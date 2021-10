Energiaválság: Putyin ígérete sem törte le a gázárat, megvan az első nagy régiós áldozat, kijött a brüsszeli csomag

Bár Vlagyimir Putyin orosz elnök egy mai moszkvai konferencián azt mondta, ha az európaiak több gáz szállítást kérnek, akkor a nehézségek ellenére az oroszok ezt teljesíteni fogják és egyébként sem használják geopolitikai fegyverként a gázt az érdekeik elérésére (pl. Északi Áramlat 2 engedélyezésének kikényszerítésére), mégsem esik a holland TTF gáztőzsdén a novemberi szállítási határidejű gáz óra: 91 euró körül oldala, ami 6-7% körüli emelkedést jelent tegnaphoz képest.

Putyin egyébként azt is mondta, némileg ellentmondva a fentieknek, hogy az Északi Áramlat 2 engedélyezése jelentősen enyhíteni tudná az európai gázválságot, de bürokratikus akadályokkal szembesül a projekt (német bírósági engedély). Az orosz elnök egyébként reálisnak látja azt az előrejelzést, miszerint 100 dollárt is elérheti az olaj ára (most a Brent 82 dollár körül mozog). (Reuters)