Esthajnalcsillag a részvénypiac egén - baljós jelzés az amerikai tőzsdén?

Az esthajnalcsillagnak az élet számos területén van szimbolikus jelentése, és ennek egyik példája a részvénypiaci mozgásokat a kereslet és kínálat analízisén alapuló technikai elemzésen belül található. A ritka, de a statisztikák szerint jó valószínűségű alakzat most megjelent a tengerentúli tőzsdék legfontosabb indexén. Nem tudni, hogy hosszútávú hatása lesz-e, de rövidtávon ez jelezhet komoly hangulatváltozást az amerikai részvénypiacokon, ami akár a globális tőzsdékre is komoly kihatással lehet.

Ha egy kora esti időpontban az égre tekintünk, akkor jó esély van arra, hogy a hold után legfényesebb égitestként a Vénuszt pillantjuk meg elsőként. Bár ez a Naprendszer második bolygója a Naphoz való közelség tekintetében, mégis a szürkületi felbukkanása és általában a fényessége miatt kapta a népies elnevezésű esthajnalcsillag nevet, annak ellenére, hogy a szó tudományos értelmében szó sincs csillagról. Láthatósága és némi gyakorlat utáni szabad szemmel való beazonosíthatósága évszázadokon át segítette azokat, akik ismeretlen terepen vagy vízen próbáltak tájékozódni az irányt tekintve az éjszakai égbolton. Szimbolikája azonban ennél is kiterjedtebb, hiszen az éjszaka hírnökének is tekinthető.

A technikai elemzésben használt japán gyertya diagramok gyakran idézett alakzatai is gyakran látványos szimbólumokat mutatnak, és nem is igazán kell ehhez olyan képzelőerő, mint például a csillagképekhez.

Ezért maga az esthajnalcsillag alakzat is egy három elemből álló formációhoz társíthatta a nevét, ami a sötétség, vagyis itt az árfolyamesés hírnöke

Angol eredetijében ez az evening star alakzat:

Az első napot mutató gyertya hosszú és fehér/zöld: itt a vevők napközben még felfelé tornászták az árfolyamokat. A második napon megtorpanás történik, és a nyitó és záró árfolyam közel van egymáshoz, legyen annak bármilyen a színe, vagyis nap közben még kisebb emelkedés, vagy már csökkenés zajlott le. Még látványosabb az elbizonytalanodás, ha a nyitó és záró árfolyam megegyezik, vagyis egy doji alakzat jön létre, ami egy kis keresztre emlékeztet. Ez angolul az evening doji star formáció. Az utolsó napon pedig már az eladók dominálják a piacot, nemcsak lejjebb nyit az árfolyam, hanem a kereskedési időszak folyamán tovább nyomják lefelé a kurzust. Ebből így egy viszonylag vagy akár nagyon hosszú fekete/piros gyertya marad hátra.

Összességében tehát az esthajnalcsillag alakzat a hangulat megváltozásának a lenyomata a grafikonon, ahogyan a karmesteri pálcát a vevők egy pillanatnyi megtorpanás után átadják az eladóknak.

A formációnak ennél sokkal pontosabb leírása is létezik, itt csupán annyi a célunk, hogy az aktualitás miatt röviden ezt bemutassuk. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy ezek eredményessége is falszifikálható, vagyis ismerjük annak a paramétereit, hogy sikeres-e az előrejelző képessége vagy sem. Thomas N. Bulkowski csodálatos és statisztikáktól hemzsegő könyvében, az Encyclopedia of Candlestick Charts című művében az evening doji star-t a bika piacokon a 12. legjobb és egyértelműen bizonyított formációnak mérte. Felhívja rá ugyanakkor a figyelmet, hogy egy igen ritka alakzatról van szó, hiszen az általa vizsgált 103-ból csupán 80. helyet foglalja el a gyakorisági sorban. Most mégis felbukkant az egyik fő index grafikonján.

S&P 500

Az esthajnalcsillag alakzat, annak is a még szebb és hatékonyabb, középen doji-val díszített verziója a héten jött létre a legszélesebb körben figyelt index napi bontású chartján. Ráadásul a keddi nap közbeni fordulat egy nagy felső árnyékkal történt meg, ami azt jelzi, hogy az eladók már aznap, kereskedés közben megfordították a hangulatot. Ezt tegnap egy folyamatos esést jelző gyertya erősítette meg. Mindez csak rövidtávú indikáció, és a hosszútávú trendet nem veszélyezteti. Rövidebb időszakokra azonban további gondot okoz, hogy a forgalom alapú indikátorban is komoly divergencia ütötte fel a fejét, vagyis az ősz eleji korrekció után az emelkedésben még a three white soldiers-re emlékeztető alakzatok ellenére sem volt kellő forgalom a trend irányában. Ráadásul még közel is vagyunk a rövidtávú túlvettség zónájához is.

Támasz: 4 500, 4 300, 4 240, 4 130

Ellenállás: 4 600

Kockázat: 44,6 (átlagos)

Értékelés: 58,2 (semleges)

Wilshire 5000

A nemcsak a nagy kapitalizációt, hanem szinte a részvénypiac egészét lefedő indexben nagyon hasonló alakzat bukkant fel, ami még inkább megfelel a tankönyvi példának az első nap tekintetében is. Itt is nagy a keddi felső árnyék, ami a nagyobb alakzat mellett még akár egy hullócsillag formációnak is megfeleltethető. Ahhoz, hogy nagy csökkenő trend induljon be azért még jó pár erős védvonal áll az eladók útjában. Nagyon látványos például a 45 000 pontos szint, ahol szeptember végén és október elején a vevők sokkal a mostaninál sokkal magasabb forgalom és volatilitás mellett verték vissza a támadást, illetve készítették elő az elmúlt hetek ellentámadását. Komoly aggodalomra csak akkor van ok, ha ez a támasz elesik.

Támasz: 45 500, 43 800, 42 300

Ellenállás: 47 900, 49 200

Kockázat: 43,3 (átlagos)

Értékelés: 60,7 (enyhén pozitív)

Nasdaq Composite

A technológiai részvényekben mélyen fürdőző, széles körű tőzsdeindex eleve komoly lemaradást, így relatív gyengeséget mutat a piac többi részéhez képest. Az elmúlt napokban ugyanis nem volt képes új mindenkori csúcson zárni, megőrizve, sőt egy kicsit meg is erősítve ellenállását. Mivel ezen a szinten nemcsak a megtorpant, hanem innen kétszer is lenyomták az eladók, ezért itt az esthajnalcsillag alakzat nem jöhetett létre. Ám minden tekintetben nagyon hasonló a többi ismertebb tőzsdemutatóhoz, például a forgalomban lévő divergencia itt is tombol, a CMF szinte nullán áll, vagyis még az utóbbi hetek felfelé futásában se, volt érdemi pénzbeáramlás. A viszonylag alacsony volatilitás annak ciklikus jellege miatt nagyobb elmozdulást valószínűsít november elejére.

Támasz: 14 500, 14 000, 13 000

Ellenállás: 15 400

Kockázat: 52,4 (átlagos)

Értékelés: 56,6 (semleges)

S&P 400

A közepes kapitalizációjú részvények általános teljesítményét tükrözni hivatott indexnél ugyan nincs relatív gyengeség, hiszen itt is megtörtént a kitörés, de ezt az utóbbi két nap disztribúciói falsnak minősítették visszamenőleges hatállyal. Az S&P 400 már korábban is küszködött és a középtávú trendtől hónapokkal korábban búcsút intett, mint a nagy kapitalizáció mutatói. A két napos nagy esés ellenére a volatilitás még mindig emelkedő fázisának elején jár, ezért itt is valószínű egy újabb nagyobb hullám, aminek lefelé nagyobb az esélye. Hozzá kell tenni, hogy ez még nem jelent csökkenő trendet, addig legalábbis biztosan nem, amíg a monstre sáv alja, vagy a pár hete kétszer is fordulópontot jelentő 200 napos mozgóátlag felett van az index értéke.

Támasz: 2 640, 2 575

Ellenállás: 2 780, 2 840

Kockázat: 48,9 (átlagos)

Értékelés: 53,8 (semleges)

S&P 600

A kis kapitalizáció egy fokkal még gyengébb képet mutat. Itt nemhogy az új mindenkori csúcs, de még a nagy ellenállás áttörésének a kísérletére sem került sor. Ennek a közeléből az utóbbi hónapokban az eladók árazási és kockázati megfontolások miatt napon belül, nagy felső árnyékok mentén szórták ki részvényeiket. Esthajnal csillagot már itt sem látunk, egyszerűen azért, mert kedden nem elbizonytalanodás, hanem egyből nagy hangulat változás zajlott le, és az árfolyamok a nap elejétől fogva egyértelműen esni kezdtek. Ez relatív erő szempontjából továbbra sem jó jelzés a közeljövőre nézve. A hosszútávú trend itt a leggyengébb, de egyelőre még így is kitart.

Támasz: 1 300, 1 270

Ellenállás: 1 400

Kockázat: 49,7 (átlagos)

Értékelés: 52,0 (semleges)

A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

