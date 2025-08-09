  • Megjelenítés
Az AI már most vesz el munkahelyeket – de nem azokét, akikre gondolsz
Gazdaság

Az AI már most vesz el munkahelyeket – de nem azokét, akikre gondolsz

Sokat hallani arról, hogy a mesterséges intelligencia emberek millióit teheti munkanélkülivé – de mit mutatnak a legfrissebb adatok? Egy 200 ezer beszélgetést elemző Microsoftos kutatás szerint a technológiai változás nem sok jót tartogat például a CNC programozóknak és rádiós DJ-knek – a leghamarabb azonban pont a programozók karrierlehetőségei kerülhetnek veszélybe. Ha pedig jön egy súlyosabb gazdasági válság, széles rétegek járhatnak pórul.
Az első "áldozatok" éppen azok lehetnek, akik létrehozták a mindent felforgató mesterséges intelligencia modelleket: a programozók.

A technológiai szektorban máris láthatók a munkaerő-felvétel visszaesésének jelei, ami a fiatalabb alkalmazottakat sújtja a leginkább

hívta fel a figyelmet a Goldman Sachs kutatási részlegének elemzője, Joseph Briggs. A 20 és 30 év közötti tech szektorban dolgozók munkanélküliségi rátája év eleje óta 3 százalékponttal emelkedett az USA-ban. Mindeközben az Alphabet és a Microsoft többek között azt állította, hogy az AI egyes projektekben a kód körülbelül 30%-át állítja elő, míg a Salesforce vezérigazgatója, Marc Benioff júniusban kijelentette, hogy az AI a vállalatánál a munka 50%-át végzi el.

A mesterséges intelligencia terjedése nem csak a technológiai szektorban dolgozókat érinti, és a hatása különösen fájdalmas lehet, ha éppen egy gazdasági visszaesés közepén történik. Amikor a cégek szűkebbre húzzák a nadrágszíjat, még erősebbé válik a késztetés, hogy költséges munkaerő helyett gépeket vagy szoftvereket vessenek be.

Ha a mesterséges intelligencia a jövőben valóban kivált számos szellemi munkakört, akkor könnyen lehet, hogy ennek a hatása épp a válságok idején csap le a legerősebben

– amikor a legkevesebb védőháló marad a munkavállalók alatt. Az Axios szerzője a tendencia illusztrálására az amerikai ipari foglalkoztatottak számának 2000 utáni alakulását hozza például.

manufacturng

Ahogy látható, az időszakban nagy visszaesés volt tapasztalható, jelentős részben az automatizációnak köszönhetően. A lefelé tartó trend azonban nem volt egyenletes: a 2001-es és 2008-as gazdasági recesszió után meredekebb volt a csökkenés. Mindez az előző heti, nagy port kavaró USA munkaerőpiaci adatok fényében nem sok jóval kecsegtet. Ha a statisztika valóban egy szélesebb foglalkoztatáscsökkenést vetít előre, akkor ezt a technológiai változások sok munkavállaló számára különösen fájdalmassá tehetik.

A Microsoft legutóbbi kutatása alapján arról is szerezhetünk némi információt, hogy milyen tevékenységek és foglalkozások lehetnek a legnagyobb és a legkisebb veszélyben. A csapat 200 ezer anonimizált 2024-es beszélgetést elemzett a Microsoft Copilot és egyesült államokbeli felhasználók közt, hogy meghatározza, hogyan használják a generatív AI-t a valós szituációkban. Nem csak arról igyekeztek azonban képet kapni, hogy milyen tevékenységeket végez legtöbbet a chatbot, hanem arról is, hogy azt milyen sikeresen teszi (például felhasználói visszajelzések alapján), amit aztán figyelembe vettek az egyes foglalkozások "AI alkalmazhatósági pontszámának" kiszámításakor is.

A mutató szerint a 10 munka, amik kiváltására a leginkább képes lenne a mesterséges intelligencia, a következőképpen alakult:

  1. Tolmácsok és fordítók
  2. Történészek
  3. Utaskísérők
  4. Szolgáltatások értékesítői (salesek)
  5. Írók és szerzők
  6. Ügyfélszolgálatisok
  7. CNC programozók
  8. Telefonoperátorok
  9. Jegyértékesítők és utazási ügynökök
  10. Rádiós és televíziós bemondók és rádiós DJ-k

Ezzel szemben a legkevésbé az alábbi 10 területen dolgozóknak kell tartaniuk:

  1. Vérvételi szakemberek
  2. Ápolóasszisztensek
  3. Veszélyes anyagok eltávolításával foglalkozók
  4. Festő és vakoló segédmunkások
  5. Balzsamozók
  6. Üzem- és rendszerüzemeltetők
  7. Száj- és állcsontsebészek
  8. Autóüveg-szerelők és -javítók
  9. Hajómérnökök
  10. Gumiabroncs-javítók és -cserélők

Az eredmények mögött az a logika, hogy a tanulmány szerint a Copilot legtöbbször információgyűjtést és -szolgáltatást, tanítást, írást vagy tanácsadást végzett, így azon szellemi munkák kiváltásában lehetne leginkább hatékony, ahol ezek a tevékenységek gyakran előfordulnak.

Arról, hogy összességében milyen hatása lehet a mesterséges intelligencia térnyerésének és fejlődésének a foglalkoztatottságra, rendkívül eltérő vélemények és becslések állnak rendelkezésre. Vannak, akik már-már teljes apokalipszistől tartanak, és a feltétel nélküli alapjövedelem bevezetését sürgetnék a munkahelyek számának drasztikus csökkenésétől tartva. Mások azt gondolják, hogy rendkívül eltúlzott a nagy felhajtás és az "AI elveszi a munkádat!" szalagcímek, és a valós hatás sokkal kisebb lesz. Utóbbiak körébe tartozik Daron Acemoğlu Nobel-díjas közgazdász, aki tavaly a Portfolio-n megjelent írásában azt írta: "nem valószínű, hogy a munkafeladatok 4,6%-ánál sokkal többet vesz majd át az AI, mivel a mesterséges intelligencia közel sem képes a legtöbb manuális vagy szociális feladat elvégzésére (beleértve a látszólag egyszerűnek tűnő, bizonyos szociális aspektusokkal rendelkező funkciókat, mint például a könyvelés)". A cikk elején említett elemző, Briggs szerint például

Hosszabb távon az összes munkavállaló körülbelül 6–7%-a veszítheti el állását az AI-jal történő automatizálás miatt az alapforgatókönyv szerint.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

