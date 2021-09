Miközben tombolt a koronavírus, milliárdokat zsebeltek be a legügyesebb magyar alapkezelők – Itt a lista

Azt túlzás lenne állítani, hogy semennyire se érezte volna meg a hazai alapkezelői piac a tavalyi koronavírus-válságot, de az MNB frissen publikált Aranykönyve szerint nem okozott nagy visszaesést a hazai szolgáltatók profitjában. Az OTP Alapkezelő most is állva hagyta a piacot profit tekintetében, de azért elég fájó volt a Supra tavalyi vesztesége.

Lehetett számítani rá és meg is történt: visszaesett az alapkezelői piac nyeresége a koronavírussal tűzdelt tavalyi évben. Mégsem volt ez olyan nagy visszaesés, ha figyelembe vesszük, hogy az azt megelőző évben rekord szintű profitot értek el a szolgáltatók, a megelőző évekhez képest pedig jókora ugrás volt így is a 2020-as adózott nyereségben.

A szektor 40 milliárd forintnyi profitot ért el tavaly az MNB frissen publikált Aranykönyve szerint, ami 11 milliárddal kevesebb az egy évvel korábbihoz képest. Persze lehetett sejteni, hogy a tőzsdei emelkedésről szóló 2019-es évhez képest 2020 visszafogottabb számokat produkál majd, hiszen mégiscsak volt tavasszal egy koronavírus-válság, ami akkor is otthagyta nyomát a szektoron, ha azt követően szép piaci felívelés vette kezdetét. Bár a legtöbb alapnak sikerült ledolgoznia a tavasszal elszenvedett veszteséget, voltak nagy bukók is, köztük az egyik legnagyobb alapnál, az OTP Supránál is.

(A továbbiakban a kockázatitőke-alapkezelők adatai nem képezik részét az elemzésnek.)