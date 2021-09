Az orosz részvénypiac szép csendben a világ élére ugrik

Miközben a globális részvénypiacok felett sötét fellegek gyülekeznek, és immáron nemcsak az ázsiai, és európai piacok fékeznek, de még Amerikában is intézményi eladások indultak el, Moszkvában egyelőre nagy nyugalommal figyelik a döntéshozók az eseményeket. Oroszország vezető tőzsdeindexe a mindenkori csúcsai közelében mozog, immáron felülmúlja a tengerentúli piacokat is idén. A szép lassan, szinte észrevétlenül felépülő relatív erő mögött számos tényező húzódik, de ebből talán kettőt érdemes kiemelni: az orosz gazdaság erős fókuszát az energiahordozók és alapanyagok területén, illetve a monetáris politika vezetőkének következetességét. Természetesen a hétvégi parlamenti választások nem éppen meglepő eredménye is hozzájárul a stabil vezetéshez. A nyugati alapkezelőket pedig az emberi jogi aggályok nem igazán érdeklik, és mostanában csak annyiban óvatosak, hogy a moszkvai befektetői rendezvényeken gyanakodva szagolgatják a felkínált teát.