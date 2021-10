Szakadék a kifutópálya végén: tartják árfolyamukat a légitársaságok részvényei, vagy zuhanni kezdenek ismét?

Nem igazán találtak magukra a légitársaságok részvényei, annak ellenére, hogy a nemzetközi részvénypiacok ismét egyre erősebbnek tűnnek. A pandémia legrosszabb hullámai utáni kilábalás elhúzódása miatt egyre csökkennek a befektetők reményei és még a legnagyobb intézmények is nyomás alatt tartják ezeknek a papíroknak a piacát. A technikai elemzés által meghatározott utolsó támaszok most olyanok, mint egy túlságosan rövid kifutópálya, aminek a végén egy szakadék várja a repülőgépeket - és az árfolyamokat. Így továbbra is inkább a short oldalnak adnak jó lehetőséget ezek a részvények, főként ha az aktuális támasz szintek elesnek a következő napokban.