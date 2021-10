Odacsap a nyugdíjaknak az állam? Nagy pofon is lehet az szja-visszatérítés

1,9 millió magánszemély örülhet a kormány szja-visszatérítésre vonatkozó bejelentésének, de abba vélhetően csak kevesen gondoltak bele, milyen hatással lesz mindez a nyugdíjcélú megtakarításokra, amelyeknek egyik legvonzóbb eleme éppen az az szja-ból történő adójóváírás, amely a kormány lépése miatt sokaknak nem fog rendelkezésre állni a jövő évi adóbevallásra. Magánszemélyként persze jobban járnak majd a jövő évi szja-visszatérítéssel, az öngondoskodási piacnak azonban nagy érvágás lehet, hogy akár el is maradhatnak a szokásos év végi hajrák a befizetéseknél. Megkérdeztük a piaci szereplőket, ők hogyan látják a nyugdíjcélú megtakarítások helyzetét.

Fájó lehet az idei év a nyugdíjcélú megtakarításoknak

Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletágának vezetője a múlt hét csütörtökön megjelent szja-visszatérítést taglaló rendelet kapcsán a Portfolio-nak azt nyilatkozta, hogy ha maradt az adó-visszatérítés után adó, akkor arról tud rendelkezni a magánszemély. Ugyanis ha a visszatérítés után nem marad fizetendő adó, akkor nincs miről rendelkezni.

Kitért arra is, hogy ha valaki a 800 ezer forintos visszatérítési határ alatt marad, ő szándékától függetlenül most nem tud rendelkezni például a nyugdíjpénztára javára, a jogszabály technikailag úgy tűnik, erre a döntésre nem ad lehetőséget.

A szakértő szerint ugyanakkor előállhat az az opció, hogy majd az éves bevallásban lehetőséget biztosítanak arra, hogy úgy döntsön az illető, nem kér vissza például 150 ezer forintnyi visszatérítést, hanem inkább a pénztárnak történő utalást kéri, de ez nem tűnik szükségszerűnek. Ugyanis feltehetően azért is lett ez a sorrend, mert ha valaki visszakapja az összes befizetett szja-ját, akkor abból maga is teljesíthet önkéntesen pénztári befizetést, méghozzá bármilyen összegben. A különbség annyi, hogy így magának kell intéznie.

Fajcsák Gábor azt is kiemelte, hogy a legjobban azok járnak, akiknek a visszatérítés 800 ezer forintos felső határán túl is marad még annyi szja-juk, hogy az ilyen típusú (pénztári befizetésekhez köthető) adókedvezményt is maximálisan kihasználják. Ez további 150 ezer forint vagy bizonyos feltételek mellett 250 ezer forint adókötelezettség mellett lehetséges - tette hozzá a tanácsadó, aki az szja-visszatérítés elemeiről bővebben ebben a cikkünkben szólalt meg:

Mit mondanak a szakértők?

Kravalik Gábor, a Pénztárszövetség elnöke a Portfolio kérdésére elmondta, hogy az első visszajelzések alapján az szja-visszatérítés nem fogja megrengetni az önkéntes pénztárakat, de kétségkívül hatással lesz az év végi befizetésekre, hiszen a pénztárak esetében sokan éppen az év végén fizetnek be nagyobb összegeket annak érdekében, hogy kimaxolják az adójóváírást. A szakember kitért arra is, hogy az MNB pár héttel ezelőtti előadásában idén év végére még 20%-os növekedést jelzett előre a tavalyi évhez képest a befizetéseknél, de Kravalik szerint a visszatérítés miatt az év végi befizetések megmaradnak a tavaly látott szinteknél.

A Pénztárszövetség elnöke hozzátette: az is kérdés, hogy az így megkapott visszatérítést milyen célra fogják majd fordítani az emberek. Vélhetően ez megtakarítási célt is szolgálni fog, sokan próbálnak ebből a plusz jövedelemből olyasmire is félretenni, amire eddig nem volt lehetőségük, ez pedig összességében akár löketet is adhat az öngondoskodásnak – tette hozzá. Más, de szintén fontos kérdés szerinte, hogy mi lesz azokkal a pénztártagokkal, akik már korábban teljesítették idei éves befizetéseiket, hiszen így nem fognak tudni adójóváírással élni (igaz, ők sajnos csak a kisebbséget képviselik).

Póth Viktor, az OVB üzletfejlesztési igazgatója válaszában kifejtette, mivel a kormány jelenlegi lépése egyszeri, így véleményük szerint nem fogja érdemben befolyásolni a hosszú távú öngondoskodási hajlandóságot. Vélhetően lesz némi egyszeri hatása, de azt inkább az év végi eseti díjbefizetéseknél lehet majd tapasztalni. Az OVB-nél általában optimistán látják a jövőt és most is inkább abban bíznak, hogy ezzel a lépéssel a családoknál lecsapódó többletpénz nem egy az egyben fogyasztásra megy majd, hanem tartalékképzésre is jut belőle. Azoknál a háztartásoknál, ahol van érdemi tartalék, megtakarítás ott értelemszerűen a hosszabb távú, rendszeres öngondoskodási termékekről is könnyebben lehet beszélni.

A szakember szerint tehát a döntés elsősorban az egyszeri befizetéseket fogja érinteni, a folyamatos megtakarításokat nem. A szerződések darabszáma, pontosabban tagok száma alapján a pénztárakat érintheti leginkább, mivel ez jelenleg a leggyakoribb forma. Az egy szerződőre, ügyfélre jutó vagyontömeg a NYESZ számláknál a legmagasabb, így befizetés összege tekintetében várható némi visszaesés év végén. A nyugdíjbiztosításoknál leginkább az eseti befizetésekre lehet év végén negatív hatással, a gyakoribb, folyamatos díjas megtakarításoknál erre nem számítanak. Fontos, hogy jövedelmi helyzettől függően akkor is járhat az idei évre nyugdíjcélú adó-visszatérítés, ha egyébként a gyermekneveléssel kapcsolatos visszatérítésre is jogosult valaki, ezért érdemes egyeztetni szakemberrel az adott kérdésről - tette hozzá.

Egy másik, biztosítási piacon tevékenykedő forrásunk azt nyiltkozta, nagy visszaesésre az szja-visszatérítés miatt nem számít a nyugdíjbiztosítási piacon, mivel azonban ez egy egyszeri hatás, várhatóan az év végén a nyugdíjcélú megtakarítások illetve az eseti befizetések volumene csökkenni fog valamelyest.

Szerinte a lépés hatására termékátrendeződés is bekövetkezhet. Ezt azzal indokolta a szakember, hogy bár most sem feltétlenül az adókedvezmény a fő motiváló erő, amiért valaki nyugdíjbiztosítást köt, sokkal inkább a nyugdíjcél, vannak olyan ügyfelek, akiknek az adójóváírás a legvonzóbb eleme ezeknek a termékeknek, így esetükben a biztosítások értékesítése átterelődhet a unit-linked típusú biztosítások felé. A biztosítóknál a portfóliók növelése a fő cél, kompenzálva ezzel az esetleges amortizációt – fejtette ki. A tapasztalatok minden esetre azt mutatják, hogy egy jó portfólióval, vonzó költségszerkezettel meg lehet tartani az ügyfeleket – tette hozzá.

Milyen nyugdíjcélú megtakarítások vannak Magyarországon?

Az államilag támogatott nyugdíjcélú megtakarításoknak három fajtája létezik Magyarországon:

az önkéntes nyugdíjpénztárak, melyekhez évente maximum 150 ezer forintnyi adójóváírást igényelhetünk évente,

a nyugdíjbiztosítások, melyekhez évente maximum évi 130 ezer forintnyi adójóváírás jár,

illetve a nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ), melynél 100 ezer forint az éves adójóváírási limit.

Mindhárom esetben az éves befizetésünkhöz viszonyítják az adójóváírás mértékét, ennek arányában a fenti határok szerint 20%-os állami támogatást vehetünk igénybe, melyet szintén befektethetünk a számlán. Fontos, hogy együttesen ezekre a termékekre maximum 280 ezer forintnyi szja-t igényelhetünk vissza.

A maximum 280 ezer forintos adójóváírást tehát évi 1,4 millió forintos megtakarítással lehet igénybe venni, feltéve, hogy ehhez be is fizetünk 280 ezernyi szja-t.

A legtöbb magyar egyébként önkéntes nyugdíjpénztárban takarít meg nyugdíjcélra:

Államilag támogatott nyugdíjcélú termékek fontosabb paraméterei Elérhető befektetési eszközök Adójóváírás éves maximuma Becsült Teljes Költségmutató Szerződésszám (ezer)* Vagyon (mrd HUF)* Önkéntes nyugdíjpénztár Nyugdíjpénztári befektetési portfóliók 150 000 0,33-2,52% 1097 2232 Nyugdíjbiztosítás Eszközalapok / biztosítói portfóliók vegyes termékekhez 130 000 0,97-5,40% 398 2346 NYESZ Részvény, kötvény, állampapír, befektetési alapok, stb. 100 000 N/A 99 461 Forrás: MNB, Portfolio *2021. június 30-ai állapot szerint

Önkéntes nyugdíjpénztár

Az önkéntes nyugdíjpénztár előnye, hogy:

itt a legnagyobb az adójóváírás maximuma (150 ezer forint az egészség és önsegélyező pénztárak után igénybe vett adójóváírással együtt),

ez a legkényelmesebb megtakarítási forma, hiszen gyakorlatilag csak aktívan kezelt portfóliókat vehetünk igénybe, ezért nehéz mellényúlni,

tíz év eltelte után hozzáférhetünk a hozamhoz (amely, ha kifejezetten nyugdíjra akarunk spórolni, nem nevezhető mindenképp előnynek, ugyanis időskori önmagunktól vesszük el ezt a pénzt),

a munkáltató befizetése is gyarapíthatja a félrerakott vagyont.

Hátránya, hogy:

ha megszorulunk tíz éven belül, nem férhetünk hozzá, maximum tagi kölcsön formájában, ami jelentős plusz költségeket jelenthet.

Nyugdíjbiztosítás

A nyugdíjbiztosítás előnye, hogy:

a tanácsadó, biztosító noszogat, hogy fizessük a megtakarításunkat rendszeresen,

számos olyan plusz extrát tudunk venni, mint a kockázati kiegészítők (vagyis munkaképesség csökkenésére; rokkantságra, tartós betegségre is nyújthat fedezetet), a haláleseti alapbiztosítás, a díjátvállalás, árfolyamfigyelés (szintén nem feltétlen előny, erről itt írtunk), a sok esetben díjmentes portfólió-módosítás lehetősége,

hátránya, pedig:

ez lehet a legdrágább termék, ha nem jól választunk, ha nem fizetjük rendszeresen, végig az előre meghatározott futamidő alatt, ha pedig az első 1-2 év után mondjuk fel, a tőkénk 80-100%-át is elbukhatjuk (mivel a már igénybe vett adójóváírást 20%-kal növelten is vissza kell fizetnünk),

a tanácsadó, akinek a zsebébe vándorol a kezdeti költség jelentős része, jellemzően nem lesz ott húsz év múlva is mellettünk.

Nyugdíj-előtakarékossági számla

A NYESZ előnye, hogy:

itt a legszélesebb a befektetési eszközök választéka, hiszen nemcsak befektetési jegyeket / egységeket, hanem kötvényeket, részvényeket, egyéb instrumentumokat is választhatunk,

ha jól használjuk, ez a legolcsóbb megtakarítási forma,

ha rövid távon fel kell törnünk a számlát, itt szenvedjük el a legalacsonyabb veszteséget,

hátránya, hogy:

a széles választék a kevésbé pénzügyileg tudatos ügyfeleknek zavarba ejtő lehet,

a 20 százalékos adójóváírás maximális mértéke itt a legalacsonyabb (100 ezer forint, 2020 előtt nyugdíjba vonulók esetén 130 ezer forint),

öröklés esetén az adójóváírásra való jogosultság elvész.

Adózás

Az államilag támogatott nyugdíjcélú megtakarítások (NYESZ, nyugdíjbiztosítás, önkéntes nyugdíjpénztár) mellé nemcsak szja-jóváírást lehet igényelni, hanem ha lejáratig tartjuk őket, adómentesek is, így megspóroljuk többek közt a befektetési alapok, részvények, kötvények, betétek hozamára fizetendő 15%-os kamatadót, szja-t is. Ha lejárat előtt feltörjük ezeket a termékeket, előfordulhat viszont, hogy adóznunk kell, az alábbi paramétereknek megfelelően:

Címlapkép: Getty Images