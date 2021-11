Kötélen egyensúlyoz a forint, bármikor lezuhanhat

A növekvő inflációs nyomás, az ismét felbukkant ikerdeficit, és a mélyen negatív reálkamat hatására egyre inkább gyengül a hazai fizetőeszköz. Mostanra a forint az euróval szemben már csak 3 Ft-ra található mindenkori mélypontjától, pedig az év közepén még az látszott, hogy kicsiny devizánk képes lesz akár hosszútávon is felülteljesítő lenni. Egyre több azonban a jel, hogy mind a fiskális, mind a monetáris politika irányában kezd megingani a bizalom és az MNB-nek most már drasztikus lépésekre lesz szüksége, hogy a kötélen egyensúlyozó, nagy mélység felett lévő, a széllel egyre kevésbé dacolni képes forint alá stabil talajt tegyen. Technikai elemzésünkben azt néztük meg, hogy milyen szintekre érdemes odafigyelni ezzel kapcsolatban.

Még a legedzettebb kötéltáncosok is meginognak néha, akár azok is, akik nyilvános helyen, biztosítókötél és háló nélkül sétálnak át két épület között, vagy éppen egy vízesés felett. Ezeknek az embereknek nemcsak a munkaeszköze, de az idegei is kötélből vannak, hiszen egyetlen rossz lépés azonnali zuhanást és halált vonhat maga után. A múlt század legismertebb kötéltáncosa, Karl Wallenda is ezek közé az emberek közé tartozott. A cirkuszi családba született fiú már hat évesen szerepelt szüleivel a porond felett és tizenévesen komplett csapatot és eseményeket szervezett hajmeresztő kaszkadőr mutatványaival. Sokáig ő tartotta a leghosszabb kötélen való áthaladás rekordját, amely során 550 métert tett meg a halált jelentő mélység felett. Azt a csúcsot egyébkét ükunokája, Nik Wallenda döntötte meg 610 méterrel évtizedekkel később.

A mutatványokban ugyanis rendszeresen részt vettek a családtagjai is, néha együtt, néha akár külön-külön. Bármennyire ügyesek és profik is voltak, a famíliát veszélyes szenvedélyük és megélhetésük miatt rendszeresen megtaláltak a tragédiák is. Egy alkalommal, amikor piramis alakzatban mentek végig a kötélen az egyik résztvevő megingott, ami az egész formáció összeomlásához, és három ember halálához vezetett. Sőt, Wallenda egyik fia deréktől lefelé megbénulva volt kénytelen leélni hátralévő életét. Alig egy évvel később hasonló balesetben a menye is életét vesztette. Később pedig egy másik családtagját az áram ütötte agyon, amikor egy esés közben egy magasfeszültségű vezetékbe kapaszkodva akarta elkerülni a zuhanást.

A borzalmas tragédiák ellenére a család és maga Karl Wallenda is folytatta az enyhén szólva is veszélyes mutatványokat, és bár csak hetven fölött, de őt is utolérte a végzete: ha elég sokáig egyensúlyozol a mélység felett, előbb vagy utóbb lezuhansz. Egy két épület közöttik séta során Puerto Rico-ban ugyanis a nagy szél és a nem eléggé stabil kötél miatt a láthatóan elbizonytalanodó kaszkadőr előbb megpróbált legugolni, majd kézzel megragadni a kötelet, de rugalmassága már nem volt a régi és közben az egyensúlyát végleg elvesztve a 40 méteres mélybe zuhant.

Könnyen lehet, hogy a magyar forintot is utoléri a végzete, és hamarosan lezuhan a kötélről, amelyen most még tud egyensúlyozni.

Az alacsony alapkamat, a hatalmasra duzzadó költségvetési hiány és a részben energiaárakra visszavezethető infláció árnyékában ugyanis a hazai gazdaságpolitika régóta kísérti a sorsot, és ez egyre inkább meglátszik a piaci kereslet-kínálat folyamatain is. Az elmúlt hetekben ugyanis a monstre sávjának tetejéhez gyengült a forint, vagyis egy euróért már majdnem annyit kell fizetni hazai fizetőeszközben, amit a devizaárfolyam történetében még soha.

A technikai elemzés alapján nagyon valószínűnek tűnik a kitörés, de ahogy webináriumainkon is minden alkalommal elmondjuk: ennek eszköztára döntéstámogatásra alkalmas elsősorban és a mögöttes sztori, történések, adott esetben fundamentumok és makrokép ismerete akkor is javasolt, ha rövid- és középtávú, piaci folyamatok alapján lépünk pozícióba. Ennek most kiemelt jelentősége van, mert a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntését holnap délután kettőkor hozza nyilvánosságra. A piacon 15 és 90 bázispont közötti alapkamat emelési várakozások vannak, és az ehhez képest megvalósuló végleges változtatás alapvető szinten befolyásolhatja a piaci szereplők hangulatát.

Azonban nemcsak maga a kamatemelés ténye és nagysága, hanem a döntésre adott reakció évek óta nem volt olyan fontos, mint a napokban.

Ha a csalódottság veti fel a fejét az ezt követő percekben és órákban, akkor a fuvallat végleg lelökheti az egyre nehezebben egyensúlyozó forintot a vékony kötélről, aminek nagy zuhanás is lehet a következménye.

EURHUF

Október közepi elemzésünkben már jeleztük, hogy számos tényező miatt felfelé sejteti a további mozgást az árfolyam. Azóta két százaléknyi további emelkedés zajlott le és a piacon és számos jel a trend folytatódását, sőt az ellenállás áttörését valószínűsíti. A three white soldiers alakzat ezek egyike, amikor is rengeteg eladás érkezett három napok keresztül a forintra. Egyelőre még nagy túlvettség sem alakult ki az árfolyamban, így pár forintnyi mozgástér még bőven van, ami a 369-es szint áttörését is jelentheti.

Ahogyan szeptember második felében, a kurzus szereti folyamatosan feljebb tolni a Bollinger szalag tetejét, így itt is még van akár két hétnyi mozgásra lehetőség, egyébként ennek szélessége sem számít közel sem nagynak most. Az aranykereszt is egy komolyabb trend indulását sejteti, bár itt voltak azért rossz jelzések az elmúlt időszakban, ami az oldalazó, kicsit csapkodó piac sajátja.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a mostani kamatdöntésnek, illetve az ehhez kapcsolódó kommentárnak mennyire nagy jelentősége van.

Ha ez nem lesz elég nagy, akkor nagyon valószínű a további gyors gyengülés. A devizákra jellemző a gyors technikai korrekció, így az út nem lesz egyenes, de könnyen új középtávú trend indulhat a forintban a héten.

Támasz: 356, 350, 345, 335

Ellenállás: 369, 379

Kockázat: 38,9 (átlag alatti)

Értékelés: 64,8 (enyhén pozitív)

EURPLN

Érdemes megnézni a régiós devizák piacának reakcióját, hogy lássunk forgatókönyveket: mi vár ránk. Lengyelországban november 3-án történt nagy emelés, amire elsőre volt ugyan némi esés, de a reálkamat alacsony mivolta miatt ez nem tudott kitartani, a nagyobb befektetők bizalmatlansága hamar dominálni kezdte a piacot, és a kurzus mostanra ismét centikre van az ellenállástól, amely felett - hozzánk hasonlóan - átszakadhat a gát. Ez jól jelzi, hogy akár még egy viszonylag nagy kamatemelés is kevés lehet, ha egyébként van régiós lemaradás a főbb makromutatók terén.

Támasz: 4,48; 4,43

Ellenállás: 4,58; 4,64

Kockázat: 45,2 (átlagos)

Értékelés: 70,7 (pozitív)

EURCZK

Sokkal inkább pozitív forgatókönyv következett be a cseh korona piacán. Itt egy nappal a lengyel döntés után volt emelés, de mind annak mértéke, mind maga az alapkamat szint, és így a reálkamat is jóval kedvezőbbnek tűnhet a nemzetközi befektetők számára. A már eleve a sáv tetejéről lefelé szivárgó kurzus tovább erősítették a korona vevői, akik egyre nagyobb számban jelentek meg, és mostanra már az árfolyamot a támasz alá vitték. Szintén pozitív nekik, hogy itt a three black crows alakzat után egy kisebb konszolidációs sáv is kialakult, vagyis annyira erős a vételi nyomás a korona felé, hogy a technikai korrekció során is megveszik a záródó pozíciókat erős szinteken.

Támasz: 25,3; 24,5

Ellenállás: 25,8; 26,1; 26,4

Kockázat: 36,3 (átlag alatti)

Értékelés: 31,9 (enyhén negatív)

A régiós alapkamatok alakulásáról az alábbi ábra mutat áttekintő képet, amelyen jól látszik, a lengyel és cseh szintek közötti abszolút különbség, és a lépések nagyságában is megmutatkozó eltérés. Ez egyben szintén megmagyarázza, hogy miért volt ennyire ellentétes a piaci reakció, hiszen nagyon nem mindegy, hogy mekkora a reálkamat az adott országban. Hozzá kell tenni: a gyengébb zloty annak is betudható, hogy ott az EU-val szemben komolyabb ellentétek is a felszínen vannak. Ez utóbbi hazánkat is érinti, ráadásul már az is látszik, hogy a csehek jócskán beelőztek - pontosabban kénytelenek voltak beelőzni - minket, tehát a veszély már csak emiatt is akut.

EURUSD

Pár szóban külön érdemes kiemelni, hogy az euró ismét fontos szintek alá került és továbbra is erősen negatív trendben van a dollárral szemben. Igazi túladottság és magas volatilitás sincs a piacon, ezért itt is akad még bőven mozgástér pár napnyi pihenő után.

A hosszú távú fej és vállak alakzat úgy tűnik, hogy tartós trendfordulónak bizonyult.

Támasz: 1,1200; 1,0800

Ellenállás: 1,1620; 1,1710; 1,1900; 1,2250

Kockázat: 31,5 (átlag alatti)

Értékelés: 26,3 (negatív)

USDHUF

A fenti hatások eredőjeként pedig a dollár drasztikusan erősödik a forinttal szemben, a 315-ös szintet már múlt héten könnyedén átlépte, és

ha a hazai fizetőeszköz holnap nem talál magára gyorsan, akkor heteken belül elérhető lesz a következő, nem is olyan közeli ellenállás.

Azért nem napokon belül, mert enyhe túlvettség és kezdődő esthajnal csillag alakzat már most is van, de ennek hatása valószínűleg csak egy minimális technikai korrekció lesz.

Támasz: 315,00; 310,50; 293,00; 283,00

Ellenállás: 327,70

Kockázat: 39,1 (átlag alatti)

Értékelés: 72,4 (pozitív)

