Süllyedésben a telekommunikációs ágazat részvényei

Jónéhány részvény, és ágazat van, amelyet megviselt az elmúlt hetek lejtmenete az amerikai részvénypiacon. Ám még közülük is kiemelkednek a telekommunikációs ágazat papírjai, amelyek mára egyértelműen a medve birodalmában bandukolnak. Még a legnagyobb nevek is hatalmas intézményi eladásokat szenvedtek el, ami egyrészt komolyan felteszi a kérdést a hosszútávú befektetők körében is, hogy érdemes-e tartani a részvényeiket. Másrészt sok esetben akár kiváló short lehetőséget biztosítanak, egy amúgy ritkábban előforduló csökkenő trendet követő stratégia által.