A kecsketenyésztő, aki a Fekete Hattyú jelenségből gazdagodott meg

A legtöbb spekuláns, befektetési alap és hedge fund arra törekszik, hogy az idő nagy részében nyereséges ügyleteket csináljon, vagy sokáig tartson egy-egy pozíciót, amíg az reményei szerint profitábilissá válik, és közben korlátozza a veszteségeit. Mark Spitznagel alapja, az Universa azonban egy ezzel teljes mértékben ellentétes elvet követ és ezt sikeresen teszi hiszen az ügyfelei számára csillagászati hozamokat szállít. Teszi ezt annak ellenére, hogy az évek nagy részében inkább veszteséget csinál, ám amikor felbukkan a Taleb által megírt Fekete Hattyú jelensége és a piacok hirtelen egy nagy elmozdulást csinálnak, elképesztő profitokat zsebel be. A feszültséget csökkentendő Spitznagel a szabadidejében kecskéket tenyészt, és Amerika egyik legjobb minőségű kecskesajtjával látja el a kiemelt delikátesz boltokat.

Az állatoknak mindig is nagy jelentősége volt a tőzsdei folklórban.

Elég csak arra gondolni, hogy a bika és a medve szimbolizálja a jórészt trendszerűen emelkedő vagy csökkenő részvényekből álló piacot. A japán gyertya diagramok beszédes alakzatai között is vannak, amit egy élőlényről neveztek el, ilyen például a three black crows, azaz három fekete varjú. Az összetett opciós között népszerű az iron condor, ami a nyereség grafikonon hasonlít is egy keselyűre, így érthető a névadás is.

Az utóbbi évek leginkább emlegetett állata a tőzsdei árfolyammozgások kapcsán (is) a hattyú és abból is a fekete. A fogalmat Nassim Nicholas Taleb, matematikus-filozófus dobta be a köztudatba 2007-ben megjelent azonos nevű könyvében (amelynek a szakkönyvek között is kiemelkedő minőségű hazai fordítás született Goddard Zsuzsanna, Boris János tollából, Szeles Nóra szakmai lektorálása mellett). A fekete hattyú egy olyan állat, amelyről nagyon sokáig azt hitték, hogy nem is létezik, míg nem 1697-ben egy holland felfedezőkből álló csapat meg nem pillantott egyet Ausztráliában.

Taleb azért választotta ezt a madarat, mert annak a szimbólumát látta benne, hogy

ha ritkán is, de olyan események is bekövetkezhetnek, amire tapasztalati úton nem gondolhattunk volna, és jellemzően nagyon szélsőséges következményekkel is járhatnak.

A pénzügyi piacokon ilyen esemény volt a 2001-es terrortámadás utáni zárvatartás és zuhanás, a 2008-ra eszkalálódott jelzálogpiacról érkező válság, vagy a koronavírus miatti pánik. Minél több hasonló, nem várt, és elsöprő hatásokkal járó esemény történt, annál inkább komolyan vették a libanoni származású filozófus elméletét.

Az elmélet azonban nem maradt gyakorlat nélkül. Ugyanabban az évben, amikor Taleb híres könyve megjelent, elindult az Universa nevű hedge fund, amelyik a hasonló, ritka, szélsőséges események elleni kockázat fedezésére indult. Ám idővel kiderült, hogy a módszer, amit a Fekete Hattyú elméletre alapozva kidolgoztak nemcsak a kockázatok csökkentésére lehet alkalmas, de a derivatívok megfelelő árazása esetén hatalmas profitra is szert lehet tenni. Az alapot azonban nem maga Taleb vitte sikerre, hanem egy akkor 36 éves fiatalember, Mark Spitznagel.

A szegény családból származó alapkezelő szintén matematikusként végzett New York-ban, de már felsőfokú tanulmányai elkezdése előtt dolgozott a Chicago Board of Trade kereskedési termeiben. A lelkes és tehetséges srácot felkarolta az egyik legismertebb kereskedő, akitől rengeteget tanult, de a legfontosabb elméletét nem volt hajlandó magáévá tenni. Mentora azt a régi spekulánsok bölcsességet tanította neki, hogy hagyni kell a nyereségeket nőni “maguktól”, és a veszteségeket minél gyorsabban le kell zárni. A klasszikus trendkövető stratégia az idő nagy részében kiválóan működik is, azonban hirtelen jött piaci pánikok esetén gyors és váratlan veszteségek is előfordulhatnak. Erre érzett rá már kamasz korában Spitznagel.

Mark Spitznagel (Wikimedia Commons)

Csak 28 éves volt, amikor találkozott Taleb-bel, akivel hamar jóbarátok lettek, mégha szakmai oldalon nem is értettek egyet mindenben. New York utcáin barangolva sokszor keveredtek nagy vitákba a pénzügyi piacokról, a makrogazdaságról és a világról, de a kölcsönös tisztelet mindig megmaradt. A gyakori csörték nem voltak annyira meglepőek, ugyanis két nagyon keményfejű, egoista, már-már nárcisztikus személyekről van szó, akik tényleg nagyon intelligensek, műveltek voltak, és ezt bizony tudták is saját magukról. Aki Taleb bármelyik könyvét elolvassa, az erről könnyedén meggyőződhet, és még aki a Facebook-os kommentkultúrán is szocializálódott, néha sokkolónak láthatja a Twitter csatornáján megjelenő bejegyzéseket.

Azt, hogy Spitznagel-től sem áll messze az arrogancia, arról az ő könyvében is meggyőződhetünk, ugyanis idén megjelent Safe Haven: Investing for Financial Storms címmel ő is kiadott egy művet, amelyben a hátterét, de még inkább az elméletét megismerhetjük. Ha túl tudunk lépni a helyenként agresszív ego hízlaláson (amit tovább ront Taleb előszava is), akkor egy nagyon értékes könyvet olvashatunk, még akkor is, ha a pontos módszertan rejtve is marad (és erre Spitznagel már az előszoban figyelmeztet is).

A befektetési guru, aki lényegében a teljes vagyonkezelési szakmát idiótának titulálja, tökéletesen szembe megy az árral, és erre nagyon jó oka van, amit a könyvben is ismertet.

Mivel az Universa egy ritka, de nagyon erős elmozdulásra készül fel, azért a volatilitás megugrására számít. Ha megnézünk egy tipikus grafikont, például az opciók árazása alapján készült VIX-et sok éves, akár évtizedes távlatban, akkor azt láthatjuk, hogy a volatilitás az időszak nagy részében viszonylag alacsony és sokszor lassan ereszkedik. Ilyenkor a piaci szereplők vagy nem csinálnak igazán semmit, vagy lassan vásárolgatnak, ahogyan fokozatosan egyre több pénz áramlik a számlájukra.

Ugyanakkor ha ritkán is, de pár évente a VIX értékek megugranak.

Ezt általában hirtelen, váratlanul és drasztikusan teszik. A piac ezekben a rövid, de annál intenzívebb időszakokban pánikol, gyorsan elad a részvényekből, kapkod, ami elképesztő árfolyamváltozásokkal jár. Ezeket a mozgásokat a lenti grafikonon piros karikákkal jelöltük Egy tipikus befektető ilyenkor rengeteg pénzt veszít, és idegesen lesi percről perce az árfolyamokat és tőzsdei híreket. Ha nem is minden megugrás tekinthető klasszikus fekete hattyú jelenségnek, jellegük hasonló, így reagálni is hasonlóan érdemes.

Spitznagel és csapata Taleb elméleti hátterével egyező módon

meg sem próbálja megtippelni, hogy mikor jön el a volatilitás következő megugrása. Egyszerűen csak feltételezik, hogy ez bármikor bekövetkezhet.

Ezért minden időpillanatban fedezik magukat az ezzel kapcsolatos kockázatokra, amely a tőke megfelelő átcsoportosításával, ügyfél igény és magasabb kockázatvállalás esetén komoly spekulációs eszköz is lehet. Az Universa ezért olyan opciókat vásárol, amelyek csak és kizárólag gyors és nagymértékű árfolyamelmozdulás esetén fizetnek. Akkor viszont nagyon sokat.

Ezt az ún. deep OTM (out-of-money) opciók vásárlásával tehetik meg könnyedén. Ezekből is inkább a put, azaz eladási opciók az igazán ígéretesek, hiszen a volatilitás megugrása éppen a nagy eséseknél, illetve az ezzel kapcsolatos várakozás megugrása esetén jellemző, pláne ha rövidtávra vesszük ezeket. Az eladási opció lényege, hogy eladási jogot szerünk meghatározott árfolyamon egy részvényre vagy indexre. Ha ez deep OTM, akkor ez az árfolyam érdemben alacsonyabb, mint az aktuális kurzus. Természetesen magának az eladási jognak is van egy ára a piacon, és nagyon nem mindegy, hogy ebbe mekkora volatilitás van beárazva. Nézzünk meg erre egy aktuális példát!

Ezen sorok írásakor az S&P 500 ETF-ének, amely SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) névre hallgat a november harmadik péntekéig vonatkozó eladási opciója 420 dolláros kötési árfolyamon 78 cent, amin volt a megelőző napon érdemi szintű forgalom is. Az aktuális árfolyam eközben 458 dollár. Könnyen belátható, hogy a következő három hét során a SPY 9% feletti esésének az esélye eléggé csekély. De közel sem nulla, és erre vannak bőven historikus tapasztalatok. Például 2020 február 20-át követő tizenöt kereskedési nap folyamán - amikor világossá vált, hogy milyen súlyos a koronavírus helyzet - az ETF több mint 18%-ot veszített az értékéből.

Az ilyen Fekete Hattyú jelenségek Spitznagel és Taleb számára az igazság pillanatát jelentik.

Ha novemberben valami hasonló történne, és az index, vele együtt pedig az alap 18%-ot zuhanna, akkor az árfolyam, amin az opciót le lehet hívni 376 dolláron lenne. Ez esetben egyetlen opción (amely 100 db ETF-et jelent, de ettől a példa egyszerűen tartása miatt tekintsünk el) 44 dolláros kifizetést kapunk. Az eredeti 78 centes pozíció nyitáshoz képest ez egy egészen elképesztő 5541%-os hozamú ügyletet jelent. Ám az Universa érthető módon csak a tőkéje nagyon kis részét helyezi hasonló pozíciókba, hiszen lehet, hogy évekig kell várni a hasonló stratégia beérésére.

Az Universa emiatt az idő nagy részében pénzt veszít, de ennek mértéke jellemzően igen kicsi. Amikor viszont beüt a ménkű, akkor kaszálnak, és a tapasztalatok alapján ez jóval meghaladja a több évnyi veszteséget.

Az ok a Fekete Hattyú jelenség még mindig létező alulbecslésében van, így a deep OTM put-ok árazása nagy átlagban alacsonyabb, mint kellene.

Az árazás és az opció beszállási átlagárfolyamának pedig kritikus szerepe van. Hiába hangzik jól az 5541%-os hozam, ez a valóságban azt jelenti, hogy - itt ismét egyszerűsítünk - mintha minden 56 hónap során kell lennie egy hasonló eseménynek, különben összességében veszteséges lesz a stratégia, illetve nem éri meg kockázatcsökkentésnek sem használni.

Márpedig Spitznagel és csapata nem lehet biztos a Fekete Hattyú jelenségek frekvenciájában. Ezért az Universa csupa PhD-vel felvértezett elemzője és kutatója folyamatosan vadásszák az alacsony árazású deep OTM opciókat, illetve a fentinél jóval komplexebb, számos lejáratra, kötési árfolyamra vonatkozó, összetett ügyleteket kezelnek folyamatosan.

Mark Spitznagel a legtöbb sikeres spekulánshoz és hedge fund guruhoz képest, gyakran igyekszik a nyilvánosság elől elrejtőzni egy messzi helyen, annak ellenére, hogy elméleteit szívesen hangoztatja. Az kedvező adózási körülmények miatt a hétköznapokat általában a Floridába helyezett irodában tölti. Ám hétvégenként átrepül a jóval hidegebb Michigan államba, ahol évek óta fenntart egy kecske farmot. Itt azonban nem néhány bégető állatot kell elképzelni egy mezőn, rajta egy kis viskóval, hanem egy több mint 400 gondosan kitenyésztett kecskéből álló csordát, amelyet a legmodernebb technika és gondosan őrzött mezők vesznek körbe.

Spitznagel farmján megtermelt kecskesajtok (idyllfarms.com)

Spitznagel pedig elsősorban nem abban leli az örömet, hogy az egyébként nem túl kecses állatok gondtalanul legelészik a füvet. Sokkal inkább a kecskesajt készítésére fókuszál. Mindenkinek van ismerőse, aki a negyvenes-ötvenes éveire egy kicsit megunja az üzleti életben elért sikereit, a gyerekek már nagyok, így valamilyen mezőgazdasági tevékenységre adja a fejét - ez elsősorban amatőr borászkodást szokott jelenteni. A legtöbbjük egy idő után megunja a fizikai fáradalmakat, alig látogat ki a szőlőbe vagy a földre, és a helyi Józsi bácsira hagyja a terep gondozását. Nem úgy Spitznagel, aki nagyon is komolyan veszi a vállalt feladatát, és kemény feje, illetve állhatatossága révén elérte, hogy ma Amerikában az ő farmján készült kézműves (!) kecskesajtot tartják az egyik legjobb minőségűnek.

Úgy látszik, hogy a Fekete Hattyú suttogója a szabadidejében sem tudott megszabadulni az állatoktól.

Címlapkép: Faluvégi Balázs