Ennyit gombolnak le rólad a nyugdíjkasszák – Friss adatok jöttek ki

Csökkent a díjterhelés

2019 októberében jelentette be az MNB, hogy kiterjeszti a megtakarítási célú életbiztosításoknál már régóta használt Teljes Költségmutatókat (TKM) az önkéntes nyugdíjpénztárakra is, így azok többé-kevésbé összehasonlíthatók az egyik főbb versenytársukkal, a nyugdíjbiztosításokkal. Az MNB ajánlása 2020. január 1-jétől él, a pénztáraknak legkésőbb február 28-ig kellett leadniuk a TKM-számaikat, melyeket a felügyelet honlapján közzé is tesz.

A TKMnyp abban újdonság a pénztárak esetén elérhető korábbi mutatószámokhoz képest, hogy előretekintő költségeket próbál megjósolni ahelyett, hogy múltbéli költségeket vesz alapul. A TKMnyp egy pénztártag feltételezett, hosszú távú megtakarításának, modellezett költségét mutatja be.

A biztosítói TKM-hez képest eltérés, hogy 10, 15 és 20 év helyett a TKMnyp 10, 20 és 30 évre kerül kiszámításra.

Akár a biztosítói TKM-nél, a TKMnyp-nél is:

Az EIOPA kockázatmentes hozamgörbével számolnak, mint feltételezett hozam,

25 ezer forintos havi díjat fizet be az ügyfél / tag,

minden közvetett költséget figyelembe vesz,

portfóliókra lebontva elérhető,

a költségmentes és a költségterheléses forgatókönyv belső megtérülési rátájának különbségét tükrözi.

Az MNB-hez beküldött felülvizsgált adatok alapján 2021-ben az átlagos 10 éves TKMNYP 1,49%; az átlagos 20 éves TKMNYP 1,01%; az átlagos 30 éves TKMNYP 0,85%. A 2020-tól elérhető TKM adatok alapján az MNB azt írja összefoglalójában, hogy az önkéntes nyugdíjpénztár költséghatékony hosszú távú befektetési forma.

Forrás: MNB

Az MNB kitér írásában a korrigált díjterhelési mutató alakulására is, amely a klasszikus változatnál pontosabb képet ad arról, hogy hogyan alakult az önkéntes nyugdíjpénztáraknál a tagokat terhelő díjak nagysága. A jegybank ennek kapcsán kiemeli, hogy 2020-ban a pénztárak számára kedvező jelenség volt, hogy a koronavírus-járvány hatása nem érintette negatívan a tagdíjbefizetéseket, az előző évhez képest a tagdíjbevételek csaknem 3 százalékkal növekedtek.

Ha megnézzük a (kezelt vagyon alapján) legnagyobb pénztárak díjterhelési számait, akkor láthatjuk, hogy közülük az Ersténél haladja meg egyedül a díjterhelés az 1%-ot, a legolcsóbbnak pedig a Honvéd számít:

Mi látszik a legnagyobb szolgáltatóknál?

Az MNB friss számaiból kiderül, hogy a pénztárak a fenti paraméterek mellett többnyire lényegesen olcsóbbak a nyugdíjbiztosításoknál, a legnagyobb, elszámoló egységes pénztáraknál még a legdrágább portfóliók TKM-értéke is 2,5% alatt van 10 éves időtávon. A drágább pénztári portfóliók egyébként általában kockázatosabb eszközökbe fektetnek, alapok alapja konstrukcióban.

Még a 2,5% is barátságos érték egyébként a nyugdíjbiztosítások költségterheléséhez viszonyítva, a legolcsóbb nyugdíjbiztosítás 1,11%-os TKM-mel, a legdrágább 3,81-5,4%-os TKM-mel működik 10 éves időtávon.

Nyugdíjpénztárakban persze hosszabb távon érdemes megtakarítani, már csak azért is, mert 30 éves időtávon csak egy portfólió TKM-értéke haladja meg az 1,5%-ot a legnagyobb pénztárak közül. A 30 éves TKM-ekben az Erste több portfóliójának költségmutatója is csökkent (ugyanígy 10 éves időtávon is):

Ha a szektor egészét nézzük, nem csak a legnagyobbakat, látható, hogy akad több olyan munkáltatói portfólió, melynek TKM-értéke túllépi a 1,5%-ot 30 éves időtávon is:

A legolcsóbb pénztárak is munkáltatói kasszák: a Bongrain munkáltatói pénztár tagjai 30 éves időtávon alig 0,19%-os TKM-mel találkoznak, ami tavaly óta egyébként változatlan.

