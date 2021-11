Meddig eshet a Tesla, ha Musk a piacra zúdítja a részvényeit?

Elon Musk feltette a követőinek a kérdést, hogy eladja-e a részvényeinek a 10%-át, ezzel önkéntes adófizetési kötelezettséget gyakorolva segítsen a szövetségi költségvetésnek. Nagyon úgy fest, hogy a többség igennel szavaz, így valamikor a jövőben számíthatunk arra, hogy a Tesla feje rengeteg papírt fog eladni. Milyen hatással lehet az amúgy felfokozott hangulatú piacra? A kérdésre a technikai elemzés segítségével keressük a választ.

Megszoktuk már, hogy Elon Musk egy nagy kópé, és tweet-jeivel vagy nyilatkozataival szívesen megkavarja az állóvizet. Ez történt szombaton is, amikor a Twitter-en egy mini közvéleménykutatást tett közzé. Mini abban az értelemben, hogy egyetlen kérdésre kellett válaszolni, és semmiképpen sem a merítés nagyságában, hiszen a több mint 60 millió követőből 3,5 részt is vett ebben. A kérdés arról szólt, hogy mivel rengeteg kritika éri az adóelkerüléssel kapcsolatban, csak azért eladja-e a részvényeinek a 10%-át, amivel nagy realizált árfolyamnyereségre, és így adófizetési kötelezettségre tesz szert. Jelen állás szerint az igen-ek nyernek, mivel 58%-kal ez a válaszlehetőség vezet.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.Do you support this? — Lorde (Edge) November 6, 2021

Korunk nagy tréfamesterét persze más motiváció is mozgathatta, mint az üresen kongó államkassza folyamatosan veszteséges költségvetés ellátása némi munícióval. Az árfolyam ugyanis olyan magas, amit már ő sem nézhet tétlenül és óhatatlanul is viszkethet a tenyere, hogy egy kicsit besöpörjön csillagászati nyereségéből. A Forbes élő árfolyamadatos becslése alapján a dél-afrikai születésű humorzsák

vagyona meghaladja 318 milliárd dollárt, ezzel toronymagasan a leggazdagabb ember a Földön.

Ez azonban nem kizárólag Tesla részvényekben csücsül, az üzleti magazin például a SpaceX tulajdonát is elég magasra értékeli. Így is a tech világ legnagyobb mókamikije 170,5 millió részvényt tart az értékpapírszámláján, amelynek 10%-a a pénteki záróárfolyamon 20,8 milliárd dollárt ér. Ekkora méretű részvénycsomag piacra szórása nyilvánvaló módon komoly nyomást gyakorolhat az árfolyamra, hiszen a 17,05 millió papír megközelíti a (nem kizárólag) autógyártó tőzsdei forgalmának napi átlagát.

Arról persze mindannyiunk kedvenc humorheroldja nem írt, hogy ha a nép, az istenadta nép megszavazza a felvetést, akkor mikor, kinek, mennyi idő alatt és milyen körülmények között adja el a részvényeket, így a közvetlen árfolyamhatás tekintetében egyelőre csak a sötétben tapogatózhatunk. Elképzelhető, hogy keres egy nagy stratégiai, vagy pár pénzügyi befektetőt, akiknek defacto tőzsdén kívüli ügylet keretében adja át a részesedésének 10%-át, így a nyílt piacon maximum átkötéseket fogunk látni, valós eladói nyomást nem. Szintén megtörténhet, hogy az eladás ugyan a nyílt piacon történik meg, de erősen szabályozott körülmények között, ami időben erősen széthúzhatja a pakett értékesítését.

Ahogyan a legtöbb bennfentesnek, a huncut milliárdosnak is nyitva áll egy olyan ösvény a terv végrehajtására, amit kifejezetten a nagy részvénycsomagok értékesítésére találtak ki, amikor a tulajdonos aktívan részt is vesz az érintett vállalat életében.

Ez az ún. 105b-1 plan, amely arra ad lehetőséget, hogy a bennfentes információkkal bíró vezetők úgy vehessenek vagy adhassanak el részvényt, hogy ne érhesse őket az a vád, hogy az általuk előbb elérhető adatok birtokában kereskednek.

Ilyenkor általában egy jó hosszú periódusra - például egy évre - húzzák szét a teljes tranzakció sorozatot, minden egyes kereskedési naphoz azonos részvényszámot rendelve. Így ha közzé is tesz a vállalat valamilyen fontos, a cég értékét befolyásoló hírt, a szétterített vétel vagy eladás miatt elvileg (!) nem érheti az a gyanú az operatív vezetés részét képező embert, hogy az információs birtokában tette ezt, mert nem igazán nyer vele.

Ezzel a lehetőséggel él számos híres alapító-vezérigazgató, például a Facebook atyauristen Mark Zuckerberg, a Netflix vezér Reed Hastings, és a Twitter alapító Jack Dorsey is, aki viszont nem a közösségi médiás vállalatánál, hanem a Square nevű fintech cégénél alkalmazza ezt a megoldást. A gyakran tréfás kedvében lévő Elon Musk viszont ez idáig nem kívánt résztvenni a 105b-1 plan keretei közötti értékesítésben, nem is nagyon adott el a papírokból. Azonban bármekkora poénmester is ő, a fokozódó társadalmi nyomásnak, vagy a fű alatt érkező profitérdekeknek az autónómia látszata ellenére engedni szokott, többek között az európai Supercharger részbeni megnyitása is erről szól.

Mindezek mellett az sem lehetetlen, hogy a csíntalan cégvezér valójában

egyfajta verbális intervenció formájában így próbálja lejjebb tornászni az árfolyamot, amely esetleg szerinte elszakadt a a realitásoktól.

Persze azt gondolhatnánk, hogy a magasabb árfolyam jó neki, de a furfangos milliárdos jól tudja, hogy ha túl nagy buborék alakul ki a piacon, az idővel biztosan kipukkan, ami miatt rengetegen égetik majd meg magukat és ez a hosszú távú trend kárára is válhat.

Összességében sokat lehet még spekulálni arról, hogy mi állhat a döntése hátterében, és milyen hatásai lehetnek annak, ha a többség igennel szavaz, ami igen valószínű a friss számok tudatában. Két következtetést azonban a fentiek alapján le lehet vonni:

Bármennyire is jópofa fickó, nagyon is tudatos abban, amit csinál, és a szavazás kiírásának nagy szerepe van abban, hogy a Tesla árfolyam az egekben van.

Igazán hatalmas arc ugyan Elon, de a tranzakciót hidegvérrel fogja végrehajtani, vagy jóval később és/vagy időben szétterítve, valószínűleg éppen a 105b-1 plan kényelmes biztonsági hálója fölött.

Ezért azt nemigen lehet mondani, hogy csak emiatt a közvéleménykutatásnak álcázott közlemény miatt a befektetők nincsenek benne a kulimászban, és ez önmagában nem ok arra, hogy lógassák az orrukat.

A 17 050 000 részvény egy teljes évre szétterítve napi szinten olyan mennyiséget jelent, ami a Tesla részvényének átlagos forgalmának alig a 0,3%-a,

és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a forgalom egy része nem is látható a dark pool-ok és market maker-ek miatt.

Sokkal inkább lehet aggódni azok miatt a spekulánsok miatt, akik szeptember eleje óta igen nagy tételben vettek a részvényekből, sokan közülük rövidtávra. A CMF indikátorban jól látszik, hogy azóta nagyon masszív pénzbeáramlás történt a piacra, ami rendszeres akkumulációknak látszó kereskedési napokkal járt.

Feltűnő azonban, hogy ezek nem csak szignifikáns mértékben haladják meg az amúgy is erős kereskedési frekvenciával rendelkező piacot, de a mostani felfutás végére, az utóbbi három hétre koncentrálódnak. Ez arra utal, hogy

sokkal több a vételekben a kisebb háttérrel rendelkező, spekulatívabb jellegű pozíció, amit vélhetően gyorsan zárni is terveznek az érintett piaci szereplők.

Ezek mennyiségét nem könnyű megbecsülni, de a 815 milliós közkézen lévő részvény darabszámhoz képest ezek nagysága kiugróan magas: 120-140 millió közötti is lehet. Ez nem azt jelenti, hogy ennyit bármelyik pillanatban kiszórhatnak, hanem azt, hogy ezeket valószínűleg nem hosszú távra vették a mostani tulajdonosaik és pánik esetén akár pár nap alatt, de jó hangulatban is 2-3 hónap alatt zárni szeretnének majd.

Az előbbi esetben ez nagyon könnyen visszanyomhatja az árfolyamot az első valamirevaló támasz szintjéig is, ezért nagyon fontos, hogy az agyafúrt Musk hogyan kezeli az általa is megingatott hangulatot. Ez utóbbinak jele, hogy a mai napon az eddigiek alapján komoly, akár 5%-ot meghaladó eséssel is indíthat a részvény piaca. A kiugróan nagy kockázat miatt a nyáron megfogalmazott pozitív értékelésünket ezért le is húztuk még múlt hét elején semlegesbe, amit a mostani hír kapcsán is fenntartunk.

Támaszok: 880, 800, 760, 700, 620

Ellenállás: ---

Kockázat: 76,9 (magas)

Értékelés: 56,3 (semleges)

Kérjük, hogy a technikai elemzés értelmezéséhez olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

