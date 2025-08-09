Az AI már most vesz el munkahelyeket – de nem azokét, akikre gondolsz

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 A mesterséges intelligenciával kapcsolatos legújabb trendekről és a vállalati alkalmazási lehetőségekről novemberi konferenciánkon is értékes gondolatokkal találkozhatnak.

Az első "áldozatok" éppen azok lehetnek, akik létrehozták a mindent felforgató mesterséges intelligencia modelleket: a programozók.

A technológiai szektorban máris láthatók a munkaerő-felvétel visszaesésének jelei, ami a fiatalabb alkalmazottakat sújtja a leginkább

– hívta fel a figyelmet a Goldman Sachs kutatási részlegének elemzője, Joseph Briggs. A 20 és 30 év közötti tech szektorban dolgozók munkanélküliségi rátája év eleje óta 3 százalékponttal emelkedett az USA-ban. Mindeközben az Alphabet és a Microsoft többek között azt állította, hogy az AI egyes projektekben a kód körülbelül 30%-át állítja elő, míg a Salesforce vezérigazgatója, Marc Benioff júniusban kijelentette, hogy az AI a vállalatánál a munka 50%-át végzi el.

A mesterséges intelligencia terjedése nem csak a technológiai szektorban dolgozókat érinti, és a hatása különösen fájdalmas lehet, ha éppen egy gazdasági visszaesés közepén történik. Amikor a cégek szűkebbre húzzák a nadrágszíjat, még erősebbé válik a késztetés, hogy költséges munkaerő helyett gépeket vagy szoftvereket vessenek be.

Ha a mesterséges intelligencia a jövőben valóban kivált számos szellemi munkakört, akkor könnyen lehet, hogy ennek a hatása épp a válságok idején csap le a legerősebben

– amikor a legkevesebb védőháló marad a munkavállalók alatt. Az Axios szerzője a tendencia illusztrálására az amerikai ipari foglalkoztatottak számának 2000 utáni alakulását hozza például.

Ahogy látható, az időszakban nagy visszaesés volt tapasztalható, jelentős részben az automatizációnak köszönhetően. A lefelé tartó trend azonban nem volt egyenletes: a 2001-es és 2008-as gazdasági recesszió után meredekebb volt a csökkenés. Mindez az előző heti, nagy port kavaró USA munkaerőpiaci adatok fényében nem sok jóval kecsegtet. Ha a statisztika valóban egy szélesebb foglalkoztatáscsökkenést vetít előre, akkor ezt a technológiai változások sok munkavállaló számára különösen fájdalmassá tehetik.

A Microsoft legutóbbi kutatása alapján arról is szerezhetünk némi információt, hogy milyen tevékenységek és foglalkozások lehetnek a legnagyobb és a legkisebb veszélyben. A csapat 200 ezer anonimizált 2024-es beszélgetést elemzett a Microsoft Copilot és egyesült államokbeli felhasználók közt, hogy meghatározza, hogyan használják a generatív AI-t a valós szituációkban. Nem csak arról igyekeztek azonban képet kapni, hogy milyen tevékenységeket végez legtöbbet a chatbot, hanem arról is, hogy azt milyen sikeresen teszi (például felhasználói visszajelzések alapján), amit aztán figyelembe vettek az egyes foglalkozások "AI alkalmazhatósági pontszámának" kiszámításakor is.

A mutató szerint a 10 munka, amik kiváltására a leginkább képes lenne a mesterséges intelligencia, a következőképpen alakult:

Tolmácsok és fordítók Történészek Utaskísérők Szolgáltatások értékesítői (salesek) Írók és szerzők Ügyfélszolgálatisok CNC programozók Telefonoperátorok Jegyértékesítők és utazási ügynökök Rádiós és televíziós bemondók és rádiós DJ-k

Ezzel szemben a legkevésbé az alábbi 10 területen dolgozóknak kell tartaniuk:

Vérvételi szakemberek Ápolóasszisztensek Veszélyes anyagok eltávolításával foglalkozók Festő és vakoló segédmunkások Balzsamozók Üzem- és rendszerüzemeltetők Száj- és állcsontsebészek Autóüveg-szerelők és -javítók Hajómérnökök Gumiabroncs-javítók és -cserélők

Az eredmények mögött az a logika, hogy a tanulmány szerint a Copilot legtöbbször információgyűjtést és -szolgáltatást, tanítást, írást vagy tanácsadást végzett, így azon szellemi munkák kiváltásában lehetne leginkább hatékony, ahol ezek a tevékenységek gyakran előfordulnak.

Arról, hogy összességében milyen hatása lehet a mesterséges intelligencia térnyerésének és fejlődésének a foglalkoztatottságra, rendkívül eltérő vélemények és becslések állnak rendelkezésre. Vannak, akik már-már teljes apokalipszistől tartanak, és a feltétel nélküli alapjövedelem bevezetését sürgetnék a munkahelyek számának drasztikus csökkenésétől tartva. Mások azt gondolják, hogy rendkívül eltúlzott a nagy felhajtás és az "AI elveszi a munkádat!" szalagcímek, és a valós hatás sokkal kisebb lesz. Utóbbiak körébe tartozik Daron Acemoğlu Nobel-díjas közgazdász, aki tavaly a Portfolio-n megjelent írásában azt írta: "nem valószínű, hogy a munkafeladatok 4,6%-ánál sokkal többet vesz majd át az AI, mivel a mesterséges intelligencia közel sem képes a legtöbb manuális vagy szociális feladat elvégzésére (beleértve a látszólag egyszerűnek tűnő, bizonyos szociális aspektusokkal rendelkező funkciókat, mint például a könyvelés)". A cikk elején említett elemző, Briggs szerint például

Hosszabb távon az összes munkavállaló körülbelül 6–7%-a veszítheti el állását az AI-jal történő automatizálás miatt az alapforgatókönyv szerint.

