők korábban egyszerűen túl sokat vártak. Megnéztük, hogy a piacon kezd-e visszatérni a pár hónappal ezelőtti lelkesedés, és vegyes képet kaptunk.

A Tesla múlt héten egy egészen kiváló, szinte minden várakozást magasan felülmúló gyorsjelentést tett közzé. Az árfolyam mégis eléggé hűvösen reagált, első napon még esett is. A következő napokon ugyan két fehér gyertyát is összerakott a piac, és a forgalom is kezdett magára találni, de az ellenállást így sem sikerült áttörni. Sőt, pénteken még egy felső árnyékot is itt hagyott a piac.

Egyelőre a többi elektromos autó papírnál sem látni nagy elbizakodottságot.

Ám nemcsak a Tesla, hanem a kínai elektromos (illetve plug-in hibrid) autógyártók is rekord számokról adtak ki közleményeket. A Li Auto és az Xpeng is havi csúcsokról számoltak be néhány nappal ezelőtt. Az elektromos autó értékesítések Európában is szinte folyamatosan új csúcsokat döntögetnek. A piac tisztulása nemcsak a leginkább környezetbarát szegmensben érhető tetten, hiszen a hibrid autók részaránya a teljes értékesítésében 2021 második negyedévére hajszál híján elérte a dízel autókét, és az elektromos plusz plug-in hibridek együttese is nagyon közel van már ehhez. Mindez azt jelzi, hogy így vagy úgy, de az akkumulátor technológiára már most hatalmas és így is nagyon gyorsan növekvő igény van, csak úgy mint magukra a teljes mértékben elektromos autókra is.