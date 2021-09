Ha Európa, akkor Hollandia - szeretik Észak-Németalföldet a befektetők

Bár a nyári hónapok során - részben szezonális okok miatt is - az európai részvénypiacok nem tartoztak a vezetők közé, Hollandia kilóg a sorból a pozitív irányban. A viszonylag kis ország amúgy is régi tőzsdei hagyományokkal rendelkezik, és a Brexit után Amszterdam még inkább regionális pénzügyi központtá válik, amelynek Euronext-hez tartozó tőzsdéjére több globálisan is meghatározó vállalat van bevezetve. Bár a mai esés ezt a piacot sem kerülhette el, és egyébként sem várható, hogy tartósan szembe megy a többi tőzsdével, de a relatív erő miatt mindenképpen érdemes megnézni a technikai elemzés szemszögéből azokat a részvényeket, amelyek magukkal húzzak az AEX indexet.

A hollandok tudnak valamit a tőzsdéről és a kapitalizmusról, az biztos. Bár megoszlanak a vélemények, de a krónikák többsége szerint az első igazi tőzsde Amszterdamban nyílt meg 1602-ben. Erre a piacra vezette be a részvényeit a Holland Kelet-Indiai Társaság, amely ezzel az első elsődleges részvénykibocsátást hajtotta végre a világtörténelem során. Ez a konglomerátum volt valószínűleg minden idők legértékesebb vállalata is egyben, ha a pénzromlás ütemét a kutatók jól becsülték meg. A vállalat hatalma olyan nagy volt, hogy egy bizonyos ponton már nem simán részvénytársaságként, hanem egyfajta állami küldetést és hatalmat is birtokló szervezetként tisztelték, mai szemmel elképzelhetetlen jogosítványokkal a gyarmatok kezelése és a kereskedelem szempontjából. A ma 11 milliós megapoliszt és Indonézia fővárosát, Jakartát is ez a társaság alapította.

Ezzel még nincs vége a lenyűgöző rekordok sorának, hiszen

a hollandoké az első igazi eszközárbuborék is a történelemben, amely a tulipánhagymákhoz kötődik, és amely 1637-ben pukkant ki, komoly gazdasági károkat okozva ezzel.