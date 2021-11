A piac már tudni véli, ki lesz a Forma-1 világbajnoka

Ezen cikk megjelenésekor már csak alig több, mint egy óra választ el minket a Forma-1 mexikói futamának rajtjától. A szurkolók, akik végig követték az idei versenyeket, egy rég nem látott izgalmakkal teli, fordulatos világbajnokságot élvezhettek, ahol egyelőre abszolút kétesélyesnek tűnik, hogy ki nyeri el a világbajnoki címet. A valóságban azonban az egyik éllovas sokkal jobb esélyekkel vághat neki az utolsó öt versenynek, amit azok a statisztikák mutatnak meg igazán, ahol a véleményt nyilvánítóknak valódi tétet is kell vállalnia.

A két esélyes elképesztő háttérrel és eredményekkel büszkélkedhet.

Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája minden idők legeredményesebb versenyzője. Majdnem annyi győzelme van, mint amennyi a híres rajzfilmben kiskutyából: kereken száz, de neki magának is van egy saját ebe: Roscoe, aki minden versenyre hűségesen el is kíséri, így már meg is van a százegy. Hét világbajnoki címe éppen ugyanannyi, mint a legendás Michael Schumacheré, és egyelőre ő az egyetlen versenyző, aki minden egyes Forma-1-es évében szerzett futamgyőzelmet. Pedig a 36 éves Hamilton nem ma került ebbe a szakágba, hiszen már 2007-ben debütált, és már abban az évben is csak egy banális hiba miatt maradt le egyetlen ponttal a világbajnoki címről.

Max Verstappen, a Red Bull versenyzője, akit pedig minden idők egyik legnagyobb tehetségeként tartanak nyilván a szakmai sajtóban. A fiatal holland pilóta még csak 24 éves, de máris 18 futamgyőzelmet tudhat magáénak. Korai sikereiben nagy szerepet játszott édesapja, aki maga is éveket töltött a Forma-1-ben, igaz: teljes pályafutása alatt nem ért el olyan sikereket, mint fia. Az ifjabb Verstappen nevéhez fűződik a legfiatalabb rajthoz állás rekordja: még 18 éves sem volt, amikor elindult 2015-ben, a Melbourne Grand Prix-n. Sőt, még akkor sem érte el a felnőttkort, amikor megszerezte első pontjait pár héttel később Malajziában. Tizenkilenc éves kora előtt pedig az első futamgyőzelmét is megszerezte, de eddig Hamilton és a Mercedes miatt nem volt VB esélyes. Egészen 2021-ig.

Lewis Hamilton és Max Verstappen a Silverstone-ban tartott verseny előtti sajtótájékoztatón (Xavi Bonilla/Getty Images)

A világbajnokságot jelenleg Verstappen vezeti 287,5 ponttal, mögötte 12 ponttal lemaradva szorosan követi őt Hamilton. A harmadik helyen a Mercedes másik pilótája, Valtteri Bottas áll, és neki ugyan még van matematikai esélye a végső győzelemre, ennek gyakorlati valószínűsége szinte egyenlő a nullával. A két éllovas között viszont a 12 pontos különbség nem tűnik soknak, ha a hátralévő öt futamon megszerezhető 132 pontot nézzük. A futamgyőzelemért 25 pont jár, a második helyért pedig 18, így

ha a két pilóta - ahogy az év nagy részében - az adott versenyeken egymással küzd az első helyért, akkor is elég két hétvége, hogy az állás megforduljon Hamilton javára.

Ráadásul akkor arról még nem is beszéltünk, hogy egy gyengébb helyezés Verstappen részéről ezt egyetlen futamra szoríthatja le, a hátralévő ötből. A kártyákat egy kicsit még az is megkeverheti, hogy a verseny közben a leggyorsabb kört elérő versenyző további 1 pontot kap. (A fél pontok oka pedig a legjobb pályán lévő viharos időjárás volt Belgiumban, amikor az ottani "verseny" enyhén szólva is jóval rövidebb volt a szokásosnál, amiért csak a szokásos pontokat 50%-kal megszorozták.)

A világbajnokság szorosságára utal az is, hogy Hamilton és Verstappen nemcsak a pályán, hanem a világbajnoki pontversenyben is előzgették egymást az év folyamán. A brit pilóta kezdte jobban az évet, olyannyira, hogy az első négy futamon elért három győzelme az ő esetében karrierjének legjobb szezonkezdetét jelentette. Aztán Verstappen beelőzött és egészen a 11. futamig, vagyis éppen a Magyar Nagydíjig ő vezette a tabellát.

A Hungaroringen megtartott, őrültre sikeredett verseny, amit volt szerencsém élőben megnézni ugyan nem Hamilton győzelmével ért véget, de Verstappen csak a kilencedikként ért célba, ami miatt ismét megfordult az állás. A következő hat futamon azonban a brit csak egyetlen alkalommal tudott nyerni és a holland fölé kerekedni, amíg négy versenyen az ifjú Max tudott jobb helyezést elérni. Egy alkalommal, Monzaban pedig összeütköztek és mindketten kiestek a versenyből. Így az állás ismét megfordult és immáron Verstappen vezet a világbajnokságban.

A híres aréna a Mexikóvárosban tartott versenyen (Will Taylor-Medhurst/Getty Images)

A rajongók persze meg vannak győződve a saját igazukról, és a kedvenc versenyzőjük győzelmi esélyeinek 100%-ról. Ha mégsem azt történik, amit vártak, akkor az pedig nyilván csak csalásnak, a versenybírók részrehajlásának tudható be, és szívükben úgyis azt koronázzák meg, akinek a plakátja lóg az ágyuk felett. A Forma-1-ről rengeteg elismert és önjelölt szakértő is ír, a kommentfalak is tele vannak megfellebezhetetlen véleményekkel, és egy kis baráti sörözés is asztalt csapkodó kiabálásig fajulhat, ha az esélyekről van szó.

Érdemes azonban azokra hallgatni, akiknek a száját nem csupán a szél lebegteti, hanem amit állítanak, azt alá is támasztják igazi tétekkel.

A nyilvános fogadási piacok odds-ai ugyanis nagyon is árulkodóak arról, hogy a sokkal inkább a rajongástól független emberek mire teszik vélhetően nehezen megszerzett dollárjaikat, euróikat és fontjaikat. Bár van számos fogadóiroda, a legjobb ilyenkor az ezek által lefölözött haszontól sokkal inkább megtisztított, a játékosok számára jóval kisebb implicit költségekkel működő fogadási piacokat, betting market-eket megnézni. Ezek sok tekintetben úgy működnek mint egy tőzsde, ahol akár egy ajánlati könyvet is láthatunk, az odds-okra vonatkozó vételi és eladási ajánlatokkal. Az ilyen piacok közül az egyik legismertebb és leglikvidebb a BetFair.

Betfair app (flutter.com)

Ezen sorok írásakor az itt szereplő fogadók 1,51-es odds mellett veszik és 1,52-es odds mellett adják Verstappen végső győzelmét. Hamilton esetén a spread szélesebb, és az odds-ok sokkal magasabbak, hiszen a könyv két oldala 2,94-nél, illetve 3,05-nél található. Érdekesség, hogy Bottas világbajnoki címére is lehet fogadni, ehhez 290-szeres győzelmi pénz járul, de érthető módon ennek az esélye röhejesen alacsony. Ezekből a számokból egyébként kiszámolható, hogy a piac szerint mi az esélye annak, hogy az egyes még matematikailag is esélyes versenyzők lesznek 2021 világbajnokai:

Verstappen: 66,22%

Hamilton: 33,33%

Bottas: 0,45%

A mindössze 12 pontos különbség dacára, és a megszerezhető, mindösszesen akár 132 pont tükrében ez hatalmas különbségnek tűnik.

A crowd wisdom, azaz a tömegek bölcsessége, vagy még inkább a téttel rendelkező piacok aggregált tudása azonban már sokszor bizonyított a világban és a történelem során.

Miért gondolhatják a fogadók és egyben piaci szereplők, hogy az egyik éllovasnak sokkal nagyobb esélyei vannak? Verstappen mellett a viszonylag szűk pontkülönbség ellenére számos érv szól:

Az egymás elleni közvetlen küzdelmet, amikor is a két éllovas osztja meg a dobogó első két fokát, 5-4 arányban Verstappen nyerte. Ám ha az első négy futam erős startját a Mercedes részéről kivesszük a képből és az időben közelebbi, aktuálisabb erőviszonyokra koncentrálunk, akkor ugyanez az arány már 4-1-re módosul.

Verstappen-nek kilenc pole pozíciója van idén, vagyis a kvalifikációk során ennyi alkalommal volt a leggyorsabb, szemben Hamilton-nal, aki ugyanezt csak három alkalommal tudta elérni. Ez arra utal, hogy egy-egy körön a holland és autója szignifikáns mértékben gyorsabb tudott lenni, ha nem is sokkal: 1-3 tizedmásodperccel csupán. Felhozhatnánk itt a verseny közben elért leggyorsabb körök statisztikáját, amelyben 5-4-re Hamilton vezet, de ezeket gyakran az utolsó körökbe futják meg, sokszor egy lágyabb gumira való csere után, ami kockázattal és temérdek időveszteséggel jár, ezt értelemszerűen az első helyről nemigen szokták vállalni.

Ez arra utal, hogy egy-egy körön a holland és autója szignifikáns mértékben gyorsabb tudott lenni, ha nem is sokkal: 1-3 tizedmásodperccel csupán. Felhozhatnánk itt a verseny közben elért leggyorsabb körök statisztikáját, amelyben 5-4-re Hamilton vezet, de ezeket gyakran az utolsó körökbe futják meg, sokszor egy lágyabb gumira való csere után, ami kockázattal és temérdek időveszteséggel jár, ezt értelemszerűen az első helyről nemigen szokták vállalni. Amíg Verstappen háromszor is kiesett az év során egy-egy versenyen, addig Hamilton ezt csak egyszer szenvedte el. Ezzel a fiatalabb versenyző jóval több pontot veszített el, és ha ez nem történik meg, akkor most az előnye is sokkal nagyobb lenne. A piac szemmel láthatóan nem számít különösebben arra, hogy a hollanddal ez a maradék öt versenyen megint megtörténik, legalábbis nem többször, mint Hamiltonnal. Érdekesség, hogy Verstappen az idei szezon összes körének 91%-át tette meg, amíg Hamilton 97%-ot, az előbbi mégis több pontot tudott kihozni ebből.

Feltűnő a fölénye Verstappen-nek azon körök tekintében, amit az élen tett meg az idény során. Ezidáig az összes kör 51%-ában vezetett a holland, amíg Hamilton esetén ugyanez az adat csupán 16%. Ez azt jelzi, hogy a trónkövetelő nagyon komoly mezőnyfölényben van a címvédővel szemben. A mindenkori statisztikákban egyébként Hamilton magasan vezet Schumacher ellen, amiben persze van annyi torzító hatás, hogy az előbbi karrierje során sokkal több futamon vehetett részt szezononként.

Ez azt jelzi, hogy a trónkövetelő nagyon komoly mezőnyfölényben van a címvédővel szemben. A mindenkori statisztikákban egyébként Hamilton magasan vezet Schumacher ellen, amiben persze van annyi torzító hatás, hogy az előbbi karrierje során sokkal több futamon vehetett részt szezononként. Most már Hamiltonnak kell többet kockáztatnia, amiben ismét benne van a dupla kiesés veszélye, ahogyan ez Monzaban meg is történt. Ebben az esetben azonban egyik versenyző sem kap pontot, és Verstappen előnye megmarad, amit ráadásul a brit versenyzőnek eggyel kevesebb futamon kellene behoznia. Bár a hollandot nem igazán ismertük sportszerűtlen sportolónak, tudat alatt is inkább vállalhat egy ellene folyó előzési kísérlet esetén egy ütközést emiatt. Itt érdemes kiemelni azért, hogy kettőjük összeérése az idei Silverstone-ban tartott futamon azt a következményt vonta magával, hogy Verstappen kiesett (még kórházba is kellett szállítani kivizsgálás miatt), és bár Hamilton veszített egy pozíciót, a verseny végére vissza tudta venni a vezetést. Így egy ütközés előidézése nagy kockázatokkal jár, és nem biztos, hogy a (tudat alatt) kívánt hatást fogja elérni.

Mindezeken felül azért Hamilton-nak is vannak még jó kártyák a kezében, mellette szól nagyobb tapasztalata, és a Mercedes csapat dörzsöltsége, ezért arról azért nincs szó, hogy le kell mondanunk az év végén az izgalmakról. Ezen cikk sem foglal állást, én magam nem kötök fogadást a végső győztesre, nem tudom ki fog nyerni, és nem is bátorítok senkit arra, hogy ezt tegye.

Hiszen elég egyetlen kiesés Verstappen oldalaról, és máris kiegyenlítődhetnek az odds-ok. Ám amíg valami ehhez hasonló nem történik,

a piac már állást foglalni látszik: aki pénzt is áldoz a véleményének alátámasztására, az jellemzően Verstappen győzelmét várja.

