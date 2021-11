Kit érdekel a novemberi eső, ha a részvénypiacon most a BÉT a menő?

A tegnapi napon új csúcsra tört a hazai tőzsde indexe, a BUX. Az emelkedést a két legnagyobb komponens, az OTP és a MOL vezeti, amelyek stabil trendben, egyelőre megkérdőjelezhetetlen vételi érdeklődés mellett menetelnek felfelé. A friss gyorsjelentések visszaigazolják a piaci szereplők optimizmusát, így továbbra is van üzemanyag, ami a ralli két motorjának rendelkezésére áll. Gyors technikai elemzésünkben megnéztük, hogy a jó hangulat és a remek hírek koktélja mire lehet elég a hazai tőzsdén.

BUX

A magyar piac bár az év elején még lemaradó volt, most már hónapok óta emelkedő trendben van, ami a legtöbb tőzsdével kapcsolatban komoly relatív erőt is fel tud mutatni. A tegnapi csúcs döntés egy kis konszolidációs sávból való kitörést is jelent egyben, amely egyebként is egy klasszikus, pozitív jelzés. Túlvett zónáról egyelőre szó sincs, azon kevés rövidtávú spekulánsok, akik jellemzően gyorsan zárják a rövidtávú pozíciókat, a rövid életű sávban ezt megtették, ráadásul

az intézményi vételek könnyedén felvették az általuk kiszórt részvényeket.

Első körben a mért, 56 500 pontos ellenállás elérése valószínű, és enyhe túlzással utána a határ a csillagos ég is lehet, olyan jó a hangulat a piacon. Azonban a viszonylag nagy napon belüli mozgások és a nagyobb gyertyák miatt pár napnyi további eufória után 1-2 hét nyugodtabb mederben folyó kereskedés esélyes.

Támaszok: 55 200, 53 900, 51 000, 47 000, 42 900

Ellenállás: 56 500

Kockázat: 51,3 (átlagos)

Értékelés: 75,1 (pozitív)

OTP

A vezető részvény továbbra is az OTP a magyar piacon, amelynek az éjjel közzétett gyorsjelentés további erőt adhat. Október eleji technikai elemzésünkben megfogalmazott pozitív értékelést így egyértelműen meg tudjuk erősíteni, sőt egy kicsit még javítani is tudunk rajta. A magas súly és a vezető jelleg miatt nem csoda, ha a BUX és a bankpapír chartja nagyon is hasonlít egymásra.

A konszolidációs sávból való kitörés egy újabb vételi hullám első napjának a jele, ami könnyen folytatódhat a következő napokban a kedvező hangulat miatt.

Ahogy a teljes piac esetén, itt is megtörtént a rövidtávú pozíciók nagy részének zárása, így nincs is túlvettség, és itt is erősek az intézményi vételek, sőt: itt a legerősebbek.

Egy kicsit azért árnyalja a képet, hogy mind a momentum, mind a forgalom némileg visszaesett az elmúlt hetekben. A CMF indikátorban pedig egy érdemi szintű divergencia is kialakult. Ha emiatt aggódunk, akkor is a csoport friss számai és a kitörés miatt érdemes megvárni még két hetet, hogy ez a mutató és általában a forgalom is helyreáll-e. Már csak azért is, mert ha egy kicsit ritkábban is, de masszív akkumulációk időről időre felbukkannak az OTP részvényeinek a piacán.

Támaszok: 19 300, 18 400, 17 000, 16 400, 15 500

Ellenállás: 20 200

Kockázat: 59,3 (átlagos)

Értékelés: 76,1 (pozitív)

MOL

Bár a fenntarthatósági babérokról álmodozó olajrészvényt középtávon még nem lehet vezető részvénynek tekintetni, az energiaválság eszkalálódása óta teljesítménye és relatív ereje egészen lenyűgözővé vált. Emiatt itt sem csoda, hogy az egy hónapja közzétett cikkünkben lévő pozitív értékelésen nem kell változtatnunk. A szeptember végén megtörtént kitörés óta megrohamozták a befektetési alapok a papír piacát, ezzel egy új, nagyon erősnek tűnő középtávú trendet elindítva, és ritka stabil pénzbeáramlást mutatva a CMF indikátorban.

A spekulánsok számára csupán három napig tartó korrekcióra telt és a MOL árfolyama gyorsan elérte az idei csúcsát tegnap, aminek a gyorsjelentés könnyedén adhat újabb löketet. Egyáltalán nem lenne meglepő, ha a kurzus már ma át tudná törni a 2 800 Ft-os ellenállást, amely még a pandémia előtti erős támasz szintet jelöl. Ráadásul a rövid korrekció és előtte egy kis oldalazás bőven megtisztította a papír piacát,

nincs szó túlvettségről az RSI-ben, és a két erős nap ellenére a volatilitás sem magas még, így van tér az emelkedés előtt.

Támaszok: 2 650, 2 450, 2 300, 2 200

Ellenállás: 2 800

Kockázat: 63,8 (átlag feletti)

Értékelés: 70,9 (pozitív)

Richter

A jó hangulat a gyógyszerrészvény piacát sem kerülhette el, de itt a relatív gyengeség azért nagyon egyértelműen megmutatkozik, amely sokkal kevésbé attraktívvá teszi a papírt, mint a BUX két másik mega-komponensét. Bár az OTP és a MOL elvitte a hátán a Richtert az ellenállás közelébe, több ok is van, amiért egyelőre nem érdemes a semleges besoroláson változtatni. Az egyik nyilván maga a relatív erő hiánya, amely ritkán ad értelmet a vételi megbízásoknak, ha egész egyszerűen most van jobb, komolyabb momentummal megáldott részvény a piacon. A második a forgalom és intézményi vevők nélküliség és a tény, hogy a CMF indikátor lassan két hónapja hever letargiában a padlón. A harmadik pedig, hogy az árfolyam

nemcsak hogy nem érte el az ellenállást, de nagy felső árnyékok jelentek meg a napi gyertyákon, vagyis napon belül is érdemi eladói nyomás volt a részvényen.

A két nagy papír zöld gyertyái ellenére tegnap pedig még csökkenés is látható volt a Richter árfolyamában. A hosszútávú befektetőknek azért így sincs oka bevenni egy nyugtatót, hiszen a 200 napos mozgóátlag tiszteletben tartása elegendő kell, hogy lecsillapítsa aggodalmaikat.

Támaszok: 8 500, 8 250, 7 900

Ellenállás: 9 100

Kockázat: 60,4 (átlag feletti)

Értékelés: 58,6 (semleges)

Autowallis

A kisebb részvények közül most az Autowallis-t érdemes kiemelni, amelynek piaca a részvények rábocsátása ellenére egyáltalán nem mutat olyan jeleket, ami a hígulás miatti aggodalmakat tükrözné. Az alacsony likviditás és a kiugróan magas - kifejezetten a részvények piacán kapcsán meglévő - kockázat ellenére a nemrég indult trend továbbra is tart, és könnyen megerősítésre kerülhet, ha a 132 Ft-os ellenállás áttörésre kerül.

A vevők erejére utal, hogy egy mini emelkedő háromszög is kialakult a charton. A hasonló nagyságú részvények esetén a legtöbb indikátor alig-alig használható, most azonban annyi kiolvasható belőlük, hogy már nincs szélsőséges állapotban a piac, ezért adottak a feltételek egy újabb kitöréshez.

Támasz: 120, 111, 105, 97

Ellenállás: 132

Kockázat: 88,5 (nagyon magas)

Értékelés: 63,7 (átlag feletti)

Kérjük, hogy a technikai elemzés értelmezéséhez olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

