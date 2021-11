A nagy vágtatás után újabb kitörésre vár az energia szektor

Nagyon jót tett az energia szektor részvényeinek az olaj és földgáz árfolyamának szárnyalása az ősz első felében. Ezek a vállalatok az elmúlt években nemcsak a pandémia hatásaitól szenvedtek, de az alacsony fosszilis energiahordózó árfolyamok már bő fél évtizede nagy nyomás alá helyezték őket. Eközben ráadásul az ESG értékelések szerepének növekedése is érthető módon egyre több problémát okozott a számukra, és bár most ez nem tűnik elsődleges szempontnak, biztosak lehetünk benne, hogy hosszútávon ebben a szektorban nem lehet elbújni a környezetterhelés problémái elől, befektetői oldalról sem. A piac bizalma mindenesetre visszatérni látszik hosszú távra is, immáron nemcsak az általános trend miatt, hanem szektor specifikusan. Erre utal a technikai elemzés azon jelensége, hogy számos ide tartozó részvény a nagy felfutás után egy szűk konszolidációs sávba került, ami jelzi, hogy a piaci szereplők többsége valószínűleg középtávú emelkedésre számít, és a rövidtávú - igencsak komoly - profitokat egyelőre nem szeretné realizálni.