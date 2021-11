Nyugdíjra gyűjtenél? Itt egy fontos lista a nyugdíjbiztosításokról és nyugdíjpénztárakról

Az önkéntes nyugdíjpénztáraknak és a nyugdíjbiztosításoknak is megvan az előnye és hátránya, ha viszont arra kíváncsi valaki, hogy melyik az olcsóbb konstrukció, akkor érdemes a Teljes Költségmutató TKM) alapján is összehasonlítani a portfóliókat. Az MNB adatai szerint egyértelműen az önkéntes pénztárak jönnek ki győztesként a versenyből, de azért itt se árt résen lenni.

Kíváncsi vagy, mivel lehet idén még pénzt keresni és melyek lehetnek 2022 nagy befektetési sztorijai? Akkor jelentkezz a Portfolio november 25-ei Private Investor Day konferenciájára, amelyen akár ingyen is részt vehetsz! Részletek itt:

Önkéntes nyugdíjpénztár vs. nyugdíjbiztosítás

Először is érdemes felidézni, melyek a főbb előnyei és hátrányai a két megtakarítási formának (a nyugdíjcélú megtakarítások közé tartozik a nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) is, de ez most nem képezi cikkük tárgyát).

Önkéntes nyugdíjpénztár

Az önkéntes nyugdíjpénztár előnye, hogy: