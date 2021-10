Az infláció és a forint állítja megint válaszút elé jegybankot - Mit lép a Monetáris Tanács?

Ha hiszünk az MNB Monetáris Tanácsának, akkor kedden szinte borítékolható az újabb 15 bázispontos kamatemelés. Szeptemberben ugyanis meglepte a piacot a jegybank, hogy a vártnál kisebbet emelt a kamaton, ugyanakkor jelezte, hogy a szigorítási ütem irányadó lesz a következő hónapokra nézve. Az egyetlen bizonytalanság most az, hogy azóta megjelent egy vártnál magasabb szeptemberi inflációs adat, a forint pedig nem tud eltávolodni a 360-as lélektani szinttől az erősödésben. Éppen ezért most az a kérdés, hogy tartja magát az egy hónappal ezelőtti kommunikációhoz az MNB vagy ismét erőteljesebb szigorítással üzen majd a befektetőknek.

Újabb 15 bázispontos emelés – Vagy több?

A Portfolio által megkérdezett elemzők nagy többsége arra számít, hogy kedden újabb 15 bázisponttal 1,8%-ra emeli az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa. Mindössze egy szakember gondolja úgy, hogy visszatér a 30 bázispontos szigorítási tempóhoz a jegybank, ennek kockázatát azonban szinte mindenki megemlítette.

A piaci árazások alapján akár nagyobb, 30 bázispontos kamatemelés sem lenne kizárható, azonban a jegybank számára fontos lehet a kommunikáció kiszámíthatósága, illetve az inflációs kockázatokkal együtt a növekedési kockázatok is emelkedtek – indokolta véleményét Jobbágy Sándor, a Concorde elemzője.

A magasabb emelés valószínűsége alacsony, bár tény, hogy erős üzenet lenne a piacok számára

- véli Regős Gábor.

Kérdés továbbá, hogy a közleményben hogyan reagál a jegybank az energiaárak emelkedésére: mennyire tartja azokat tartósnak vagy mennyire kezeli őket csak kockázatként, valamint jelez-e ezzel kapcsolatos monetáris politikai intézkedést – tette hozzá a Századvég Gazdaságkutató közgazdásza.

Véleményem szerint az MNB visszatér a 30 bázispontos kamatemeléshez, így az ülést követően 1,95 százalékon állhat az alapkamat és az egyhetes betéti kamat mértéke. A nagyobb mértékű szigorítást több tényező indokolja. Az egyik, hogy a szeptemberi inflációs adat magasabban alakult, mint azt az MNB a rövid távú előrejelzésében várta. Emellett pedig az inflációs kockázatok is egyre jelentősebbek, hiszen tovább emelkedett az olaj, illetve más nyersanyagok ára, valamint a forint sem tudott érdemben erősödni – válaszolta Virovácz Péter, aki egyedüliként vár a szeptemberinél nagyobb szigorítást.

A májusi kommunikációt megelőzően, ami a júniusban kezdődő ciklusnak ágyazott meg, a forint 360 körül ingadozott az euróval szemben. Azóta közel 100 bázisponttal nőtt a kamatkörnyezet, a forint azonban továbbra sem tudott tartós erősödést felmutatni, hiszen jelenleg is 360 körül mozog az euró-forint kereszt. Természetesen ebben komoly jelentőséggel bír a nemzetközi kockázatkerülés felerősödése, a dollár felértékelődése, ám a jegybank árstabilitási célját nézve ez sovány vígasz. A forint beragadása ugyanis – ellentétben a kamatemeléstől várt erősödéssel – nem tudja támogatni az importált infláció mérséklését, ami jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a hazai infláció bőven 5 százalék felett alakul – vezette le az ING Bank elemzője, miért lényeges a magyar deviza árfolyama.

Virovácz szerint a forint szempontjából akár a 30 bázispontos emelés is kevés lehet, hiszen a piac már beárazta ezt a magasabb mértékű kamatemelést, így a lengyel kamatdöntéshez hasonló meglepetésről aligha beszélhetünk majd.

A kamatemelésen kívül meglehetősen szűkös a jegybanki mozgástér a további szigorításra. A jegybanki mérleg – vagyis elsősorban a forint likviditás – gyors szűkítésére nem látok sok lehetőséget. A bankközi piac számára ugyanakkor egy fontos üzenet vagy lépés lehet a szigorítás irányába, ha esetleg a swap-piacokat érintő újabb beavatkozásokat vagy az azokat befolyásoló makroprudenciális szabályrendszer felülvizsgálatát jelezné a monetáris politikai döntéshozó. Ezzel ugyanis erősíteni lehetne a monetáris transzmissziós mechanizmust, egyszerűbben fogalmazva a kamatemelések gyakorlati hatékonyságát – vázolta fel Virovácz Péter.

Meddig tarthat a folyamatos emelés?

Az emelkedő inflációs kockázatokat látva most az a legnagyobb kérdés, lezárja-e idén a júniusban kezdett szigorítási ciklust az MNB vagy még 2022-ben is kamatot kell emelnie. A jegybank már szeptemberben arról beszélt, hogy az inflációs kockázatok továbbra is felfelé mutatnak, ez az utóbbi hetekben csak erősödhetett az energiaárak jelentős emelkedése miatt. Vagyis a kockázatok egyre inkább abba az irányba mutatnak, hogy ha nem jön valamilyen éles fordulat, akkor 2022-re is áthúzódhatnak a kamatemelések.

Az elemzők többsége ennek megfelelően most azt gondolja, hogy a jövő év első negyedévében vagy első felében éri majd el tetőpontját a kamat.

A keddi döntés után idén még kétszer lesz alkalma lépni a Monetáris Tanácsnak, a többségi vélemények szerint ezeken 2,1%-ra emelkedik majd az alapkamat, ahonnan 2022-ben még további 30 bázispontos szigorítás jöhet.

Alapesetben idén év végére 2,0-2,10 körüli szintre, jövőre 2,50%-ig emelkedhet az alapkamat, a felfelé mutató kockázatok egyre erősebbek

- foglalta össze a fentieket Halász Ágnes, az Unicredit Bank elemzője, aki szerint jövő áprilisban várható az utolsó lépés.

Az elmúlt időszakban látott régiós jegybanki kamatemelések is nem várt „versenyt” támasztottak a magyar jegybanknak. Most már ugyanis nem igaz, hogy csak a magyar jegybank szigorít érdemben az infláció megfékezése érdekében. Így nem zárható ki, hogy a kamatemelések időben tovább tartanak és nem biztos, hogy már az idén véget érnek – kommentálta Nyeste Orsolya. Az Erste Bank szakembere szerint az infláció 2022 első félévére várt lassulása már nem feltétlenül tenné szükségessé a havi szintű „permanens” kamatemeléseket, de sok minden függ a fejlett és régiós jegybankok esetleges további szigorító lépéseitől, azoknak ütemezésétől, és attól, hogy az MNB addig megvalósuló lépései mennyire tudják a forintárfolyamot tartósan is erősebb szinten stabilizálni.

Az új inflációs jelentés fényében, ami várhatóan a növekedési kockázatokat erősebben hangsúlyozhatja (ellátási láncok zavara, energiaválság, negyedik hullám), akár a decemberi emelést követően átmenetileg meg is állíthatja a szigorítási ciklust. A jövő év elején pedig a már mérséklődő infláció és a növekedési kockázatok, valamint várakozásom szerint a 2022 második felében megkezdődő költségvetési konszolidáció együttesen az MNB-t a tartós tartás irányába terelheti – beszélt a hosszabb távú kilátásokról Virovácz Péter.

