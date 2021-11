Sok magyar nem fog örülni, amikor ránéz a hozamokra - Keresztbe tesz az infláció a kötvénybefektetéseknek?

Beindult az infláció emelkedése a világban, ennek hatására jelentős hozamemelkedés kezdődött meg a világ kötvénypiacain, ami az árfolyamok esésében, végső soron pedig a magyar kötvényalapok rossz teljesítményében csapódott le. Különösen októbertől kezdve láthatunk jelentősebb kötvénypiaci hozamemelkedést, de az inflációs félelmek gyakorlatilag egész évben jelen voltak. A forintos, hosszú kötvényalapok többségében idén már 7-10%-os bukóban vannak. De miért sínylik meg ennyire elsősorban a magyar hosszú kötvényalapok a hozamkörnyezet emelkedését? Mi a helyzet a rövid kötvénybefektetésekkel és mi hozhat javulást a közeljövőben? Cikkünkben ezeket a kérdéseket járjuk körbe.

Ajjaj, beindult az infláció

A nagy jegybankok az inflációs nyomás miatt kénytelenek a monetáris szigorítás útjára lépni, lényegében ezt láttuk az utóbbi hetekben: sorra emelik irányadó rátájukat a központi bankok, elég csak a régiós jegybanki lépéseket nézni.

A nagy jegybankok egyelőre – ha remegő hanggal is, de – kitartanak azon álláspontjuk mellett, hogy az infláció megugrása csak átmeneti lesz, de egyre többeket foglalkoztat a kérdés: meddig tart ez az átmenet?

Korábban éppen a szuperállampapír reálkamata és az infláció kapcsán foglalkoztunk azzal, miért vetítenek előre a globális és magyar folyamatok elhúzódó inflációs nyomást, érdemes ezeket újra feleleveníteni:

Globális helyzetkép:

Brutális monetáris és fiskális lazítás megy a világban azóta, hogy tavaly a koronavírus megjelenése megrengette a világot. Annak pedig, hogy végtelen pénzt pumpálnak a gazdaságba a jegybankok és a kormányok, infláció felhajtó ereje is van.

megy a világban azóta, hogy tavaly a koronavírus megjelenése megrengette a világot. Annak pedig, hogy végtelen pénzt pumpálnak a gazdaságba a jegybankok és a kormányok, infláció felhajtó ereje is van. Kínálati súrlódások : A Covid után még számos olyan szektor van a világban, amelynek működése nem állt helyre, a kereslet élénkülésével nem feltétlenül tud lépést tartani a kínálat (gondoljuk csak példaként a chiphiányra). A szűkösebb kínálat értelemszerűen árfelhajtó erővel bír, ráadásul nagy kérdés, hogy ez a szintén átmenetinek mondott készlethiány meddig tart.

: A Covid után még számos olyan szektor van a világban, amelynek működése nem állt helyre, a kereslet élénkülésével nem feltétlenül tud lépést tartani a kínálat (gondoljuk csak példaként a chiphiányra). A szűkösebb kínálat értelemszerűen árfelhajtó erővel bír, ráadásul nagy kérdés, hogy ez a szintén átmenetinek mondott készlethiány meddig tart. Nem elég, hogy sok szektor működése nem állt még teljesen helyre, jelentősen megugrottak a szállítási költségek is a világban. Magasabb szállítási költségek pedig drágább termékeket jelentenek.

is a világban. Magasabb szállítási költségek pedig drágább termékeket jelentenek. Deglobalizáció : a járvány azt is megmutatta, milyen globális ellátási problémákat tud okozni egy világszintű lezárás, az ellátási láncok el tudnak szakadni. Ennek kivédésre számos ország dönt úgy, hogy visszahozza vagy legalábbis közelebb hozza a gyártást, ez viszont megnöveli a gyártási és előállítási költségeket.

: a járvány azt is megmutatta, milyen globális ellátási problémákat tud okozni egy világszintű lezárás, az ellátási láncok el tudnak szakadni. Ennek kivédésre számos ország dönt úgy, hogy visszahozza vagy legalábbis közelebb hozza a gyártást, ez viszont megnöveli a gyártási és előállítási költségeket. Az utóbbi hetekben az árupiacokon látható elszálló árak nyomasztják a világot, a földgáz, az áram és az olaj is jelentősen drágult, bizonyos termékcsoportokat kivéve (pl. nemesfémek) széleskörű árupiaci emelkedésnek lehetünk tanúi.

Magyar helyzetkép:

A 2022-es választási év miatt az eddigi bejelentések alapján jelentős fiskális lazításra lehet számítani jövőre is (a költekezésnek már az idei év is megágyaz): 6% körül van a hivatalos költségvetési hiánycél, ami alig alacsonyabb a 2021-es 7,5%-os célnál.

miatt az eddigi bejelentések alapján jelentős fiskális lazításra lehet számítani jövőre is (a költekezésnek már az idei év is megágyaz): 6% körül van a hivatalos költségvetési hiánycél, ami alig alacsonyabb a 2021-es 7,5%-os célnál. A belengetett 200 ezres minimálbér számos szolgáltatás árát is megdobhatja az emelkedő munkaerő-költségek miatt.

számos szolgáltatás árát is megdobhatja az emelkedő munkaerő-költségek miatt. Jövőre irdatlan pénzeket fizet a költségvetés szja-visszatérítés gyanánt a családosoknak, emellett ott van a többi, családtámogató/otthonteremtő/gyermekvállalást serkentő program is, ezek mindegyike jelentős árfelhajtó erővel bír.

gyanánt a családosoknak, emellett ott van a többi, is, ezek mindegyike jelentős árfelhajtó erővel bír. Ne felejtsük ki a sorból a nyugdíjprémiumot és a 13. havi nyugdíjat sem. Összességében novembertől februárig mintegy 1200 milliárd forint, a negyedéves GDP közel 10%-a áramlik ki a lakossághoz extra jövedelemként.

sem. Összességében novembertől februárig mintegy 1200 milliárd forint, a negyedéves GDP közel 10%-a áramlik ki a lakossághoz extra jövedelemként. Azt is mondhatjuk, hogy all-int mondott a magyar költségvetés : rengeteg pénzt szórt ki a gazdaságba egy olyan időpontban, amikor a gazdaság amúgy is túlfűtött helyzetben van. A munkaerőpiac szűkös idehaza, az importált infláció is magasabb, mint korábban, mindez ráadásul egy olyan környezetben, amikor az alapvető inflációs folyamatok amúgy sem voltak gyengék itthon (lásd fenti felsorolás).

: rengeteg pénzt szórt ki a gazdaságba egy olyan időpontban, amikor a gazdaság amúgy is túlfűtött helyzetben van. A munkaerőpiac szűkös idehaza, az importált infláció is magasabb, mint korábban, mindez ráadásul egy olyan környezetben, amikor az alapvető inflációs folyamatok amúgy sem voltak gyengék itthon (lásd fenti felsorolás). Nagy kérdés az is, hogy a rezsicsökkentés meddig lesz tartható, illetve ha a lakossági fronton ki is tart, a közműszolgáltatói árak jelentős megugrása a vállalati költségeken keresztül mennyire gyűrűzik át az árakba (valamelyest visszafoghatja az infláció elszállását a bejelentett üzemanyagár plafon) .

Mindezzel szemben egy dolgot lehet kiemelni: az MNB szigorít, kérdés azonban, hogy mekkora szigorítási pályát tud befutni a jegybank. A napokban látott kamatemelési döntéseket elnézve úgy tűnik, az MNB sem nyugodt a pénzromlás ütemét tekintve.

De miért fáj az infláció és a kamatemelkedés a magyar kötvényalapoknak?

Általánosságban elmondható, hogy minél hosszabb futamidejű egy kötvényalap, annál rosszabb neki a kamatemelések nyomában érkező kötvénypiaci hozamemelkedés. Bár hosszú távon jók az emelkedő hozamok, rövid távon nem biztos, hogy jól tud kijönni ebből egy hosszú kötvényalap, hacsak nem tud jókor beszállni a folyamatba (az emelkedő kamatkörnyezet a kötvényárfolyamok csökkenését okozza, ez pedig a kötvényalap hozamára negatív hatással van, mindez pedig az alap átlagidejétől is függ).

Azoknál az alapoknál lehet nagyobb árfolyamesést tapasztalni tehát, amelyek magasabb módosított átlagidővel rendelkeznek

(magyarul hosszabb futamidejű kötvényekben ülnek), mivel egy nagyobb módosított durationnel rendelkező alap érzékenyebb a hozamok emelkedésére.

Módosított átlagidő (D*)



A módosított átlagidő azt mutatja meg, hogy a kamatláb bizonyos mértékű változása hozzávetőlegesen milyen változást eredményez a kötvény árfolyamában. Képlettel leírva: Árfolyamváltozás = Kamatlábváltozás * (-)Módosított átlagidő. Ha például a hozam 1%-ot emelkedik, akkor mondjuk 2 éves módosított átlagidővel számolva a kötvényportfólió árfolyama 2%-kal csökken, míg 1%-os hozamcsökkenés ugyanilyen paraméterek mellett már 2%-os árfolyam emelkedést jelentene.

A rövid kötvényalapoknál már más a helyzet. Bár egyelőre itt is érezteti hatását a hozamemelkedés a világban, ami rövid távon nem tesz jót a teljesítménynek, hosszabb távon az emelkedő hozamkörnyezet támogató lehet a teljesítmények növelésére.

Mi a különbség a piaci kötvényhozam és a befektetési jegy hozama között?

A kötvényalapok teljesítményét legfőképpen két tényező határozza meg:

Az első tényező a hozamok általános szintje . Ez azért fontos, mert, ha nem változik a portfólióban lévő kötvények hozama, akkor leegyszerűsítve 1 év alatt ezt a bruttó teljesítményt tudja elérni a kötvényalapunk. Ha például egy portfólióban 50-50%-ban van egy-egy kötvény, amelynek a hozama (YTM) 3% illetve 4%, akkor a kötvényportfólió változatlan hozamokat feltételezve 1 év alatt 3,5%-os hozamot tud biztosítani (a költségek levonása előtt).

. Ez azért fontos, mert, ha nem változik a portfólióban lévő kötvények hozama, akkor leegyszerűsítve 1 év alatt ezt a bruttó teljesítményt tudja elérni a kötvényalapunk. Ha például egy portfólióban 50-50%-ban van egy-egy kötvény, amelynek a hozama (YTM) 3% illetve 4%, akkor a kötvényportfólió változatlan hozamokat feltételezve 1 év alatt 3,5%-os hozamot tud biztosítani (a költségek levonása előtt). A másik dimenzió a hozamok változása és annak iránya. Itt már figyelembe kell venni a kötvényportfólió módosított átlagidejét is (a fenti keretes írás szerint). Vagyis a kötvénypiaci hozamemelkedés a kötvények és ezáltal a kötényalapok árfolyamának csökkenését idézik elő, így a kötvényalap hozama romlik.

A különböző kötvényportfóliók teljesítményét eltérő módon érinti a fenti két tényező. Az alacsonyabb módosított átlagidővel (alacsonyabb kamatlábkockázattal) rendelkező alapoknál (lásd: rövid kötvényalapok) a hozamok változása minden más változatlansága esetén kisebb árfolyamváltozást eredményez, így itt a hozamok általános szintje még meghatározóbb. A nagyobb módosított átlagidejű portfólióknál (lásd: hosszú kötvényalapok) is az átlagos hozam a kiinduló pont, de a nagyobb kamatlábkitettség miatt itt hatványozottan fontos a hozamok változása.

Itthon új csúcson a kötvényalapok vagyona, de érdemes a számok mögé nézni

Itthon a vagyonadatokból kiindulva úgy tűnik, nem aggódnak annyira az infláció okozta hozamemelkedés miatt a magyar befektetők, a hazai kötvényalapok vagyona októberben új csúcsra, közel 1530 milliárd forintra nőtt. Tavaly tavasszal a tőkekivonások eredőjeként volt egy jelentősebb visszaesés, de azóta gyakorlatilag töretlenül megy fel a kategória vagyona.

A kezelt vagyont, illetve annak változását két dolog határozza meg: a nettó értékesítés (tehát a kereslet), illetve az árfolyamváltozás (lényegében a befektetéseken elért hozam). Ha ezt a két adatot nézzük meg az alábbi ábrán, láthatjuk, hogy a tavaly tavaszi sokkot követően egész jól ment a kötvényalapok szekere, a vagyonnövekedést a kereslet és az árfolyamnövekedés is támogatta. A nettó tőkebeáramlás annak ellenére pozitív még idén, hogy egyre többen tartanak egy elhúzódó inflációtól (az inflációs félelmek már visszaköszönnek az értékesítési számokban).

Jelzésértékű, hogy míg októberben a nettó értékesítés pozitív volt, a hozamok már igencsak mínuszba fordultak, ami a kötvénypiaci hozamok emelkedésével függ össze:

Ha pedig megnézzük, hogyan teljesítettek eddig a forintos magyar kötvényalapok, láthatjuk, hogy főként a hosszú kötvényalapok hozama sínyli meg az inflációs félelmeket és a kötvénypiaci hozamok emelkedését (az okokat fentebb már kifejtettük).

Elég csak ránézni az alábbi ábrára, amelyen a 3 és 5 éves magyar referenciahozamok alakulását vetettük össze a hat legnagyobb hosszú kötvényalap egy éves hozamával. Jól látszik, hogy a referenciahozamok csökkenése pozitívan hatott a vizsgált kötvényalapok teljesítményére, az utóbbi időben a kötvénypiaci hozamok emelkedése azonban elhozta a fordulatot:

A hosszú kötvényalapok között elsősorban azok vannak a lista legvégén az idei eddigi hozamokat tekintve, amelyek a magyar kötvényeket tartják, a nemzetközi piacra befektető társaik jobb színben vannak:

A forintos, lakossági hosszú kötvényalapok hozama Alap neve Típus 6 havi YTD 1 éves 3 éves 5 éves Erste DPM Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja Hosszú kötvény 1,4% 0,6% 1,4% 4,3% 2,8% Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja A Hosszú kötvény 5,7% -0,1% 0,0% 5,2% - Amundi Magyar Kötvény A Hosszú kötvény -4,2% -6,5% -6,0% 1,3% 0,6% OTP Maxima A Hosszú kötvény -2,9% -7,0% -5,9% 1,4% 1,6% Raiffeisen Kötvény Alap A Hosszú kötvény -4,7% -7,6% -7,2% 0,3% 0,5% Budapest Kötvény A Hosszú kötvény -4,3% -7,7% -7,0% 0,5% 0,7% Generali Hazai Kötvény A Hosszú kötvény -5,2% -7,8% -7,2% 0,3% 0,6% CIB Kincsem Hosszú kötvény -4,7% -8,0% -7,5% 0,2% 0,5% Allianz Kötvény Hosszú kötvény -5,3% -8,1% -7,5% 0,5% 0,7% HOLD Kötvény Alap Hosszú kötvény -5,2% -8,2% -7,4% 0,8% 1,1% K&H Kötvény Hosszú kötvény -5,2% -8,4% -8,1% 0,2% 0,5% MKB Állampapír Hosszú kötvény -6,3% -8,7% -8,4% 0,5% 0,8% MPT Hosszú Kötvény Alap Hosszú kötvény -5,9% -8,9% -8,3% -0,3% 0,9% AEGON Belföldi Kötvény Alap Hosszú kötvény -6,4% -9,7% -9,1% -0,3% 0,4% AEGON Lengyel Kötvény Alap A Hosszú kötvény -5,3% -9,7% -10,9% 1,9% 3,6% Erste XL Kötvény Hosszú kötvény -6,3% -10,1% -9,5% 0,2% 0,7% Forrás: BAMOSZ, Portfolio

A rövid kötvényalapoknál valamivel jobb a helyzet, de általánosságban itt is elmondható, hogy a magyar kötvényeket tartó alapok az alulteljesítőek egyelőre. Ahogy azonban korábban már említettük, bár most még itt is érezteti hatását a hozamemelkedés a világban, ami rövid távon nem tesz jót a teljesítménynek, hosszabb távon az emelkedő hozamkörnyezet támogató lehet a teljesítmények növelésére a rövid papíroknál.

A forintos, lakossági rövid kötvényalapok hozama Alap neve Típus 6 havi YTD 1 éves 3 éves 5 éves Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Alap Rövid kötvény 0,8% 1,3% 1,6% 1,9% 1,0% Budapest Euró Rövid Kötvény HUF Rövid kötvény 3,2% 0,8% 2,9% 5,1% 3,4% Budapest Bonitas Alap Rövid kötvény 0,3% 0,6% 0,8% 0,4% 0,3% Budapest Befektetési Kártya Alap Rövid kötvény 0,4% 0,6% 0,7% 0,3% 0,1% CIB Start Tőkevédett Részalap Rövid kötvény 0,3% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% MKB Forint Rövid Kötvény Alap Rövid kötvény 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,3% Raiffeisen Kamat Prémium Rövid kötvény 0,2% 0,3% 0,7% 0,7% 0,3% CIB Start 2 Részalap Rövid kötvény 0,1% 0,2% 0,4% 0,8% 0,5% Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap Rövid kötvény 0,1% 0,2% 0,3% 0,2% 0,0% OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap Rövid kötvény 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% -0,1% Amundi Óvatos Kötvény Alap A Rövid kötvény 0,0% -0,2% 0,0% -0,3% -0,5% K&H állampapír alap Rövid kötvény -0,5% -0,2% 0,3% 0,5% 0,4% OTP Optima A Rövid kötvény 0,1% -0,2% 0,2% 1,2% 1,0% Budapest Állampapír A Rövid kötvény -0,4% -0,3% 0,3% 1,1% 0,8% Generali Rövid Kötvény Alap A Rövid kötvény -0,7% -1,3% -0,8% 0,2% -0,2% HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Alap Rövid kötvény -1,2% -1,9% -1,6% 0,2% 0,4% Allianz Rövid Kötvény Alap Rövid kötvény -1,8% -2,4% -2,1% 0,4% -0,1% Takarék Rövid Kötvény Alap Rövid kötvény -1,8% -2,5% -2,2% -0,4% 0,1% K&H Aranykosár Rövid kötvény -1,9% -2,6% -2,2% 0,7% 0,6% Forrás: BAMOSZ, Portfolio

A kötvényalapok között a szabad futamidejű alapok körében láthatunk szebb hozamokat, ennek oka, hogy itt szabadabb mozgástere van a portfóliómenedzsereknek a portfólió átlagidejének változtatásában, ezáltal a kamatlábkockázatot is jobban tudják menedzselni. Jól látható, hogy főként a globális piacra befektető, illetve vállalati kötvényalapok azok, amelyek jobban teljesítenek idén:

A forintos, lakossági szabad futamidejű kötvényalapok hozama Alap neve Típus 6 havi YTD 1 éves 3 éves 5 éves CIB Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja Szabad futamidejű 6,7% 9,1% 11,0% 3,8% 3,0% CIB Globális Kötvény Alapok Részalapja Szabad futamidejű 6,3% 7,1% 7,3% 3,5% 2,1% MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Alap Szabad futamidejű 0,9% 5,7% 10,7% 5,6% 3,8% Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény HUF Szabad futamidejű 9,4% 4,3% 4,1% - - MKB Prémium Vállalati Kötvény Alap Szabad futamidejű 2,2% 3,8% 4,3% 3,0% 1,8% Erste Abszolút Hozamú Kötvény Szabad futamidejű 1,8% 2,1% 3,0% 3,7% 2,5% Budapest High Yield Vállalati Kötvény HUF Szabad futamidejű 0,1% 2,1% 6,2% 1,5% 0,1% Diófa Optimus II. Alap A Szabad futamidejű 0,1% 2,0% 3,2% 4,4% 3,3% AEGON Nemzetközi Kötvény Szabad futamidejű 8,4% 1,3% 0,7% 5,3% 2,7% Diófa Optimus I. Alap A Szabad futamidejű -0,2% 0,2% 0,6% 1,9% 1,8% OTP EMEA Alap Szabad futamidejű 1,3% -0,2% 0,5% 3,6% 1,0% BF Money Feltörekvő Piaci Devizakötvény Szabad futamidejű 6,2% -0,6% 0,3% 6,3% 4,0% Aegon BondMaxx A Szabad futamidejű -0,9% -1,6% -0,1% 1,2% 0,7% Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Alap B Szabad futamidejű -0,7% -2,3% - - - Amundi Rugalmas Kötvény A sorozat A sorozat Szabad futamidejű -1,7% -3,4% -2,2% - - Forrás: BAMOSZ, Portfolio

Külföldön is ez van a kötvényalapoknál?

Röviden, igen. Az amerikai kötvényalapok esetében októberben volt először jelentősebb tőkekivonás az azt megelőző több mint 7 hónap tőkebeáramlása után, amit egyértelműen az emelkedő infláció magyaráz, valamint az, hogy a befektetők attól tartanak, hogy a laza monetáris politika a vártnál hamarabb véget érhet.

A Refinitiv gyűjtése szerint nem minden kötvényalap szenved el pénzkivonást, az inflációkövető kötvényalapok Amerikában például halmozzák a friss pénzeket, ami nem olyan meglepő. A Financial Times gyűjtése is megerősíti ezt, idén eddig világszinten elsősorban a fenntartható kötvények és az inflációvédelmet biztosító kötvények iránt volt nagyobb érdeklődés. A feltörekvő piacokba fektető kötvényalapok iránt megcsappant a kereslet idén, elsősorban a vártnál gyengébb gazdasági növekedési adatok, a delta variáns gyors terjedése és a kormányzati költekezések korlátai miatt.

Mi hozhatja újra rendbe a hosszú kötvényalapok hozamát?

Három fontos tényezőt lehet említeni, ami segíthet a hosszú kötvényalapok rossz szériáját megfordítani és segíthet a kötvénypiaci hozamemelkedésnek gátat szabni:

Az egyik, ha a régiós jegybankok leállnak valamikor a kamatemeléssel és kissé rendeződnek a kötvénypiaci hozamszintek. A másik eshetőség, hogy az infláció tetőzni fog valamikor a közeljövőben, ami nyugodtabbá teheti a piaci befektetőket és ez a kötvényhozamok emelkedését is csillapíthatja. A harmadik tényező az lehet, ha a nagy jegybankok (Fed, EKB) hamarabb lépnek a szigorítás útjára, mint azt most kommunikálják (2023 helyett akár már jövőre).

Címlapkép: Getty Images