Látszólag lassít az MNB, de azért nyomja még a gázt

Fokozatosan és óvatosan leállítja állampapír-vásárlási programját az MNB – döntött a Monetáris Tanács kedden. A bejelentés egyrészt logikus a kamatemelési ciklus júniusi megkezdése után, másrészt viszont meglepő volt, hiszen eddig nem utalt rá a jegybank, hogy végéhez közeledne a QE-program. Ha azonban kicsit közelebbről megnézzük a bejelentést, akkor kiderül, hogy még legalább egy hónapig nem feltétlenül lesz érdemi hatása a kötvénypiacra, és utána is rugalmasan kezelheti az eszközt az MNB.

Mostantól behúzza a féket az MNB, de csak látszólag

A Monetáris Tanács döntött az állampapír-vásárlási program fokozatos és óvatos leállításáról. Ennek első lépéseként a jövőben nem határoznak meg keretösszeget a teljes állományra, hanem helyette a heti vásárlásokra fogalmaznak meg célt. Eddig azt ígérte a jegybank, hogy a 3000 milliárd forintos határ elérésekor tart technikai felülvizsgálatot, ezt néhány héten belül elérte volna, vagyis

arra lehetett számítani, hogy valamilyen döntés születik majd a QE-programról, de a többség inkább a limit újabb emelésére számított.

Eddig a jegybank a programban heti 60 milliárd forint körüli kötvénymennyiséget vett meg a keddi aukciókon és a másodpiacon. Ezt csökkentik most 50 milliárdra úgy, hogy a rugalmasságot továbbra is fenntartják, vagyis a piaci helyzet függvényében bármikor vehetnek többet is – hangsúlyozta keddi háttérbeszélgetésén Virág Barnabás, a jegybank alelnöke.

Azonban, ha megnézzük az utóbbi hetek vásárlásait, akkor jól láthatjuk, hogy az utóbbi hetekben a vásárlások összege már elmaradt a 60 milliárdos forinttól. Utoljára június közepén volt példa ekkora heti vásárlásra, azóta 52-55 milliárdra állt be a jegybank, vagyis

első lépésben nem feltétlenül lesz komoly hatása a keddi bejelentésnek, inkább csak jelképes.

Persze az nem zárható ki, hogy a jegybank ugyanúgy eltér az 50 milliárdos vásárlási mennyiségtől, mint ahogy a 60 milliárdtól tette, de valószínű, hogy a piaci hatások kontrollálása érdekében az óvatosság fogja vezérelni a szeptemberi újabb döntésig.

Szeptemberre nőttek a jegybank feladatai

A mostani üzenetértékű bejelentés után tehát egy hónap múlva dönthet ismét a Monetáris Tanács a program folytatásáról. A jövőben ugyanis negyedévente, az inflációs jelentések megjelenésével egyidőben vizsgálhatják felül a most megállapított 50 milliárd forintos heti limitet.

Ha egy hónap múlva még alacsonyabb vásárlást tűznek ki célul, akkor az már érezhető szigorítás lehet, a mostani lépés inkább arra jó, hogy tesztelje a piacot a jegybank.

Az MNB alelnöke azt is kiemelte a háttérbeszélgetésen, hogy a program visszafogása nem egyenletes lesz, először a rövidebb futamidők esetében lassítanak, így a hosszabb kötvények relatív súlya akár még emelkedhet is az eszközvásárláson belül. Kérdés, van-e még ehhez elegendő hosszabb papír, hiszen az év elején éppen azért kellett a 10 év alatti kötvények felé nyitni a jegybanknak, mert jelentősen csökkent a megvásárolható mennyiség a hosszú papírokból.

A program indulásakor 33%-os limitet határoztak meg egy sorozat esetében, ami fölé nem akart menni az MNB, később ezt 50%-ra emelték, mostanra pedig már azt is rugalmasan kezelik. Pontos korlát jelenleg nincs, de azért sejthető, hogy nem akar jelentősen 50% fölé menni a jegybank egy sorozatban.

Ez viszont jelentősen csökkenti a mozgásteret, a tíz évnél hosszabb kötvények esetében szinte mindenhol a piaci mennyiség több mint fele van már az MNB-nél, vagy közel járnak ehhez a határhoz.

Vagyis, ha a hosszabb papírokra akar „lőni” elsősorban a jegybank, akkor még feljebb kell mennie a megvásárolt aránnyal. Főleg úgy, hogy április óta már csak kéthetente tart aukciót az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), vagyis a piaci állomány sokkal lassabban növekszik, mint ahogy az MNB zsákolja a papírokat. Legutóbb például augusztus 12-én a 2033/A sorozatú papírból 35 milliárd forint értékben adott el az adósságkezelő, miközben augusztus eleje óta a jegybank 22 milliárdot vett meg ebből a kötvényből. Ha pedig szinte változatlan vásárlások mellett a rövid kötvények arányát vissza akarják fogni, akkor ez az arány még jobban eltolódhat. (Hosszabb távon akár elképzelhető, hogy a jegybank a friss kibocsátások felének megfelelő összegig mérsékli a vásárlásait, amivel már nem növekedne az egyes sorozatokból jegybanki kézben lévő papírok aránya.)

Egyáltalán miért volt szükség kötvényvásárlásra? És most miért nincs?

A világ jegybankjai régóta alkalmazzák a mennyiségi lazítás (quantitative easing – QE) eszközét, tömegesen a 2008-2009-es válság után terjedt el. A Fed és az EKB gyakorlatilag számolatlanul vásárolták az értékpapírokat, nem csak államkötvényeket, hanem jelzálogleveleket, akár vállalati kötvényeket is. Ezzel a céljuk az volt, hogy egyrészt a hosszabb lejáraton is kontroll alatt tartsák (lenyomják) a piaci hozamokat, másrészt segítsék az állami költségvetés finanszírozását, azzal, hogy az állampapírpiaci keresletet stabilizálják.

A koronavírus-járvány és a jelenlegi válság annyiban hozott újdonságot, hogy míg korábban a QE elsősorban a fejlett jegybankok privilégiuma volt, most a feltörekvő országok esetében is megjelent eszközként. Ebbe a sorba csatlakozott az MNB is tavaly májusban, azóta

a magyar GDP több mint 5%-ának megfelelő összegű kötvényt vásárolt.

A jegybank elsődleges célja az volt, hogy a válság miatti esetleges kilengéseket tompítsa a kötvénypiacon, a QE-program megszületését a 2020. március-áprilisi piaci feszültségek generálhatták, amikor a járvány kitörésekor elbizonytalanodtak a befektetők. Így indokolt volt az MNB segítsége, a régióban hasonló eszközvásárlásba kezdett a lengyel és a cseh jegybank is.

A legtöbb országban még most is tartanak az eszközvásárlások, azonban

az MNB esetében egyre kevésbé volt indokolható, hogy a kamatemelési ciklus júniusi megkezdése folytassa a programot.

A Monetáris Tanács eddig kitartott amellett, hogy „tartós jelenlétre” készülnek a kötvénypiacon, szóba sem került a program leépítése. A piacon azonban egyre erősebbek voltak a kétségek ezzel kapcsolatban,

a forint erősödését is fékezte a monetáris politika inkonzisztenciája, hogy a kamatemelés mellett a hosszú hozamokat továbbra is lefelé nyomta.

Ezt az inkonzisztenciát próbálja most feloldani az MNB, a forinterősödés ugyanis az inflációs célok teljesítésében is segíthet a jegybanknak. Kérdés, mennyire lesz gyors a vásárlások leépítése, elég meggyőző lesz-e a piac számára. Emellett a fenti ellentmondás kisebb mértékben, de továbbra is fennmarad, hiszen a keddi ülésen a jegybank döntött a Növekedési Kötvényprogram (NKP) keretösszegének megemeléséről 400 milliárd forinttal. Vagyis miközben az alapkamat emelkedik és az állampapír-vásárlásokat is elkezdik leállítani, ezen a csatornán továbbra is változatlan ütemben élénkít majd a jegybank.

A QE-program fokozatos leállítása egyébként indokolható, hiszen a válságból való kilábalásban a kötvénypiac is jól állja a sarat, a likviditásnövelés leállítása pedig segíthet megfékezni az inflációt. Ráadásul április óta csak kéthetente tart kötvényaukciót az ÁKK a korábbi heti gyakoriság helyett, így a piaci kínálat is lecsökkent.

Címlapkép: Getty Images