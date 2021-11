Nagyot esett a Mol, magával rántotta a magyar tőzsdét

Portfolio 2021. november 11. 16:34

A kedvezőtlen amerikai inflációs adatközlés után rossz teljesítményt láthattunk ma az ázsiai tőzsdéken, jó hangulatú piacnyitást láthattunk azonban Európában, az óvatos emelkedés a délutáni órákban is kitart - érkezett egy kedvező makrogazdasági hír a kontinensen, a vártnál nagyobb mértékben nőtt ugyanis szeptemberben az Egyesült Királyság gazdasága, miután a szolgáltatóipar és az építőipar is fellendült. Itthon a mai kormányinfón Gulyás Gergely bejelentette, hogy a kormány 480 forintban rögzíti az üzemanyagárak felső határát - a hírre kifejezetten érzékenyen reagált a Mol részvénye, valósággal szabadulnak az olajcég papírjától a befektetők, ennek köszönhetően a magyar tőzsde is lefordult. A tegnapi, vártnál lényegesen magasabb inflációs számok közlése után ma kedvező hír érkezett a tengerentúlon, jelentősen csökkent ugyanis az amerikai költségvetés hiánya októberben - vélhetően ennek is köszönhetően jó hangulatban indult a kereskedés a tengerentúlon.