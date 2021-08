Ideje olajra lépni a fekete arany piacáról?

A májusi kitörést és a komoly áremelkedést követően éles korrekció, és a kitörési szint kétszeri - sikeres - visszatesztelése zajlott le a West Texas Intermediate határidős olajpiacán. Az emelkedő trend így tovább él, de a támasz szint megtartása kiemelt fontosságú lesz a piaci szereplők - elsősorban a középtávú spekulánsok - számára. A technikai elemzés által megnéztük, hogy mit csinálnak mostanában a kereskedők és ez milyen mozgásokat okozhat a fekete arany piacán.

Rengeteg eszköz szárnyalt idén és szárnyal most is, de az olaj emelkedése mindenképpen az év egyik legfontosabb fejleménye volt. Bár a koronavírus az újabb variánsokkal és az oltást fel nem vevők által vélhetően még sokáig velünk marad, a piac már ekkor konszenzusra jutott abban, hogy a gazdaságra gyakorolt hatások legrosszabb részén túl vagyunk és a fokozatos nyitások, enyhítését, illetve az adaptálódás révén a kereslet az energiahordozókra is egyre nagyobb lesz, ami értelemszerűen komoly árfolyamváltozásokba fog torkollni.

A klímaváltozás miatti vészharangot a szakértők a napokban - teljes joggal - ismét kongatni kezdték, de a szomorú valóság az, hogy amíg a szenet viszonylag könnyű lesz marginális szintre szorítani az energiamixen belül és a folyamat gőzerővel (!) zajlik is, addig a kőolaj sajnos még sokáig velünk maradhat, akárcsak a földgáz. A piacon egyelőre nem látni, hogy a zajló elektromos autó forradalom, és a megújuló energia a következő hónapokban komoly keresletcsökkenést tudna előidézni a fekete arany esetén.

A hosszú távú kilátások szerencsére már sokkal borúsabbak, de a spekulánsokat és a legtöbb piaci szereplőt eddig ez aligha érdekelte mostanában.

Márpedig rövid és középtávon, de olykor még hosszútávon is az aktív piaci szereplők véleménye a mérvadó az árfolyamok tekintetében, és ennek minél jobb megismerésére találták ki a technikai elemzést. Azért is érdemes ebből a szempontból megnézni a piacot, mert az itt zajló események rengeteg magánszemélyre, vállalatra és országra is nagy hatással van, hiszen ez a piac a benzinárát is közvetetten ugyan, de nagymértékben befolyásolja.

Májusban az árfolyam ostromolni kezdte a kicsivel 66 dollár felett lévő ellenállást, ahogyan erről külön elemzést is közzétettünk. Az árfolyam annak rendje és módja szerint ki is tört, és júliusig mintegy 9 dollárnyi emelkedés zajlott le. Július elején megjelent árupiaci elemzésünkben felhívtuk a figyelmet arra, hogy az olaj piaca rövidtávon túlvetté vált amit (akkor még) egy gyertya alakzat, valamint a Bollinger szalagokból való kilépés jelzett. A spekulánsok el is kezdték realizálni a profitot, de a korrekció elég nagyra sikeredett és nem állt meg az első támasznál. Megállt viszont a kitörés szintjénél, ami a korábbi ellenállás után természetes támaszt képezett 66 dollár felett.

Legtöbb technikai elemzésünk a Portfolio.hu Signature anyagai között jelenik meg, amelyet csak az erre előfizető olvasóink érnek el teljes terjedelemben. Ennek havi költsége mindössze 2490 Ft, amely összegnél egy-egy befektetési döntés értéke nagyságrendekkel többet jelenthet. Ha tetszenek Signature anyagaink, és hasznosnak bizonyulnak, érdemes előfizetni!

Ez a támasz szint azonban legalább olyan erősnek bizonyult, mint amennyire határozottan állította meg eleinte a kitörést ellenállás formájában. Így most is

megmentette a középtávú trendet is, hiszen kétszer is nagyon látványosan, kiugró forgalom mellett pattant innen vissza.

Bár az első alkalommal a megelőző nap disztribúciója sokkal erőteljesebb volt, az eladók elbizonytalanodását tükröző doji alakzat és a megerősítő nap fehér gyertyája elég volt a rövidtávú fordulathoz. Mindez azt jelentette, hogy a legtöbb long spekuláns lezárta a pozícióját, és inkább az óvatosabb, hosszabb távú befektetők vásároltak a leárazás során. Mennyiségük azonban nem tekinthető igazán meggyőzőnek.

A korrekcióból való visszaemelkedést egyre csökkenő forgalom kísérte, amit ismét a kitörési szint gyors visszateszteléséhez vezetett. Ráadásul ezzel egy alacsonyabb lokális maximum is kialakult, jelezve, hogy középtávra jelentősen gyengült a piac elkötelezettsége. Ezúttal már kevésbé egyértelmű és szép kalapács alakzat jelezte a fordulatot felfelé. Ezt két nap megerősítés követte, ahol a vevők már egy kicsit aktívabbak voltak. Szintén biztató az is, hogy tegnap nap közben is érdemi vevői nyomás jelentkezett.

A magas volatilitás miatt most a legvalószínűbb az, hogy a két legközelebbi támasz és ellenállás vonal között marad az árfolyam akár augusztus végéig is.

Támasz: 66,20; 59,00

Ellenállás: 74,50; 76,00

Kockázat: 59,7 (átlagos)

Értékelés: 63,3 (enyhén pozitív)

Az Európát jobban érintő Brent árfolyama és a WTI között a korreláció szinte tökéletes és néhány napos eltérések kivételével szinte folyamatosan a maximális értékhez tapad. Emiatt a lenti grafikon további magyarázatra szinte egyáltalán nem szorul, hiszen a formációk, trend és a forgalom változásai is nagyon hasonlóak a fentihez. Az egyetlen említésre méltó különbség annyi, hogy a korrekció egy picit mélyebb, mint a tavasz végi kitörés szintje, ami minimális relatív gyengeségre utal.

Támasz: 69,60; 64,80; 60,50

Ellenállás: 76,00; 77,70

Kockázat: 57,5 (átlagos)

Értékelés: 61,9 (enyhén pozitív)

Kérjük, hogy a technikai elemzés értelmezéséhez olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

A cikkben szereplő termékkel kereskedhetsz a Portfolio Trader szolgáltatások keretében.

Címlapkép: Getty Images