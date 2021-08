A mohóság jó dolog? Tiszta tőzsdecápák, ami körülöttünk zajlik

A Mohóság jó dolog

mondta Gordon Gekko, a Tőzsdecápák című filmben, amely a tőzsdei folklór egyik legismertebb mondása lett. A film rendezője Oliver Stone, írója Stanley Weiser, valamint az antagonist szerepében brillírozó, illetve alakításáért Oscar-díjat is kapó Michael Douglas kiválóan ragadták meg a nyolcvanas évek pénzhajhász hangulatát. Bár a világ és a piac sokat változott, a koronavírus miatt (is) a piacra ömlő töméntelen mennyiségű pénz és a gátlástalan vásárlások miatt most is hasonló jelenség tapasztalható. A piaci szereplők nem sokat foglalkoznak az árazással, a makroképpel, a felszín alatt lévő problémákkal és

a pénztárcájukban varázslatos módon felbukkanó újabb és újabb dollárokat folyamatosan befektetik.