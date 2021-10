Van esélye a kínai elektromos autógyártóknak az európai piacon?

Eddig nem sok sikerrel jártak a kínai autógyártók a magas minőséget és presztízst elváró európai piacon, a részesedésük csak nagyítóval látható. Egyes újabb szereplők azonban az utóbbi időben ismét megpróbálkoznak a távol-keleti országból, hogy komolyabb szeletet tudjanak vágni a kontinens tortájából. A kitörési lehetőséget az elektromos autók adják, amelyek fejlesztése virágzik Kínában, és sok tekintetben felveszik a versenyt az európai és amerikai vetélytársakkal. A piac meghódítása így is egy nehéz és hosszú küzdelemnek ígérkezik, ahol az egyes cégek különböző pozícionálási, árazási és értékesítési stratégiákat alkalmaznak. Akármelyik is bizonyul majd sikeresnek, a növekvő verseny nyertesei valószínűleg a vásárlók lesznek majd.

Az elektromos autózás terjedésének legfőbb gátja az általában pocsék és ritkás töltőhálózat mellett az autók ára. Bár az idei évben rengeteg olyan modell érkezett, amelyek már hosszabb távon is jól használhatóak,

a legtöbb ember számára még nincs olyan lehetőség a piacon, amely kellő hatótávot és töltési sebességet biztosít, elérhető ár mellett.

Ez még abban az esetben is igaz, ha a villanyautók alacsonyabb fenntartási költségeivel és a kedvezményekkel számolunk. Talán egyedül a Dacia Duster megfelelő változatát lehetne ellenpéldaként felsorolni, de a WLTP szabvány szerint is mindössze 225 kilométeres hatótáv és a lassú töltési sebesség miatt hiába érhető el már alapáron 6,5 millió forinttól (igaz, támogatás nélkül), tömegautó így sem lesz belőle.

Sokan azt gondolják, hogy a kínai autógyártók modelljei lesznek a válasz a problémára. A helyzet azonban sokkal összetettebb, mint amit a világ legnépesebb országa a felületesebb szemlélők számára sugall. Ma már korántsem igazak a távol-keleti ország termékeivel kapcsolatos előítéletek, és az ottani autógyártók, illetve az általuk készített járművek minőségben, kategóriájukban széles skálán mozognak, egy nagyon is heterogén közeget teremtve.

A Nio, amely az egyik legismertebb elektromos autógyártó a kínai piacon, az ES8 névre hallgató SUV modelljét éppen a tegnapi napon mutatta be az európai piacon. A sajtótájékoztató helyszíne Oslo volt, ami nem véletlen, hiszen Norvégia a villanyautósok paradicsoma, a szép kedvezményekkel, a nagy kínálattal, és a lehengerlő értékesítési adatokkal. A skandináv országban az újonnan eladott autók több, mint négyötöde vagy teljes mértékben elektromos, vagy legalábbis plug-in hibrid. Ez azért is lenyűgöző, mert öt évvel ezelőtt ugyanez az adat még 20% alatt járt. Bár a többi európai ország ehhez képest még jelentős mértékbe le van maradva, a növekedés ezeknél is szinte kivétel nélkül nagyon magas. 5-10 év múlva pedig az előrejelzések szerint már ugyanott fognak tartani, mint Norvégia.

Nio ES8 (nio.com)

KÍnában az elektromos autók gyártásában egészen előrehaladott vállalatok vannak, amelyek közül néhánynak a részvénye még az egyik amerikai részvénypiacra is be van vezetve, és részben a nagy érdeklődés miatt, ezeket mi is rendszeresen elemezni szoktuk. A távol-keleti országban a villanyautó gyártásra szakosodott startup-ok és spin-off-ok úgy szaporodtak az utóbbi években, mint a gomba. Bár a piac idővel magától is konszolidálódott volna, de a mindent jobban tudó Párt ennek elébe ment és jelezte, hogy állami lépéseket fognak tenni ennek érdekében. A nagyobb gyártóknak azonban ez inkább előnyt jelent, mintsem hátrányt, és egyre nagyobb hazai sikereikkel a hátuk mögött úgy gondolják, hogy ideje a fejlett piacokat is megcélozni. Bár ennek az offenzívának még egy nagyon korai szakaszában vagyunk, egyelőre az eredmények nagyon szerények.

Miért nem akarnak az európaiak - egyelőre - kínai autót venni?

Ismeretlen márkák. Az autóvásárlás egyik legfontosabb tényezője az, hogy biztonságosnak és hozzánk közel állónak érezzük az általunk használt járművet, hiszen az életünket bízzuk rá, és viszonylag sok időt töltünk el benne. Ha az úton évek óta látjuk egy-egy márka modelljeit, ezerszer elmentünk a kereskedésük mellett, és a szomszédnak is ilyen autója van, esetleg mi magunk is kipróbáltuk azt, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy a bizalom már felépült. A kínai autók esetén ez szinte egyáltalán nincs meg, hiszen ma még nagyon ritkán róják európai útjait a BYD és társainak modelljei.

Az autóvásárlás egyik legfontosabb tényezője az, hogy biztonságosnak és hozzánk közel állónak érezzük az általunk használt járművet, hiszen az életünket bízzuk rá, és viszonylag sok időt töltünk el benne. Ha az úton évek óta látjuk egy-egy márka modelljeit, ezerszer elmentünk a kereskedésük mellett, és a szomszédnak is ilyen autója van, esetleg mi magunk is kipróbáltuk azt, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy a bizalom már felépült. A kínai autók esetén ez szinte egyáltalán nincs meg, hiszen ma még nagyon ritkán róják európai útjait a BYD és társainak modelljei. Presztízs hiánya. Az autó státusz szimbólum, és nagy beruházás a legtöbb család számára, ezért sokszor meggondolják, hogy mire költenek nem kevés pénzt. A kínai autók, sőt általánosságban szinte bármilyen kínai termék kapcsán nagyon erős az a vélekedés, hogy azok gyenge minőségű, olcsó kacatok. Ez a korábbi évtizedekben valóban széleskörűen igaz volt, főleg az elektronikai termékek kapcsán, így az átlagos fejlett piaci vásárló a fejében mindent, ami kínai az olcsó és gyenge minőségű, így alacsony presztizsű polcra pakolt be. Emiatt pedig a távol-keleti nagyhatalom autói is ide kerülnek, amit nem lesz könnyű leküzdeni. Itt azonban fontos megjegyezni: ahogyan lépdelünk felsőbb kategóriák felé, úgy lesz egyre inkább fontos ez a szempont, ami egy aszimmetrikus stratégiának így is nagy teret biztosíthat.

Jómagam is tele voltam előítéletekkel a saját elektromos autó vásárlásom során, és még csak nem is egy kínai autó felé. Eredetileg egy japán márka, a Nissan egyik legendás modelljét vásároltuk volna, de teljesen véletlenül az egyik kereskedőnél megnéztünk egy dél-korai autót is. A Hyundai-al kapcsolatban az volt a meggyőződésem, hogy egy hatékony, jó árazású, de valamivel azért gyengébb minőségű autókat összerakó márka, szemben a legtöbb európai és japán vállalattal. Meglepődve tapasztaltuk, hogy mennyivel csendesebb, felszereltebb, és minőségibb járműbe ültünk be. Amikor a menetteljesítményekkel, fogyasztással, töltési sebességgel kapcsolatos adatokat is megnéztük, egészen le voltunk döbbenve, hogy mennyire erős, amit a koreai mérnökök összeraktak. Pedig a Hyundai egy évvel azelőtt kezdte el exportálni autóit az európai országokba, hogy megszülettem volna, és már a kilencvenes évek végén az ő autóikkal tanultam vezetni. Mégis, 20 évvel később még mindig voltak előítéleteim. Hogyan tudná ugyanezt az utat bejárni egy kínai gyártó oly módon, hogy ezeket a falakat sokkal gyorsabban letörje?

Az európai piac ráadásul eleve nagyon zsúfolt, és nagyon nehéz minden új szereplőnek itt megvetnie a lábát. A Tesla azonban már bebizonyította, hogy ez lehetséges. Az általuk gyártott Model 3 az egyik kedvenc az öreg kontinens piacain. Olyannyira, hogy a norvég piacon ez az autó áll a legelső helyen. Nem csak az elektromos autók, hanem az összes autók listáján. Ehhez pedig fél év alatt 6270 darab autót kellett eladni ebből az egyetlen modellből fél év leforgása alatt, az alig 5 milliós országban. A Nyugat-Európára vonatkozó adatok is közel ennyire lenyűgözőek. Az év első hét hónapjában a Tesla majdnem 67 000 darabot adott el a Model 3-ból, ami közel kétszerese a 35 000 darabot éppenhogy csak meghaladó második helyezett, a Volkswagen ID3 értékesítéseinek az elektromos autós szegmensben. Az amerikai gyártó már az összes eladott autók listáján is szabad szemmel látható, hiszen volt olyan hónap idén, amikor már a top 10-be is beverekedte magát. Bár ennek technikai okai is voltak, mégis sokkal szűkebb kínálattal érte ezt el, hiszen olyan kategóriákban nem szerepel, mint a kis, városi autók, vagy akár az alsó-közép kategória.

Bár a Tesla öt éve még olyan ritka volt Európában, és tulajdonképpen Kalifornián kívül mindenhol, hogy az emberek megfordultak utánuk, ha néha láttak is egyet, a kínai gyártók nem remélik, hogy ennyire gyors sikereket tudnak majd elérni, még akkor sem, ha a piac teljes mértékben átalakulni látszik ebben az évtizedben a belső égésű motorok fokozatos kiszorulása és kivezetése miatt. He Xiaopeng,

az Xpeng vezérigazgatója szerint 10 évre lesz szükség, hogy a kontinensen megalapozott növekedést tudjanak elérni.

A Nio vezetője, William Li pontosan ugyanilyen időtávról beszélt, amely alatt lehetséges megvetni a lábukat ezen a telített, érett piacon.

Európában egyébként van már a legerősebb 20 márka között kínai. A Geely Motors, amelyik - egyelőre - majdnem háromszor annyi autót adott el, mint a Tesla. Az idei év első hónapjában egészen pontosan 177 069 darab talált gazdára a járművek közül. A SAIC Motor, amelyik Kína legnagyobb autógyártója is a listán van egyébként, de ugyanezen időszak alatt alig több, mint 20 000 értékesített példánnyal szerénykedik a lista jóval hátrább lévő részein. Hozzá kell tenni, a SAIC még a Tesla növekedését is felül tudta múlni az előző év azonos időszakához képest MG márkájának köszönhetően.

A SAIC csoporthoz tartozó MG ZS EV (mgmotors.eu)

Érdekesség, hogy első látásra a Tesla-n és a Geely-n kívül is van európai szemmel kevésbé konvencionális, más kontinensről származó autómárka a listán, amelyik meg tudta vetni a lábát a kontinensen, ez a Tata Motors, és a közel 90 000 eladott autó bíztatónak lenne mondható India elsőszámú autómárkájától, ám ez egy egészen más terjeszkedési stratégiát takar. Ezekben a számokban ugyanis benne vannak a Jaguár és a Land Rover számai, amely autómárkákat a Tata még 2008-ban vásárolta meg a Fordtól.

A Volvo kivételével azonban a kínaiak egészen más stratégiát követnek az európai piacon és

szemmel láthatóan nagyon is komolyan gondolják, hogy százezer, sőt akár milliószámra öntik majd Shanghaiban és Shenzenben fejlesztett modelljeiket az öreg kontinens útjaira.

Az elektromos autókra épített offenzíva egyik biztos jele, hogy az egyik, ha nem a legnépszerűbb vlogger, a Norvégiában élő Bjorn Nyland éppen legfrissebb videójában egy Aiways U5 SUV-ot próbált ki. Bár abban elég nagy közmegegyezés van, hogy nem teljesen komplett, a globális villanyautós közösség számára a nagyon alapos tesztjei hatalmas szolgálatot tesznek.

Bjorn egyébként le volt nyűgözve az autótól, és külön kiemelte, hogy sokkal jobb élményt és minőséget kapott ahhoz képest, amit egy kínai modelltől várt volna. Az ár - érték arány pedig egészen kiemelkedő, hiszen amíg az egyébként nem túl fantáziadús nevű U5 felszereltségtől függően 35-40 ezer euró között kapható (támogatás előtt) a legtöbb nyugat-európai piacon, addig az európai konkurensek többsége hasonló kapacitású akkumulátorokkal felszerelve bőven 40 ezer euró felett érhetőek csak el.

Az U5-höz külsőleg hasonló, de a már említett, sokkal inkább prémium hatást keltő, nagyobb, tágasabb és sokkal gyorsabb - ám nevében szintén nem túl fantáziadús - Nio ES8 egy egészen már árazási stratégiát követ. Az autó eleve lényegesen drágább: 51 ezer euróról indul, és ez még nem tartalmazza az akkumulátorokat.

Ám itt jön a csavar: ezeket bérelni lehet 160 és 229 euróért havonta, attól függően hogy a kisebb vagy a nagyobb hatótávút választjuk, és ezek bármikor fel is cserélhetőek.

Ha például tavasszal nem megyünk nagy távolságokra, akkor elég a 75 KWh-sat bérelni, ám a nyaralásra már nyugodtabban indulhatnak el a Nio tulajdonosai a nagyobb akkumulátorral. Ehhez hasonló árazást eddig kizárólag a Renault próbált meg, a Zoe modellje esetén, de a rugalmasság ebből a konstrukcióból is hiányzott, és az újraértékesítést például Kelet-Európába meg is nehezítette. Hozzá kell tenni, hogy a Nio lehetővé teszi azt is, hogy az ES8-at akkumulátorokkal együtt vásárolják meg a vevők, ez nyilván magasabb árral is jár.

A kulcs számukra tehát nem az olcsó és pláne nem az olcsó hatást keltő, hanem az olcsóBB, vagy ha úgy tetszik: költséghatékonyabb.

A kínai gyártók sokat fognak a következő években azzal kísérletezni a földrész piacain, hogy milyen árazás, sőt milyen árazási struktúra mellett lehet az alacsonyabb presztizst elfogadtatni a vásárlókkal. A technológiai fejlődésüket, sőt egyes esetekben annak már mostani állapotát (például a könnyedebb akkumulátor csere megoldást) látva a probléma idővel szépen el fog párologni, aminek a marzsok látják majd előnyét, és elsősorban a részvényesek fognak örülni. Mindemellett a szervíz háttér felépítése érdekében hatalmas beruházásokra is szükség lesz.

Fontos továbbá az értékesítési hálózat kialakítása is. Ebben már jelentős mértékben eltér az egyes cégek stratégiája, hiszen egy alacsony eredményhányadú ágazatban egy nagyon is jelentős költségcsoportról van szó.

A Nio saját márkakereskedéseket tervez építeni, legalábbis első körben ezt a taktikát alkalmazza a norvég piacon. Mivel egy prémium márkának pozícionált névről van szó, ez elsőre jó ötletnek tűnik, hiszen itt már a vevők elvárják a törődést és a személyes, profi kiszolgálást. A megvalósításon persze nagyon sok fog múlni, különös tekintettel az értékesítők képzésére.

legalábbis első körben ezt a taktikát alkalmazza a norvég piacon. Mivel egy prémium márkának pozícionált névről van szó, ez elsőre jó ötletnek tűnik, hiszen itt már a vevők elvárják a törődést és a személyes, profi kiszolgálást. A megvalósításon persze nagyon sok fog múlni, különös tekintettel az értékesítők képzésére. Az MG márkát vivő SAIC piaconként importőrökkel dolgozik. Ez valamelyest kíméli a kezdeti költségeket és meg is gyorsíthatja a terjeszkedést, de kétséges, hogy a márkaimázs építéséhez ez mennyire járul hozzá, vagy akár inkább lefelé hozza azt.

Az Aiways U5 az Euronics oldalán. (euronics.de)

Az eltérő presztízs, technológia, árazás és értékesítési stratégiák miatt a válasz tehát nem könnyű a címben feltett kérdésre, de

a legvalószínűbb forgatókönyv a kínai gyártók számára az, hogy valóban árban versenyezve, kifejezetten elektromos autókra fókuszálva egy a Hyundai-Kia konszernhez hasonló közepes szintű pozíciót fognak tudni maguknak kihasítani Európában.

A villanyautós piac kapcsán ez gyorsabban is megtörténhet, mind a dél-koreaiak évtizedek alatt felépített európai sikere (akik egyébként szintén erősen terjeszkednek az EV szegmensben), de öt évre így is szükségük lehet ehhez. Talán egy kicsit későn ébredtek, de még így is időben, izgalmas lesz követni, hogy mire lesznek képesek ezen a konzervatív, de a szegmens tekintetében mégis gyorsan bővülő piacon.

Címlapkép: BYD Qin elektromos változata egy kínai autószalonban (Qilai Shen/Bloomberg/Getty Images)